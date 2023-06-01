«Излишняя регуляторика сбивает с ритма и отбивает у предпринимателей желание работать»

На круглом столе в УрГЭУ эксперты обсудили, как сделать процедуру ОРВ более эффективной и обезопасить бизнес от рисков, которые могут привести к финансовым и организационным издержкам.

В рамках Уральской недели бизнеса эксперты из разных регионов России обсудили итоги развития института оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Свердловская область 10 лет назад внедрила эту процедуру одной из первых в стране, и за это время накопила большой положительный опыт. Но чтобы диалог бизнеса и власти стал более эффективным, необходимо сделать еще несколько шагов.

Организаторами круглого стола «Регуляторная политика: практики эффективного диалога бизнеса и власти» выступили Уральский государственный экономический университет и аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области. Среди выступающих были представители науки и бизнес-объединений.

«Нужно установить ответственность для чиновников за неучтение рисков»

Как отметила модератор дискуссии, и.о. зав.кафедрой экономической теории и прикладной социологии УрГЭУ, руководитель Центра регуляторных компетенций Ирина Рахмеева, за 10 лет ОРВ трансформировалась. Это произошло под влиянием новых экономических условий, изменения правового сознания и технологий коммуникации.

Постоянно происходило уточнение предметной области и постепенно из ОРВ начали выпадать нормативные акты и административные регламенты, которые раньше подлежали оценке. Поменялась и цель процедуры: если раньше оценка проводилась для того, чтобы найти оптимальный вариант регулирования, то сейчас эксперты занимаются выявлением избыточных требований в конкретном проекте. По словам Ирины Рахмеевой, сегодня необходимо вернуться к первоначальной идеологии оценки.

Для того чтобы ОРВ проходила эффективнее, необходимо, чтобы в ней активнее участвовали представители бизнеса, а доля учтенных предложений выросла. За годы работы нам удалось избавиться от «черного ящика» (некоторое время назад эксперты даже не получали обратной связи по своим предложениям). Но и сегодня регуляторы часто относятся к ОРВ как к избыточной, ненужной нагрузке. И, сожалению, до сих пор мы сталкиваемся с тем, что отрицательные заключения об оценке игнорируются. Считаю, что необходимо установить ответственность чиновников за недобросовестное отношение к оценке и неучтение рисков, на которые указывают участники консультаций, — высказалась руководитель Центра регуляторных компетенций.

Она также напомнила о том, что сегодня массив требований к предпринимателям настолько объемен, что многие не в состоянии ориентироваться в нем самостоятельно. Ситуацию можно исправить с помощью создания единого реестра обязательных требований, где будут учтены все требования, существующие на федеральном, региональном и муниципальном уровне.

«Бизнес лучше знает, с какими рисками может столкнуться»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх рассказала, что она и ее коллеги постоянно участвуют в рассмотрении правовых актов разного уровня, в том числе в рамках процедур ОРВ. Как правило, чтобы дать правильную обратную связь, привлекаются представители отраслевого сообщества.

Так, с 2014 г. в региональные и муниципальные органы власти было направлено 188 заключений. В силу ограниченного ресурса в поле зрение омбудсмена в первую очередь попадают сферы, из которых поступает больше всего жалоб от предпринимателей и делового сообщества — такой подход позволяет решить системные вопросы.

Рисков в предпринимательской деятельности много. Но регуляторные и экономические факторы влияют на работу бизнеса сильнее всего. Излишняя регуляторика сбивает предпринимателей с ритма. И мне как правозащитнику часто приходится слышать, что это отбивает желание работать в направлении предпринимательства,— отметила Елена Артюх. — Не очень дружественные по отношению к бизнесу акты не приведут к положительному эффекту для региона и не дадут ему возможность привлечь новых инвесторов.

Иногда бизнес-омбудсмену и деловым объединениям удается добиться того, чтобы разработчик отказался от подготовки акта. Так несколько лет назад произошло с инициативой Министерства АПК и потребительского рынка Свердловской области. Госорган планировал ввести новые ограничения на оборот слабоалкогольных и тонизирующих напитков, не приводя весомых аргументов. Инициатива имела серьезный резонанс — в адрес уполномоченного поступило около 40 обращений от субъектов предпринимательской деятельности и муниципальных администраций: магазины могли лишиться доходов, граждане — рабочих мест, а бюджет — поступлений от акцизов.

Говоря о проблемах, которые мешают сделать ОРВ более эффективной, Елена Артюх согласилась, что некоторые чиновники до сих пор не воспринимают эту процедуру как действенный механизм, который позволит на старте оценить способность бизнеса выполнить предписания:

К сожалению, иногда мы становимся свидетелями совершенно формального обсуждения предложений — в начале согласительного совещания нам прямо говорят, что решение уже принято, и нас собрали только потому, что этого требует закон. Необходимы по-настоящему действенные механизмы учета замечаний к нормативным актам. А для того чтобы в ОРВ активно участвовал бизнес, нужно выработать критерии, которые позволят предпринимателю разобраться, насколько существенно он может повлиять на качество принимаемого документа.

Юрисконсульт Экспертной платформы «Региональное регулирование» Артем Суслов подтвердил, что многие предприниматели сегодня не участвуют в ОРВ, потому что не могут оценить эффективность процедуры и своего участия в ней:

Но при этом только субъекты, на которых направлено регулирование (то есть бизнес), могут в достаточной мере оценить существующие проблемы и риски, которые могут возникнуть. Чтобы наши органы власти принимали качественные нормативные акты, которые будут эффективно регулировать процессы, необходимо участие экспертного сообщества и заинтересованных лиц на всех этапах оценки. Сегодня они могут высказать свое мнение только в ходе публичных консультаций. Но по настоящему эффективно эта система заработает в случае, если обсуждение проектов будет идти до того, как они выйду на стадию ОРВ.

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