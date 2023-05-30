«Мы анализируем 240 параметров, чтобы франчайзи точно открылись в доходном месте»

«Перед сервисной компанией, которая занимается сопровождением франчайзи, есть несколько основных задач: найти для инвестора место под магазин и организовать управление людьми».

Отдельные франчайзеры оставляют своего партнера-франчайзи один на один со своими проблемами. Такой подход в корне неправильный и ведет к неминуемой гибели франшизы, уверены представители «Пив&Ко». В компании придумали, как отстроиться от конкурентов, масштабирующих бизнес по франшизе, и предложили потенциальным франчайзи нестандартное решение. К бизнес-процессам франчайзи активно подключается сервисная компания, которая в прямом смысле берет на себя чуть ли не все головные боли предпринимателей — от поиска места для открытия магазина до управления людьми и деньгами точки. Такое сопровождение доступно франчайзи, приобретающим SMART франшизу «Пив&Ко».

Подробнее о том, на какой сервис могут рассчитывать потенциальные франчайзи, DK.RU рассказал директор департамента франшизы «Пив&Ко» Игорь Щедрин.

По данным franshiza.ru, оборот рынка франчайзинга за 2022 год вырос на 19% до 2,78 трлн руб. При этом около 280 франчайзинговых сетей свернули свою деятельность, и это на 70% больше, чем в 2021 г. В связи с этим вопрос: насколько привлекателен сейчас рынок франшиз? Какие факторы способствуют его развитию и с чем вы связываете неуспех тех сетей, которые закрылись в РФ?

— Франшиза — это история про то, как не наделать ошибок, ведь за тебя их уже сделали. Собственно, поэтому приобретение франшизы было и остается привлекательным вариантом для человека. Франчайзи сводят к минимуму предпринимательские риски: они становятся частью большого бренда и отработанных процессов. Статистика по «уходу» франшиз действительно пугающая. Но в большинстве случаев деятельность свернули иностранные франшизы, которые были представлены на российском рынке. Остальные — это просто те, кто не справился или открылся в переполненной нише: бургерные, рестораны, барбершопы и т.д. Еще одна причина закрытия — открытие франшизы не для масштабирования, а для сбора денег с населения. Мы свой продукт упаковываем грамотно и помогаем в этом другим предпринимателям. А хорошо упакованная франшиза в понятном сегменте (а в случае с «Пив&Ко» сегмент очень понятен — это продуктовая розница), будет всегда пользоваться спросом. Приобретение такого актива позволяет получить хорошую доходность. Рентабельность магазина «Пив&Ко» — от 20%. Это минимум, который мы обещаем франчайзи.

Расскажите в нескольких словах, что такое SMART франшиза «Пив&Ко» и чем она отличается от классической франшизы?

— В классическом варианте франшизы оперативным управлением бизнеса занимается сам партнер. Франшиза SMART позволяет сократить риски франчайзи за счет подключения к управлению сервисной компании. Партнер вкладывает деньги, является собственником бизнеса, но Пив&Ко помогает франчайзи с поиском помещения, даже с заключением договоров аренды, с наймом и обучением персонала. У нас сформирован пул подрядчиков, можем рекомендовать бухгалтерскую фирму и ремонтную. Кроме того, сервисная компания забирает на себя большую часть операционки: помогает франчайзи с поиском и управлением персоналом, отслеживает товарные остатки и управляет ассортиментом. При этом ключевые решения всегда остаются за франчайзи — кого принимать на работу, как выдавать платежные поручения и т.д. Кстати, у партнера на телефоне есть приложение, где в режиме реального времени он видит финансовые показатели по магазину, плюс раз в месяц вся отчетность высылается партнеру на e-mail.

Сервис, предоставляемый УК и есть то самое нестандартное решение, которое помогает расти сети «Пив&Ко»?

— Именно так. Перед сервисной компанией, которая занимается сопровождением франчайзи, есть несколько основных задач: найти для инвестора место под магазин и организовать управление людьми и финансами. Другими словами, это сопровождение под ключ.

Вы начали перечисление с того, что необходимо найти правильное место под магазин. Как в этом помогает УК «Пив&Ко»?

— Мы совершенствуем и автоматизируем систему поиска подходящей точки уже 2,5 года. Раньше решение об открытии принимал отдельный человек, работающий в штате «Пив&Ко». Теперь это делается автоматически. Разработчики из Челябинской области написали для нас специальную программу, которая анализирует место, где хочет запустить розничную точку франчайзи.

Изначально в программу было зашито порядка 50 критериев отбора, со временем стало 240. Да, мы анализируем 240 различных параметров для того, чтобы франчайзи с 95% вероятностью открылся в доходном месте. Помимо прогнозирования выручки по разным параметрам в магазине, также используется геоаналитика: платформа смотрит автомобильный и пешеходный трафик, делает тепловые карты по уровню зарплаты, считает, сколько домохозяйств находится поблизости, сколько магазинов, какие конкуренты работают в той же локации и какая у них средняя выручка, сколько рядом детских садов и школ и многое другое.

Платформа учитывает и региональные особенности, потому что в каждом регионе своя покупательская способность населения и своя конкурентная среда.

Какие еще сервисы доступны для франчайзи?

— Например, система управления розничными продажами Giftoman. Эта программа в режиме онлайн показывает выполнение планов продаж по магазину в целом и по отдельным категориям товаров. Еще один сервис — Biotime — биометрическая система контроля рабочего времени. С ее помощью в 1С автоматически фиксируется отработанное количество часов продавцом и начисляется заработная плата с учетом должности сотрудника. В планах — с помощью Biotime контролировать нормы выработки сотрудников, чтобы люди не перерабатывали и не выгорали. Цель на дальний горизонт — перевести продавцов на график, удобный им. Это будет работать по принципу такси, где водители сами решают, когда им выходить на смену.

Собственная разработка сети — мобильная программа «МобиД». Она позволяет быстро и удобно принимать товар «без бумаг», формировать дополнительные заказы, исходя из незапланированных факторов. Плюс через это приложение настроен учет обслуживания кранов техниками. Они делают пометку, и все заинтересованные лица видят информацию. Данные из программы стекаются в 1С.

Еще один блок IT-разработок, которыми могут пользоваться наши франчайзи, коснулся формирования автоматизированной системы категорийного менеджмента. Самое масштабное здесь — управление ассортиментом, или матричное управление. Все необходимые показатели продаж сведены в одну удобную наглядную интерактивную таблицу, благодаря которой категорийный менеджер может быстро принять решение о введении/увеличении присутствия на полках какого-то товара или ограничении/выводе его.

Итак, УК «Пив&Ко» помогала определиться с местом открытия. Но есть и вторая проблема — работа франчайзи с поставщиками. Как вы облегчаете эту задачу?

— Интересной разработкой, которая доступна приобретателям SMART франшизы является и автоматизированная система формирования заказов на магазин. В 1С работает сервис, он составляет от лица магазина автозаказы на склады, исходя из остатков, сезонности, анализируя множество других параметров продаж. Документ заказа создается системой без участия человека. Магазину остается только в приложении «МобиД» подтвердить, когда товар поступит на торговую точку. Результат — магазины всегда с товаром, и менеджер не тратит время на заказы, а занимается главными своими задачами — повышением продаж.

Первые точки по SMART франшизе уже открыты. Какой фидбэк?

— Франчайзи, вложившиеся в сервис SMART, открыли уже по три-четыре точки. Я думаю, что это гораздо важнее любых слов. Франшиза действительно позволяет зарабатывать.

Есть даже такое внутреннее соревнование, когда точки проводят состязание по уровню выручки на открытии. Сейчас рекорд — 618 тыс. руб. за 2,5 дня — это 25% от месячного плана.

Вообще SMART франшиза создана под конкретный запрос — для людей, которые хотели бы иметь собственный бизнес, но при этом не участвовать в операционной деятельности. Мы такой продукт предоставили, поэтому какой тут может быть фидбэк, кроме положительного?

Предположим, я инвестор и хочу на 300% убедиться, что SMART франшиза «Пив&Ко» — действительно рабочий инструмент, а все сервисы, которые вы предлагаете, реальны. Как я могу это сделать?

— Действительно, лучше все один раз увидеть своими глазами, чем 100 раз услышать. Наша компания как минимум раз в месяц устраивает дни открытых дверей. На это мероприятие мы приглашаем потенциальных инвесторов и показываем, как устроена работа внутри компании, с каким ассортиментом будет работать предприниматель, отдельная экскурсия устраивается на нашу пивоварню. В это время франчайзи может задать любые вопросы нашим специалистам: от самых приземленных (например, о первоначальных вложениях во франшизу) до специализированных.

Вообще ритейл — это довольно простой бизнес с понятной доходностью. Он меньше подвержен кризисам, ведь продукты питания всегда были и будут востребованы. Добавим к этому целую экосистему сопровождения франчайзи, и получится со всех сторон сплошная выгода.

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