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«СёрчИнформ» проведет конференцию, где расскажет о запуске франшизы по ИБ-аутсорсингу

«СёрчИнформ» проведет конференцию, где расскажет о запуске франшизы по ИБ-аутсорсингу
Иллюстрация: «СёрчИнформ»

Мероприятие состоится 20 июня в московском отеле Marriott. Вендор презентует условия франшизы для компаний, которые хотят выйти на рынок ИБ-аутсорсинга.

#НОВОСТИ

Участники конференции «Как стать сервис-провайдером в инфобезе: быстрый старт» смогут задать вопросы топ-менеджерам и техническим специалистам «СёрчИнформ». Кроме того, для первых 30 партнеров будут презентованы эксклюзивные условия сотрудничества.

ИБ-аутсорсинг от «СёрчИнформ» — это сервис, в рамках которого клиент получает полную защиту от внутренних угроз: утечек информации, корпоративного мошенничества, неправомерного доступа к данным и мн. др. Провайдер берет на себя все задачи: установку защитного ПО, его настройку, аналитику, расследования. Это востребованный формат защиты для компаний, у которых нет собственного отдела информационной безопасности или он перегружен. Компания «СёрчИнформ» с 2019 г. развивала это направление самостоятельно, с июня запускает франшизу.

«СёрчИнформ» предлагает привлекательные условия, которые позволят партнеру быстро занять место на растущем рынке ИБ-услуг. В рамках программы вендор обеспечит обучение ИБ-аналитика, техническую поддержку, поможет с маркетингом и организацией продаж. По расчетам «СёрчИнформ» 1 ИБ-аналитик может обслуживать до 4 компаний и приносить сервис-провайдеру от 500 тыс. руб. чистой прибыли в месяц.  ­­

Участие в конференции бесплатное для собственников и директоров сервисных ИТ-компаний, «СёрчИнформ» оплачивает проживание иногородних участников в отеле Marriott (1 человек от компании с числом сотрудников 10 и более). Посмотреть программу и зарегистрироваться можно по ссылке.

Справка

 
«СёрчИнформ» — один из лидеров рынка ИБ в России, разрабатывает системы класса DLP, SIEM, DCAP и оказывает услугу ИБ-аутсорсинга с 2019 года. Имеет более 200 постоянных клиентов ИБ-аутсорсинга, штат опытных ИБ-специалистов и собственный учебный центр для обучения партнеров. ИБ-аутсорсинг от «СёрчИнформ» в 2020 году победил в номинации «Лучшее комплексное решение — услуга по обеспечению информационной безопасности» в Национальной премии «Безопасная информационная среда».
 

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Автор: Гринина Ирина
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