Объявлен состав жюри креативного конкурса «1Й фестиваль рекламы»

В сентябре Екатеринбург станет столицей креативной рекламы. В городе пройдет Первый региональный фестиваль рекламы «1Й». Его задача — отметить рекламные кампании, созданные в регионах и для регионов.

Креативный конкурс был задуман и впервые реализован в 2021 г. по инициативе Уральского отделения Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР Урал).

Сегодня особенно важно отмечать и выделять лучшие региональные кейсы. Мы видим, как локальные бренды становятся мультирегиональными, некоторые выходят на национальный уровень. Это обосновано появившимися возможностями, освободившимися нишами. На этом фоне много новых лиц, крутых рекламных решений, — отмечает актуальность конкурса председатель жюри в категории DIGITAL Алексей Парфун.

При формировании жюри организаторы также учли принцип региональности. Оценивать работы участников будут представители креативной индустрии не только федеральных, но и локальных компаний, а также представители брендов, работающих на региональных рынках. География экспертного состава включает в себя восемь городов — от Омска до Калининграда. В состав жюри вошли:

Александр Верхозин , начальник отдела клиентского сервиса агентства интернет-рекламы Diagrun Digital (Иркутск);

, начальник отдела клиентского сервиса агентства интернет-рекламы Diagrun Digital (Иркутск); Николай Глухих , СЕО агентства WOW (Новосибирск);

, СЕО агентства WOW (Новосибирск); Артём Дрыгант , основатель Be Brand People (Екатеринбург);

, основатель Be Brand People (Екатеринбург); Антон Дымченко , управляющий партнер рекламного агентства «Коперник», амбассадор АКАР в Омске;

, управляющий партнер рекламного агентства «Коперник», амбассадор АКАР в Омске; Таисия Кузьминых , руководитель компании «КТ Консалтинг», амбассадор АКАР в Кирове;

, руководитель компании «КТ Консалтинг», амбассадор АКАР в Кирове; Василий Рубан , директор АКАР Урал, CEO «Штольцман и Кац» (Екатеринбург);

, директор АКАР Урал, CEO «Штольцман и Кац» (Екатеринбург); Наталия Смурова , независимый маркетолог, амбассадор АКАР в Ярославле;

, независимый маркетолог, амбассадор АКАР в Ярославле; Татьяна Шашлова , СЕО Radar (Челябинск);

, СЕО Radar (Челябинск); Анна Яни, креативный директор YANICODE, амбассадор АКАР в Калининграде.

Жюри будет работать в трех экспертных группах, у каждой — свой председатель Группу CREATIVE возглавит президент Клуба Арт-директоров России Александр Алексеев, категорию DIGITAL — вице-президент АКАР, CEO Agenda Media Group Алексей Парфун, категорию ACTIVATIONS — Business Development Director Action Олеся Немировская.

При оценке представленных кейсов эксперты будут руководствоваться целым рядом показателей: эффективность, креатив, соответствие стратегии, качество решений и не только.

Как на любом фестивале креативности, основными критериями оценки будут необычность и простота идеи. А именно для Первого регионального фестиваля рекламы, на мой взгляд, важен также такой критерий как Гений Места — особенное и оригинальное звучание для своего региона, — рассказывает председатель жюри в категории CREATIVE Александр Алексеев.

Фестиваль отличается упрощенной процедурой подачи заявки и демократичной стоимостью. Заявить свои кейсы на «1Й» могут рекламные агентства, бренды, СМИ, а также фрилансеры. Заявки на конкурс принимаются на сайте фестиваля www.1festival.ru до 10 августа 2023 г.

Церемония награждения победителей состоится на Национальном рекламном форуме НРФ Регионы в Екатеринбурге 14 сентября. Традиционно «1Й» будет дополнен обширной образовательной программой в рамках НРФ Регионы. Для участников фестиваля на форуме запланированы стратегические сессии, лекции, воркшопы и митапы с топ-экспертами.