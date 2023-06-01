ПСБ внедряет новые форматы работы на рынке военной ипотеки для сотрудников ОПК

Российская строительная отрасль получила новый импульс к развитию, заявила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова на открытии форума «Движение» в Сочи.

ПСБ выступил партнером мероприятия, собравшего на своей площадке лидеров строительной отрасли: крупных девелоперов, застройщиков, представителей органов власти, архитекторов страны.

В этом году повестка форума актуальна как никогда: российский рынок строительства столкнулся с рядом вызовов, которые одновременно открывают и новые возможности. Рост объемов жилого и инфраструктурного строительства дает новый импульс к развитию строительной отрасли, повышая его значимость в экономике. ПСБ как один из системно значимых банков страны готов поддерживать перспективные проекты в строительстве и девелопменте. Для нас как для универсального банка важна не только работа с крупными корпорациями, поддержка среднего и малого бизнеса, но и, конечно, работа с потребителями ипотечных продуктов — людьми, — сказала Вера Подгузова в приветственном слове к участникам форума.

Вера Подгузова также выступила на пленарной сессии форума «Настоящее и будущее российского девелопмента», остановившись на теме роста рынка военной ипотеки, лидером которой в стране является ПСБ.

Тенденция увеличения спроса на военную ипотеку очевидна. С начала 2023 года мы видим рост 10% по нашему портфелю, и в ближайшие пять лет спрос на военную ипотеку сохранится, — сказала спикер банка.

Как лидер рынка, ПСБ внедряет новые стандарты обслуживания в военной ипотеке, отметила Вера Подгузова. ПСБ первым внедрил цифровые сервисы по сделкам с недвижимостью, что также простимулировало объемы ипотечного кредитования военнослужащих. В прошлом году банк запустил уникальный сервис, который позволяет проводить сделки по военной ипотеке полностью в цифровом формате с момента подачи заявки до выдачи кредита. В результате срок сделки по военной ипотеке сократился почти в 7 раз.

Это значит, что у военнослужащих появилась возможность оформить ипотеку, буквально не покидая место службы, — сказала Вера Подгузова. — При этом, все цифровые сервисы, реализованные банком, обеспечивают полную защиту информации и безопасность сделки.

ПСБ реализует уникальную программу строительства доступного жилья для сотрудников предприятий ОПК, рассказала спикер ПСБ.

Обеспечение доступным жильем специалистов оборонной отрасли, развитие программ долгосрочной мотивации и социальных гарантий – это наши инвестиции в человеческий капитал. Ключевая задача нашей программы по строительству жилья для работников ОПК - повышение доступности жилья для инженерных кадров России. Совместное участие в проекте работодателя-предприятия ОПК, банка и застройщика позволяет существенно снизить стоимость строительства жилья, — и таким образом сотрудники предприятия получают возможность приобрести квартиру по льготной цене, существенно ниже рыночной, — заключила Вера Подгузова.

Первый проект уже реализован в подмосковном Реутове, на очереди — в Ярославской области, прорабатываются в Архангельской области и Пермском крае, Татарстане, Подмосковье и других регионах.

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