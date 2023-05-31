Банк Уралсиб попал в топ-10 рейтинга лучших кредитов наличными
В рейтинге рассматривались наиболее выгодные предложения топ-50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.02.2022 г.).
Банк Уралсиб вошел в десятку рейтинга самых выгодных кредитов наличными в мае 2023 г, который подготовил портал Выберу.ру.
Аналитики портала учитывали следующие критерии:
— размер процентной ставки и полная стоимость кредита;
— величина ежемесячных платежей;
— стоимость личного страхования, если оно необходимо;
— сумма и сроки кредитования;
— отсутствие комиссий и скрытых выплат;
— условия досрочного погашения и др. параметры.
Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.
Справка
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