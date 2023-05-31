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Благонадежность сотрудников и соискателей начали проверять с помощью электронного сервиса

Благонадежность сотрудников и соискателей начали проверять с помощью электронного сервиса
Иллюстрация: Freepik.com

Проверку персонала и соискателей отдают искусственному интеллекту, что особенно интересно для представителей МСП, не имеющих возможности содержать большой штат HR-специалистов и службы безопасности.

#НОВОСТИ

Электронный сервис, с которым уже работает одна из автомобильных газозаправочных станций региона, позволяет за считанные минуты проверить подлинность документов работников, проанализировать их финансовые риски, собрать сведения о банкротстве и исполнительных производствах, о наличии проблем с законом, налоговых задолженностях, административных штрафах.

Разработчик ID Scan, компания МТС, рассказала, что продукт создан прежде всего для предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сфере интеллектуальной собственности, на финансовом рынке или с потенциально опасным оборудованием и материалами.

В среднем подготовка полного отчета о благонадежности проверяемого специалиста при использовании ID Scan занимает 10 минут. Тогда как сотрудникам службы безопасности крупного предприятия на проверку всех предоставленных работником документов требуется несколько дней, — подчеркнул директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Проверка сотрудников может рассказать о сотрудниках немало, показывает опыт использования сервиса. Так, в сети АГЗС «ЭКОГАЗ» после установки программы выяснилось, что большая часть водителей газовозов, работающих в компании, — глубоко закредитованные люди, практически вся зарплата которых уходит на погашение долгов.

— С одной стороны, это никак не умаляет их профессиональных качеств. А с другой, психологический комфорт человека, у которого за спиной бочка с несколькими тоннами пропана, вопрос общей безопасности. По итогам тестирования мы никого не собираемся увольнять, и почти не отказываем в приеме на работу, но прозрачность в понимании своих сотрудников, думаю, сделает наши отношения более конструктивными, — поделился своими впечатлениями управляющий ООО «Розничная торговля газом» Максим Рубин.

Реклама. ПАО «МТС»

Автор: Гринина Ирина
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