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Клиенты МегаФона смогут оформить вклад или кредит без посещения банка

Клиенты МегаФона смогут оформить вклад или кредит без посещения банка
Иллюстрация: Пресс-служба МегаФона

Это можно будет сделать в салонах связи. В мае в пилотном режиме к проекту подключатся 10 точек. Затем проект будет масштабирован на всю розничную сеть МегаФона.

#НОВОСТИ

Жители из любого уголка страны смогут оформить вклад или кредит онлайн без визита в офис банка, предоставив документы в ближайшем салоне связи. Такой пилотный проект начали внедрять МегаФон и финансовая платформа Банки.ру (АО «Цифровые технологии»). Решение предоставит клиентам доступ к финансовым предложениям любого российского банка-участника платформы, независимо от наличия его отделения поблизости.

В пилотном проекте, который стартовал в мае, будет участвовать десять салонов, затем проект будет масштабирован на всю розничную сеть МегаФона.

Развитая сеть салонов МегаФона превосходит зоны покрытия большинства банков: наши офисы есть даже в небольших населенных пунктах. Участвуя в проекте с Банки.ру, мы предоставляем равный доступ к выгодным финансовым предложениям для клиентов по всей стране — жители отдаленных населенных пунктов, где нет отделений банков, смогут воспользоваться широкой базой предложений, а небольшие региональные банки —  расширить географию своей клиентской базы, — отметил директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев. 

Чтобы оформить финансовый продукт, клиенту нужно зарегистрироваться на платформе Банки.ру и выбрать подходящее предложение. Система предложит адреса ближайших салонов связи, где пользователь сможет предоставить документы для подтверждения личности. Финальное решение банка клиент получит в СМС-сообщении.

Сейчас на Банки.ру можно оформить потребительский кредит и вклады без визита в банк. Достаточно один раз пройти идентификацию, чтобы получить доступ к этим продуктам.

Проект с МегаФоном дает возможность нашим пользователям выбрать удобный способ предоставления документов. Это говорит о том, что финансовые услуги станут еще более доступными: можно будет не только выбрать банк для получения финансового продукта, не привязываясь к географии проживания, но и предоставить Банки.ру документы почти в любом регионе России, — отметила директор по развитию бизнеса оператора финансовой платформы Банки.ру Кристина Хачикян.

Партнерство также позволит расширить перечень финансовых продуктов, доступных абонентам МегаФона. Выгодные предложения от партнеров платформы Банки.ру, подобранные в соответствии с индивидуальными потребностями абонента, можно будет получить в личном кабинете оператора. 

Автор: Елизавета Порошина
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