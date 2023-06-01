Не допустить автаркии. Какие новые требования диктуют специалистам ВЭД

«Россия не должна замыкаться только на своем внутреннем рынке, поскольку это путь к автаркии», — заявил Владимир Путин на встрече с «Деловой Россией». Что нужно для развития ВЭД?

По данным ФТС, оборот внешней торговли России по итогам прошлого года вырос на 8,1% и составил $850,5 млрд. Объем экспорта вырос на 19,9% до $591,5 млрд, импорт сократился на 11,7% до $259,1 млрд. Очевидно, что развитием любой отрасли занимаются люди, поэтому и внешнеэкономическая деятельность как никогда нуждается в свежих кадрах с современными знаниями и навыками.

Торговые связи сейчас перестраиваются. В связи с этим отрасли требуются специалисты с новыми компетенциями и свежим взглядом. Мы следим за требованиями рынка и меняем учебные программы. Например, в магистерской программе «Управление данными и бизнес анализ во внешнеэкономической деятельности» сделан акцент на углубление знаний в сфере ВЭД и добавлены новые компетенции, связанные с управлением данными, IT и бизнес-анализом, — рассказывает заведующая кафедрой мировой экономики и внешнеэкономической деятельности УрГЭУ, кандидат экономических наук Оксана Фальченко.

Вуз дает актуальные практикоориентированные навыки студентам не только при обучении на магистерских программах, но и в бакалавриате. Так, на первой ступени обучения УрГЭУ набирает студентов на профиль «Внешнеэкономическая и таможенная деятельность» (направление «Экономика»). Студенты изучают два иностранных языка. Первый — английский. Второй — на выбор (французский, испанский, немецкий или китайский) со второго года обучения.

В обучении мы применяем практикоориентированные технологии: кейсы по организации реальных внешнеэкономических операций и международных бизнес-проектов, инструменты бизнес-анализа в сфере внешнеэкономической деятельности, программное обеспечение по электронному декларированию. Профессорско-преподавательский состав имеет в своем арсенале уникальные авторские курсы, — продолжает Оксана Фальченко.

Выпускники УрГЭУ по направлению ВЭД получают счастливый билет в жизнь и с легкостью устраиваются в российские компании, деятельность которых связана с импортом/экспортом продукции.

Наши выпускники (и бакалавры, и магистры) легко находят работу в крупных логистических и транспортных компаниях, в отделах валютного контроля и документарных операций банков, в государственных органах, даже не имея опыта работы в сфере ВЭД, — резюмирует заведующая кафедрой мировой экономики и внешнеэкономической деятельности УрГЭУ.

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