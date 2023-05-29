Госдума снова пытается ограничить работу общепита в жилых домах

«Кто и как будет решать, "наливайка" это или нормальное кафе?». Депутаты хотят ограничить продажу спиртного в заведениях, расположенных в жилых домах. На них приходится более трети общепита.

Федерация рестораторов и отельеров попросила подключиться к рабочей группе по разработке законопроекта, согласно которому вводятся ограничения на продажу алкоголя в заведениях, расположенных в жилых домах. Как пишет «Коммерсантъ», об этом говорится в письме президента ФРиО Игоря Бухарова в комитет Госдумы по экономической политике.

О жалобах на работу т.н. «наливаек» в жилых домах 14 мая написал спикер Госдумы Вячеслав Володин, он также предложил запретить продажу спиртного в таких точках по ночам.

Во ФРиО понимают озабоченность государства в отношении заведений, которые используют лазейки в законодательстве для продажи алкоголя. Но в жилом фонде находится 38% всех предприятий общепита, имеющих лицензию на продажу спиртного, и ужесточение ограничений в первую очередь несет риски для добросовестных заведений, указывают в профильном объединении.

Опрошенные рестораторы указывают, что запрет на продажу алкоголя по ночам приведет к закрытию многих заведений, особенно в регионах, которых в основном и касается проблема. В то же время они признают необходимость борьбы с ночной продажей алкоголя в заведениях, которые маскируются под точки общепита. В то же время ужесточение ограничений может привести к росту продаж нелегального алкоголя и несет большие коррупционные риски, говорит президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев:

Кто и как будет решать, "наливайка" это или нормальное кафе?

В Минфине указали, что введение полного запрета приведет к снижению количества добросовестных предприятий общепита и сокращению конкуренции.

Бороться с «наливайками» в жилых домах депутаты решили еще несколько лет назад. Так, 24 сентября 2019 г. Госдума приняла в первом чтении поправки к закону о регулировании и продаже алкогольной продукции (171-ФЗ), которые ограничивают ее реализацию в многоквартирных домах, сообщал DK.RU.