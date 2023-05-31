Борьба с огнем в регионе: бизнес вышел на помощь госслужбам

Бороться с огнем профессиональным спасателям помогают промышленные компании региона, они предоставляют как технику, так и рабочие руки. Работа дает свои плоды.

Пожары продолжают бушевать в Свердловской области, угрожая как лесам, так и жилью людей. В понедельник, 29 мая, в деревне Крылосово области загорелся нежилой дом, пламя могло перекинуться на стоящие поблизости жилые дома и хозяйственные постройки. Жители деревни вызвали пожарных, а также обратились за помощью к руководству ООО «Уралдоломит».

На место возгорания выдвинулась машина КДМ и четыре работника предприятия, к моменту их прибытия там уже работали две пожарные машины. Машина КДМ подавала воду для тушения огня пожарными расчетами. Борьбе с возгоранием мешали высокие деревья, которые перегородили прямой путь к огню, а также сильный ветер. Однако все закончилось благополучно, обошлось без пострадавших, с огнем удалось справиться за два часа.

Неравнодушные сотрудники УГПХ активно помогают пожарным в спасении лесов и населенных пунктов Свердловской области от огня. Это был уже третий в этом году пожар в Крылосово, в тушении которого принимали участие сотрудники и техника ООО «Уралдоломит». Ранее, 10 мая, в 3 часа утра работником предприятия был замечен пожар в деревне: горели дом и частная лесопилка, расположенные по ул. Ленина. В тушении пожара на площади 230 кв. м была задействована машина КДМ, основное пламя удалось побороть именно с ее помощью. На месте работали три единицы пожарной техники и 14 человек личного состава МЧС. С момента введения в области чрезвычайного положения, связанного с лесными пожарами и задымленностью, сотрудники и техника предприятия регулярно отвлекаются для их локализации.

В праздничные дни 8 и 9 мая в работах по тушению природных пожаров принимали участие 30 сотрудников Режевского щебеночного завода. Они тушили пламя в поселке Первомайском и на станции Стриганово. Для подвоза воды к месту возгорания была задействована комбинированная дорожная машина предприятия.

Кроме того, в борьбе с пожарами в районе Дегтярска участвовали КДМ и бульдозер предприятия «ИнвестПроект», они прибыли на место после просьбы о помощи от местной администрации. Поливальная машина была готова и заправлена водой заранее, учитывая ситуацию с лесными пожарами в области. Весь день техника работала на защите леса.

В компании уверены, что общими силами добровольцев и государственных служб справиться с пожарами в регионе удастся в ближайшее время. Важно воздержаться от походов в лес, соблюдать правила обращения с огнем на открытом воздухе, ведь в 99% случаев причиной возгорания является неосознанное поведение человека.

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