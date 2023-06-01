Синергия природы и мегаполиса: кто развивает и модернизирует Орджоникидзевский район

В 2018 г. Орджоникидзевский район Екатеринбурга стал преображаться. Началось строительство жилого района «Изумрудный бор», в 2021 г. открылся один из крупнейших на Урале ТРЦ «Veer Mall».

Благодаря заключенному договору между правительством области, администрациями Екатеринбурга, Верхней Пышмы и УГМК в 2022 г. запущена первая в России междугородняя трамвайная ветка, соединившая два города.

Сегодня северную территорию города не узнать: появление современного жилья, объектов социальной и транспортной инфраструктуры, наличие природного парка «Пышминские озерки» — все это делает район привлекательным как для жителей Екатеринбурга, которые предпочитают спокойствие бешеному ритму центра, так и для Верхней Пышмы.

Оздоровиться, пошопиться, погулять

Точкой притяжения для жителей жилого квартала «Изумрудный бор» служит торгово-развлекательный центр Veer Mall. Здесь создали «пространство нового уровня: открытого, светлого и проницаемого». Главные фишки нового комплекса — огромная крыша, фасад из стекла и большой пул арендаторов.

Центр пользуется популярностью — здесь можно прогуляться по торговым улицам, посидеть в кафе или ресторане, провести время в кинотеатре, уютно расположившись в управляемом кресле-диване, или побывать в парке развлечений вместе с детьми. Это место любят не только жители «Изумрудного бора» и близлежащих районов. Сюда приезжают покупатели из Верхней Пышмы, Среднеуральска и Березовского. Это и неудивительно, ведь на площадке постоянно проводятся различные мероприятия — концерты, выставки, показы мод, детские спектакли и спортивные соревнования.

Когда застройщик думает о комфорте своих резидентов, он снабжает новый район не только якорными торговыми и досуговыми объектами, но и медицинскими учреждениями.

Одним из важных объектов нашей инфраструктуры является «УГМК-Здоровье». Это крупнейшая в Уральском регионе сеть медицинских клиник. Теперь чтобы сдать анализы, получить консультацию или лечение, жителям не нужно ехать через пробки в центр, стоять в бесконечных очередях. И взрослые, и маленькие резиденты смогут недалеко от дома с комфортом получить полный спектр медицинских услуг, — рассказывает генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Оздоровиться в новом районе можно не только в медицинском центре. Сам по себе «Изумрудный бор» наполнен спортивной инфраструктурой. Во-первых, скоро двери откроет фитнес-клуб федеральной сети Bright Fit с бассейном на четыре дорожки по 25 метров.

Во-вторых, неподалеку от жилого района располагается природный парк «Пышминские озерки». В летнее время здесь приятно собираться на групповые пробежки, а в зимнее — кататься на лыжах. Кроме того, здесь создаются сообщества соседей, которые мотивируют и приобщают жителей к спорту. Так, один из резидентов «Изумрудного бора» — известный уральский марафонец и руководитель школы I Love Supersport Александр Казанцев — организует для жителей регулярные тренировки по бегу.

Особое внимание физическому развитию «УГМК-Застройщик» уделяет и детям. В «Изумрудном бору» созданы игровые комплексы разных уровней сложности: стенки с зацепами, как у скалолазов, канаты, кольца, вращающиеся лестницы, мостики, канатные паутины и другие интересные снаряды.

В планах — открытие еще одной части двора, где уже установили сложный многоуровневый игровой комплекс — куб. А в новой очереди строительства появится первая в городе площадка для панна — разновидности уличного футбола, который зародился в Суринаме и стал очень популярен в Голландии.

Учиться, развиваться и спокойно парковаться

Жизнь в развивающихся районах города, как правило, сопровождается дефицитом мест в детских садах и школах. В свою очередь, это побудило застройщика вместе с администрацией города выделить участок земли и спроектировать социальную инфраструктуру. Уже известно, что в «Изумрудном бору» появятся детский сад и школа. Детский сад примет 300 воспитанников, а в сосновом бору появится первая школа на 1100 учеников, которая станет филиалом гимназии «Арт-Этюд», где, помимо основного образования, будет возможность выбрать дополнительные направления по изучению музыки или живописи. Компания «УГМК-Застройщик» подготовила проектную документацию и передала ее в муниципалитет для дальнейшего строительства объектов.

Здание школы в «Изумрудном бору» компания проектировала больше года. Мы хотели, чтобы образовательное учреждение было уникальным и органично вписывалось в стилистику квартала. Предполагается, что ученики будут заниматься углубленным изучением предметов культурно-эстетического спектра. Для этого в проекте мы предусмотрели концертный зал, помещение для занятия керамикой с печами для обжига и многое другое. Здесь также будут залы под спортивные секции. То есть каждый ребенок сможет найти занятие по душе, — рассказывает Евгений Мордовин.

Важно, что отделение дополнительного образования будет работать не только для тех, кто учится в школе, но для всех детей микрорайона.

Вторая классическая проблема застраиваемых районов — нехватка парковочных мест. Но «УГМК-Застройщик» решил эту проблему еще на этапе проектирования. В «Изумрудном бору» есть гостевая парковка по внешнему периметру проекта. Ближе к домам — большая европейская парковка, въезд на которую регулируется шлагбаумом. На парковке высажены яблони, сделаны разделительные газоны и проходы между машинами, установлены урны. Здесь могут оставить автомобиль только жители и гости района.

Также есть закрытый по периметру наземный шестиэтажный паркинг, который служит центральной парадной всего района. В «Изумрудном бору» это не просто место для хранения автомобиля. В нем расположен офис управляющей компании, уютный ресепшн с мягкими диванами и зона кофе-поинт. А скоро здесь откроются современные магазины и уютная кафе-пекарня со свежей ароматной выпечкой. Эстетической доминантой паркинга является ультрасовременный медиафасад, который органично вписался в архитектурную концепцию.

Жить и наслаждаться

«Изумрудный бор» соответствует высоким стандартам качества, разработанным «УГМК-Застройщик». Каждый проект девелопер стремится сделать не только красивым внешне, но и функциональным и удобным внутри. Так, к примеру, холлы домов в «Изумрудном бору» оборудованы кофематами, которые расположены в мягких гостевых зонах. Здесь же предусмотрены детские уголки, где ребенок может поиграть, позаниматься творчеством, пообщаться с ровесниками. Он станет спасением во время непогоды или сильных морозов, когда маленькие жители не смогут проводить длительное время на улице.

На первом этаже располагается санузел — необходимая вещь при длительных прогулках во дворе. Вдобавок здесь оборудованы комнаты для хранения велосипедов и колясок с оборудованным душем, в котором удобно помыть колеса или питомца после прогулки. Для удобства в последних домах предусмотрены отдельные входы в колясочные.

Безусловный плюс жилого района — широкая квартирография. Обилие планировочных решений ориентировано на реальные потребности людей и позволяет сделать выбор в зависимости от количества членов семьи и образа жизни. Покупатели могут выбрать двухкомнатную квартиру с террасой, где можно с чашкой кофе почитать любимую книгу, или трехкомнатную с большой гардеробной. Большую популярность завоевывают просторные кухни-гостиные, которые позволяют увеличить пространство для встреч с друзьями и общения всей семьи.

Сейчас ведутся дискуссии по поводу форматов жилья, застройщиками предлагается много вариантов, начиная от квартир-студий и заканчивая пентхаусами в небоскребах. В свою очередь при реализации своих проектов мы отказались от малогабаритных студий. Как правило, это формат временного жилья, в котором проживают несемейные люди, студенты, либо их приобретают для сдачи в долгосрочную или посуточную аренду. В последнем случае такое присутствие «гостей на сутки» для большинства жителей становится неуютным. Поэтому наш фокус внимания направлен на создание в жилых комплексах комфортной среды для людей со схожими ценностями и культуры добрососедства, — продолжает генеральный директор «УГМК-Застройщик».

Помимо этого, резиденты «Изумрудного бора» могут выбрать подходящий тип отделки. Если семья не настроена самостоятельно делать ремонт, можно выбрать отделку «под ключ», которая предполагает наличие ламината в жилых комнатах, трендового керамогранита под дерево — в коридорах и на лоджии, сантехнику и плитку – в санузлах. Для тех, кто хочет реализовать в квартире уникальный дизайн-проект, подойдет отделка whitebox. В этом случае квартиру передают полностью подготовленной к финальной стадии ремонта.

Во всех квартирах установлены кашированные окна с замками, чтобы дети не смогли самостоятельно открыть створку. А благодаря мультифункциональному остеклению летом квартира защищена от нагревания.

На первом этапе застройки, который продлится до 2025 г., застройщик построит 13 домов по 11-31 этажей, где расположится 2 900 квартир. Шесть домов уже заселены, еще три будут сданы этим летом. В настоящее время компания объявила бронирование в новом доме №11 с живописным видом на лес. На этой стадии будущие резиденты смогут не только выбрать квартиру с наилучшей планировкой и расположением, но и купить жилье по более выгодной цене до начала продаж.

Облик «Изумрудного бора» заметно меняется с каждым годом — появляются новые дома. Весной этого года был запущен уже пятый этап проекта. Сейчас это красивый современный район с медиаэкраном, торгово-развлекательным центром VEER Mall, парком, междугородной трамвайной линией, и мы его продолжаем развивать, — резюмировал Евгений Мордовин.

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