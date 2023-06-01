Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 31.05
80,68
86,51
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Синергия природы и мегаполиса: кто развивает и модернизирует Орджоникидзевский район

Синергия природы и мегаполиса: кто развивает и модернизирует Орджоникидзевский район
Иллюстрация: «УГМК-Застройщик»

В 2018 г. Орджоникидзевский район Екатеринбурга стал преображаться. Началось строительство жилого района «Изумрудный бор», в 2021 г. открылся один из крупнейших на Урале ТРЦ «Veer Mall».

#СПЕЦПРОЕКТЫ#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Благодаря заключенному договору между правительством области, администрациями Екатеринбурга, Верхней Пышмы и УГМК в 2022 г. запущена первая в России междугородняя трамвайная ветка, соединившая два города.

Сегодня северную территорию города не узнать: появление современного жилья, объектов социальной и транспортной инфраструктуры, наличие природного парка «Пышминские озерки» — все это делает район привлекательным как для жителей Екатеринбурга, которые предпочитают спокойствие бешеному ритму центра, так и для Верхней Пышмы.

Оздоровиться, пошопиться, погулять

Точкой притяжения для жителей жилого квартала «Изумрудный бор» служит торгово-развлекательный центр Veer Mall. Здесь создали «пространство нового уровня: открытого, светлого и проницаемого». Главные фишки нового комплекса — огромная крыша, фасад из стекла и большой пул арендаторов.

Центр пользуется популярностью — здесь можно прогуляться по торговым улицам, посидеть в кафе или ресторане, провести время в кинотеатре, уютно расположившись в управляемом кресле-диване, или побывать в парке развлечений вместе с детьми. Это место любят не только жители «Изумрудного бора» и близлежащих районов. Сюда приезжают покупатели из Верхней Пышмы, Среднеуральска и Березовского. Это и неудивительно, ведь на площадке постоянно проводятся различные мероприятия — концерты, выставки, показы мод, детские спектакли и спортивные соревнования.

Когда застройщик думает о комфорте своих резидентов, он снабжает новый район не только якорными торговыми и досуговыми объектами, но и медицинскими учреждениями. 

Синергия природы и мегаполиса: кто развивает и модернизирует Орджоникидзевский район 1

Одним из важных объектов нашей инфраструктуры является «УГМК-Здоровье». Это крупнейшая в Уральском регионе сеть медицинских клиник. Теперь чтобы сдать анализы, получить консультацию или лечение, жителям не нужно ехать через пробки в центр, стоять в бесконечных очередях. И взрослые, и маленькие резиденты смогут недалеко от дома с комфортом получить полный спектр медицинских услуг, — рассказывает генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Оздоровиться в новом районе можно не только в медицинском центре. Сам по себе «Изумрудный бор» наполнен спортивной инфраструктурой. Во-первых, скоро двери откроет фитнес-клуб федеральной сети Bright Fit с бассейном на четыре дорожки по 25 метров. 

Синергия природы и мегаполиса: кто развивает и модернизирует Орджоникидзевский район 2

Во-вторых, неподалеку от жилого района располагается природный парк «Пышминские озерки». В летнее время здесь приятно собираться на групповые пробежки, а в зимнее — кататься на лыжах. Кроме того, здесь создаются сообщества соседей, которые мотивируют и приобщают жителей к спорту. Так, один из резидентов «Изумрудного бора» — известный уральский марафонец и руководитель школы I Love Supersport Александр Казанцев — организует для жителей регулярные тренировки по бегу.

Особое внимание физическому развитию «УГМК-Застройщик» уделяет и детям. В «Изумрудном бору» созданы игровые комплексы разных уровней сложности: стенки с зацепами, как у скалолазов, канаты, кольца, вращающиеся лестницы, мостики, канатные паутины и другие интересные снаряды. 

Синергия природы и мегаполиса: кто развивает и модернизирует Орджоникидзевский район 3

Синергия природы и мегаполиса: кто развивает и модернизирует Орджоникидзевский район 4

В планах — открытие еще одной части двора, где уже установили сложный многоуровневый игровой комплекс — куб. А в новой очереди строительства появится первая в городе площадка для панна — разновидности уличного футбола, который зародился в Суринаме и стал очень популярен в Голландии.

Учиться, развиваться и спокойно парковаться

Жизнь в развивающихся районах города, как правило, сопровождается дефицитом мест в детских садах и школах. В свою очередь, это побудило застройщика вместе с администрацией города выделить участок земли и спроектировать социальную инфраструктуру. Уже известно, что в «Изумрудном бору» появятся детский сад и школа. Детский сад примет 300 воспитанников, а в сосновом бору появится первая школа на 1100 учеников, которая станет филиалом гимназии «Арт-Этюд», где, помимо основного образования, будет возможность выбрать дополнительные направления по изучению музыки или живописи. Компания «УГМК-Застройщик» подготовила проектную документацию и передала ее в муниципалитет для дальнейшего строительства объектов.

Синергия природы и мегаполиса: кто развивает и модернизирует Орджоникидзевский район 5

Здание школы в «Изумрудном бору» компания проектировала больше года. Мы хотели, чтобы образовательное учреждение было уникальным и органично вписывалось в стилистику квартала. Предполагается, что ученики будут заниматься углубленным изучением предметов культурно-эстетического спектра. Для этого в проекте мы предусмотрели концертный зал, помещение для занятия керамикой с печами для обжига и многое другое. Здесь также будут залы под спортивные секции. То есть каждый ребенок сможет найти занятие по душе, — рассказывает Евгений Мордовин.

Важно, что отделение дополнительного образования будет работать не только для тех, кто учится в школе, но для всех детей микрорайона.

Вторая классическая проблема застраиваемых районов — нехватка парковочных мест. Но «УГМК-Застройщик» решил эту проблему еще на этапе проектирования. В «Изумрудном бору» есть гостевая парковка по внешнему периметру проекта. Ближе к домам — большая европейская парковка, въезд на которую регулируется шлагбаумом. На парковке высажены яблони, сделаны разделительные газоны и проходы между машинами, установлены урны. Здесь могут оставить автомобиль только жители и гости района.

Также есть закрытый по периметру наземный шестиэтажный паркинг, который служит центральной парадной всего района. В «Изумрудном бору» это не просто место для хранения автомобиля. В нем расположен офис управляющей компании, уютный ресепшн с мягкими диванами и зона кофе-поинт. А скоро здесь откроются современные магазины и уютная кафе-пекарня со свежей ароматной выпечкой. Эстетической доминантой паркинга является ультрасовременный медиафасад, который органично вписался в архитектурную концепцию.

Жить и наслаждаться

«Изумрудный бор» соответствует высоким стандартам качества, разработанным «УГМК-Застройщик». Каждый проект девелопер стремится сделать не только красивым внешне, но и функциональным и удобным внутри. Так, к примеру, холлы домов в «Изумрудном бору» оборудованы кофематами, которые расположены в мягких гостевых зонах. Здесь же предусмотрены детские уголки, где ребенок может поиграть, позаниматься творчеством, пообщаться с ровесниками. Он станет спасением во время непогоды или сильных морозов, когда маленькие жители не смогут проводить длительное время на улице.

Синергия природы и мегаполиса: кто развивает и модернизирует Орджоникидзевский район 6

На первом этаже располагается санузел — необходимая вещь при длительных прогулках во дворе. Вдобавок здесь оборудованы комнаты для хранения велосипедов и колясок с оборудованным душем, в котором удобно помыть колеса или питомца после прогулки. Для удобства в последних домах предусмотрены отдельные входы в колясочные.

Безусловный плюс жилого района — широкая квартирография. Обилие планировочных решений ориентировано на реальные потребности людей и позволяет сделать выбор в зависимости от количества членов семьи и образа жизни. Покупатели могут выбрать двухкомнатную квартиру с террасой, где можно с чашкой кофе почитать любимую книгу, или трехкомнатную с большой гардеробной. Большую популярность завоевывают просторные кухни-гостиные, которые позволяют увеличить пространство для встреч с друзьями и общения всей семьи.

Синергия природы и мегаполиса: кто развивает и модернизирует Орджоникидзевский район 7

Сейчас ведутся дискуссии по поводу форматов жилья, застройщиками предлагается много вариантов, начиная от квартир-студий и заканчивая пентхаусами в небоскребах. В свою очередь при реализации своих проектов мы отказались от малогабаритных студий. Как правило, это формат временного жилья, в котором проживают несемейные люди, студенты, либо их приобретают для сдачи в долгосрочную или посуточную аренду. В последнем случае такое присутствие «гостей на сутки» для большинства жителей становится неуютным. Поэтому наш фокус внимания направлен на создание в жилых комплексах комфортной среды для людей со схожими ценностями и культуры добрососедства, — продолжает генеральный директор «УГМК-Застройщик».

Помимо этого, резиденты «Изумрудного бора» могут выбрать подходящий тип отделки. Если семья не настроена самостоятельно делать ремонт, можно выбрать отделку «под ключ», которая предполагает наличие ламината в жилых комнатах, трендового керамогранита под дерево — в коридорах и на лоджии, сантехнику и плитку – в санузлах. Для тех, кто хочет реализовать в квартире уникальный дизайн-проект, подойдет отделка whitebox. В этом случае квартиру передают полностью подготовленной к финальной стадии ремонта.

Во всех квартирах установлены кашированные окна с замками, чтобы дети не смогли самостоятельно открыть створку. А благодаря мультифункциональному остеклению летом квартира защищена от нагревания. 

Синергия природы и мегаполиса: кто развивает и модернизирует Орджоникидзевский район 8

На первом этапе застройки, который продлится до 2025 г., застройщик построит 13 домов по 11-31 этажей, где расположится 2 900 квартир. Шесть домов уже заселены, еще три будут сданы этим летом. В настоящее время компания объявила бронирование в новом доме №11 с живописным видом на лес. На этой стадии будущие резиденты смогут не только выбрать квартиру с наилучшей планировкой и расположением, но и купить жилье по более выгодной цене до начала продаж.

Синергия природы и мегаполиса: кто развивает и модернизирует Орджоникидзевский район 9

Облик «Изумрудного бора» заметно меняется с каждым годом — появляются новые дома. Весной этого года был запущен уже пятый этап проекта. Сейчас это красивый современный район с медиаэкраном, торгово-развлекательным центром VEER Mall, парком, междугородной трамвайной линией, и мы его продолжаем развивать, — резюмировал Евгений Мордовин.

Реклама. ООО «Специализированный застройщик «УГМК-Космонавтов, 108»

Автор: Андрей Каяк
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Эксперты: рынок жилья в России превратился в «наркомана», требующего новых субсидийЭксперты: рынок жилья в России превратился в «наркомана», требующего новых субсидий
  • Бизнес нового времени: как увеличить доходы через работу с внутренними барьерамиБизнес нового времени: как увеличить доходы через работу с внутренними барьерами
  • Золото на Wildberries? Ювелиры сражаются за продажу драгоценностей на маркетплейсахЗолото на Wildberries? Ювелиры сражаются за продажу драгоценностей на маркетплейсах
  • «Коллеги строят хорошо, но мы стремимся дать покупателю продукт со знаком плюс»«Коллеги строят хорошо, но мы стремимся дать покупателю продукт со знаком плюс»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.