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Банк Уралсиб попал в топ-10 рейтинга лучших кредитов наличн​ыми

Банк Уралсиб попал в топ-10 рейтинга лучших кредитов наличн​ыми
Иллюстрация: https://unsplash.com/

В рейтинге рассматривались наиболее выгодные предложения топ-50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.02.2022 г.).

#НОВОСТИ

Банк Уралсиб вошел в десятку рейтинга самых выгодных кредитов наличными в мае 2023  г, который подготовил портал Выберу.ру.

Аналитики портала учитывали следующие критерии:

— размер процентной ставки и полная стоимость кредита;
— величина ежемесячных платежей;
— стоимость личного страхования, если оно необходимо;
— сумма и сроки кредитования;
— отсутствие комиссий и скрытых выплат;
— условия досрочного погашения и др. параметры.

Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57. 

Справка

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 мая 2023 года насчитывает 221 точку продаж, 1412 банкоматов и 290 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.
 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
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