Уральский «Алькатрас» и крепость эпохи Ивана Грозного. Что откроют для туристов на Урале?

Глобальные изменения в туризме собрали на одной площадке власть и бизнес. Темой обсуждения стал Северный Урал. Здесь есть точки притяжения, турпоток растет, а экономики нет. Почему?

Власть и предприниматели обсудили туристический потенциал Северного Урала на мероприятии, организованном АНО УК ТРК СО. Местные точки притяжения — Конжак, перевал Дятлова, Иовское плато, буддийский монастырь — посещаются туристами десятки лет. Более того, здесь есть что еще открыть для людей — крепость XVI века, заброшенная тюрьма, деревня с уникальным деревянным зодчеством и еще много всего интересного.

«Сейчас турпоток начал быстро расти, а инфраструктура за ним не успевает», — этот факт констатируют сами чиновники. Бизнес досадует: через Ивдель едут тысячи транзитных туристов в год из ХМАО и ЯНАО, они готовы платить, но остановиться там негде и турпоток проходит мимо.

Темами обсуждения стали следующие вопросы:

Кто здесь потенциальный турист, кого нужно привлекать?

Какие точки притяжения нужно развивать?

Что здесь нужно с точки зрения инфраструктуры для развития туризма?

Есть ли экономика у туристического бизнеса?

От лица власти выступили:

Дмитрий Ионин , заместитель губернатора Свердловской области;

, заместитель губернатора Свердловской области; Эльмира Туканова , директор Департамента развития туризма Свердловской области;

, директор Департамента развития туризма Свердловской области; Леонид Гункевич , руководитель АНО УК ТРК СО;

, руководитель АНО УК ТРК СО; Владимир Михель, глава Ивдельского городского округа;

Также на встрече присутствовали представители местного бизнеса. Диалог прошел не без накала страстей. DK.RU посетил мероприятие. Рассказываем, что там происходило.

Дмитрий Ионин, Леонид Гункевич

Что обо всем этом думают чиновники в своих кабинетах

Совершенно очевидно, что туристический поток растет, а инфраструктура заметно лучше на Северном Урале не становится. Однако средства на ее улучшение в области есть, важно понять, куда их вкладывать и что именно развивать. Такой основной посыл был от пришедших на разговор представителей власти и бизнеса.

Северный Урал с точки зрения туристического природного потенциала — прекрасная территория. Туризм растет галопом, местная инфраструктура просто не успевает за ним. Есть недостаток баз отдыха, объектов питания, размещения и так далее. Мы должны найти здесь точки роста и совместно принимать решение, чтобы развивать комфортный востребованный туризм, и чтобы не получилось, что чиновники у себя в кабинетах видят это так, а бизнес на местах — по-другому, — Дмитрий Ионин задал тон разговору.

Эльмира Туканова подтвердила, что растущий спрос на турпродукты на Северном Урале очевиден, потому что там есть и объекты показа, и событийные активности. Например, горный марафон «Конжак», который существует уже более 20 лет.

В этом году при поддержке правительства Свердловской области в Ивделе состоится фестиваль «Белые ночи». «Ивдель находится на одной параллели с Санкт-Петербургом и белые ночи там не менее белые», — отметил Ионин.

Владимир Михель, Эльмира Туканова

Никто из присутствующих не стал отрицать существующие сложности в развитии туризма в северной части региона.

По северу очевидны следующие проблемы: недостаточная навигация и информационное сопровождение того, что там уже есть, а также недостаток средств размещения и визит-центров. На сегодняшний день, благодаря федеральной поддержке, у нас есть возможность создать необходимую инфраструктуру, — отметила Туканова.

Она добавила, что сейчас нужно создать карту развития этой местности, чтобы понять, куда и как двигаться дальше. В этом, собственно, чиновники и ждут помощи от бизнеса.

Леонид Гункевич начал с того, что предложил говорить больше о развитии комфортного организованного туризма. Ведь он, по его мнению, очень востребован в регионе, но на Севере Урала не представлен, хотя Конжак имеет перед горой Белой очевидные преимущества.

«Я хотел бы поговорить не о диком, а о комфортном туризме. Тех, кто его любит, тоже очень много. Позавчера мы встречали делегацию из Китая и пытали их на тему — что нужно для того, чтобы китайцы с зарплатой около $10 тыс. поехали сюда, на Урал. У них это нижняя грань среднего класса. Безусловно, они говорят о комфорте, им нужна прежде всего китайская кухня. Они любознательные, но… Поэтому хотелось бы поговорить о погружении в дикую природу с комфортом. «Гора Белая» дает 7,5 тыс. человек катающихся одновременно. Это огромный курорт — здесь можно построить еще 14 отелей. Конжак — это место must have для посещения в Свердловской области. Там и виды интереснее, и склон круче. Мы хотим, чтобы туда ехали не только те, кто будет бежать Конжаковский марафон», — заявил он.

Владимир Михель отметил, что администрация Ивдельского ГО очень заинтересована в развитии туризма: за последние два года количество туристов, которые регистрируются и проходят все необходимые инструктажи, по сравнению с 2020 г. увеличилось здесь на 50-70%, это порядка одной тысячи человек в год.

Туристы с палатками денег не принесут?

Представители бизнес-сообщества озвучили мысль, что сейчас четырехзвездочные отели на севере области не нужны. Туристам, которые едут на север, вообще ничего не надо, лишь бы им никто не мешал. Им нужны разве что кемпинги и возможность поставить свою палатку — все. А для требовательных коммерческих туристов сейчас создать туристический центр на перевале Дятлова нереально, считают эксперты, — такого спроса нет. Но Леонид Гункевич возразил:

Аудитория, которая нормально зарабатывает, — это самая интересная составляющая туристического бизнеса. При всем уважении к разным людям смысла в туристе, который пришел, нагадил, ничего не потратил и ушел, а ты за ним бегаешь убираешь, никакого нет. Задача туризма — экономические отношения, чтобы мы все по цепочке друг с другом взаимодействовали и зарабатывали, — заявил он.

Александр Лыков

На что возразил Александр Лыков из Красноуфимска, представитель турбазы «Дикий Урал». Он отметил, что на юге нет таких проблем, как на севере области, но вот к ним автобусами едут туристы из Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Им нравится, что на Урале не так жарко. По его словам, они не просят четырехзвездочные отели, живут в своих палатках и при этом нормально платят за другие туристические услуги.

Представители бизнес-сообщества из Ивделя отметили, что на Севере основной контингент туристов — это жители ХМАО, ЯНАО и Перми. Так, например, больше половины туристов на Качканаре — пермяки.

«У нас через Ивдель проходит трасса с Ханты-Мансийска, ежегодно через город проезжает около 100 тыс. транзитных туристов, но задержать мы их не можем. Если человек едет с ребенком, ему у нас деться некуда, инфраструктуры никакой», — заявил индивидуальный предприниматель Василий Оборин.

Какие точки притяжения нужно развивать прежде всего

В целом представители бизнес-сообщества считают, что необходимо развивать не только уже существующие точки притяжения туристов типа Качканара. Они отметили, что на Северном Урале очень много недооцененных, но интересных мест, потенциал которых для бизнеса очевиден.

Татьяна Каркачева

Татьяна Каркачева, основатель экокомплекса «Уральская пчелка», отметила, что поселок Кытлым может стать на севере области якорной точкой притяжения, потому что поселок окружают горы. А горы — это то, что туристы из других регионов просят показать в первую очередь.

Многие местные туроператоры работают с Маньпупунером — это природная достопримечательность Коми, но трансфер оттуда на снегоходах, квадроциклах, вездеходах организовывают от нас. По мнению бизнеса, спросом будет пользоваться и вертолетная заброска: это туризм федерального масштаба.

Представители турсообщества отметили спрос на промышленный туризм, однако они не представляют, как его развивать, потому что не могут найти общий язык с руководством действующих предприятий.

Елена Лысенко

«Люди, которые к нам едут, в первую очередь хотят увидеть горы. Им также интересна наша промышленность — горнозаводское дело. Очень много людей желает посетить производство. Все, кто приезжает в город, хотят посмотреть, как добывают бокситы. Но есть проблемы по взаимодействию с промышленниками в Североуральске. Связи с ними наладить очень трудно», — рассказала Елена Лысенко, директор краеведческого музея Североуральского городского округа.

Нетривиальным, но перспективным объектом для посещения бизнесмены считают закрытую тюрьму «Черный беркут». Сейчас, по их словам, как раз решается вопрос о том, сносить ее или переоборудовать в музей. «Однозначно — музей, это же будет наш уральский Алькатрас», — считают эксперты практически единогласно.

Черный беркут — это федеральная закрывшаяся тюрьма, по аналогии с «Алькатрасом», где содержали самых жестоких преступников. И вот пос. Полуночный с его уникальным деревянным зодчеством, Беркут и Ивдель как центр городского округа — это как раз маршрут для тех, кто не хочет ходить с рюкзаком. И это бомба! — заявил один из присутствующих.

Андрей Ермоленко, историк, преподаватель УрФУ, удивился, почему никто не вспомнил про Верхотурье.

«В Верхотурье находится один из двух каменных кремлей за Уралом. Второй — в Тобольске. Но в Тобольск едут со всей России, почему про же про Верхотурье мы ничего не говорим? Паломники — это огромный массив людей, которые путешествуют по стране с целью посещения монастырей и святых мест», — отметил он.

Также он рассказал, что на Северном Урале есть забытая крепость XVI века в одноименном необитаемом поселке в Гаринском районе (не путать со станцией Пелым). «Там есть что посмотреть, но добираться, конечно, невероятно трудно», — заключил он.

Вячеслав Пестриков, крайний слева

На встрече присутствовал директор АНО «Лаборатория туризма» Вячеслав Пестриков. Сейчас лаборатория занимается строительством Большой уральской тропы. Это вело-пешеходный туристический маршрут, который должен пройти через весь уральский хребет. Он рассказал, через какие именно точки притяжения планируется проложить маршрут.

«Северный участок маршрута сейчас находится в проработке. У нас есть спроектированный трек через гору Качканар на хребет Кваркуш к Помяненному камню до Полюда. Но уже сейчас мы спроектировали трек до перевала Дятлова. По проекту перекресток Большой уральской тропы находится между хребтами ГУХ и Кваркуш, не доезжая до реки Улс со стороны Свердловской области. Маршрут пройдет через урочище Кутим, поселок Велс, урочище Чувал, Сибиревский прииск, поселок Вижай, хребет Чистоп. После пересечения реки Ауспия трек уйдет к перевалу Дятлова по основной тропе вдоль Ауспии. Протяженность тропы от перекрестка с Пермской веткой до перевала Дятлова составит около 300 км», — рассказал Вячеслав Пестриков.

Он также добавил, что команда волонтеров, которые строят БУТ, прекрасно понимают, что одна лишь маркировка и цифровой трек не создадут стабильный трафик на маршруте. Для массового туризма нужны условия, продвижение и многоуровневая поддержка.

Мы знаем, что развивать туризм нужно деликатно. Важно структурировать турпоток так, чтобы люди на территориях не приходили в ужас от последствий пребывания у них туристов и это было комфортно и выгодно всем сторонам, — заключил он.

Инфраструктура. «А могли бы администрации нам хотя бы не мешать?»

Этот вопрос прозвучал на встрече не менее трех раз. Глава Ивдельского ГО, буквально положа руку на сердце, заявил, что мешать не будет. Развивать туризм можно при только при поддержке всех уровней власти, заявили представители бизнеса. Но именно предприниматели создают комфорт на местах. Часто они не могут договориться.

Места размещения в планах есть… Но очень тяжело решаются земельные вопросы с муниципалитетом. Мы готовы хоть сейчас начать строительство, но нам вставляют палки в колеса, — заявила предприниматель Лариса Золотова из Серова.

Также предприниматели рассказали о том, что рядом с поселком Ушва, где живут манси, проходят водный, пеший и снегоходный туристические маршруты. По их мнению, там в любом случае нужна цивилизованная стоянка. Кафе заводить нерационально, турпоток непостоянный, но места размещения или информационный центр нужны. Однако пока почему-то это дело никак не может сдвинуться с мертвой точки.

Егор Драничников

Егор Драничников, представитель АНО ТРК «Сердце Урала» из города Качканар, отметил, что на входной группе туристической тропы, ведущей на гору Качканар, нужно строить места размещения, пункты проката инвентаря и визит-центр.

Для некоторых инфраструктурных решений нужны даже не областные и муниципальные власти, а федеральные, говорят эксперты, например, посты аварийно-спасательных служб: их нет, они необходимы, а оборудовать их может только МЧС. Хотя бизнес и эту проблему научился решать сам. «Мы купили два хороших вездехода. Сейчас все туристы с кнопками и телефонами. Мы спокойно их сами забираем, если что», — рассказал Александр Лыков.

Важным моментом в развитии туристического бизнеса является вопрос кадрового обеспечения. Андрей Сальцев, идеолог проекта туристической тропы в Каменском городском округе, обратил внимание собравшихся на то, что в местных школах нет профориентации. «Через пять лет, когда вы запустите сюда и корейцев, и китайцев и всех, кого сейчас назвали, кто пойдет к вам на работу?», — спросил он, но зал ответил ему молчанием.

«Сегодня мы уже видим, что региональные органы власти обладают одним набором инструментов и полномочий, местные власти — иным, а федералы вообще мыслят другими категориями. Мы обмениваемся опытом с коллегами, которые тоже находятся в статусе общественных организаций и развивают различные проекты. У НКО тоже есть свои довольно эффективные инструменты. И, конечно, мы очень ценим бизнес-сообщество и его вклад в развитие проекта. Потому что власть создает условия, но именно бизнес, предоставляющий услуги в сфере туризма, дает людям ощущение комфорта и безопасности во время путешествия. Поэтому мы смотрим на Большую уральскую тропу не просто как на маршрут, а как на инфраструктурный проект, стимул для развития туризма на местах», — отметил Вячеслав Пестриков.

А есть ли экономика у туризма на Северном Урале?

Это, конечно, основополагающий вопрос, но ответ на него все-таки отрицательный. Все предприниматели признали, что их работа имеет ярко выраженную сезонность — это максимум шесть месяцев в году. В остальное время, когда в регионе неблагоприятные погодные условия, туризма практически нет. Экономика сильно зависит от природных стихий.

Снегоходные и вездеходные группы стоят очень дорого. Средний чек там далеко за 50 тыс. руб. В остальном сюда приходят «дикие» туристы, которые нигде не останавливаются, которых невозможно посчитать. Они идут сами по себе, их очень много. И с этим ничего нельзя сделать, говорят предприниматели. Но, безусловно, что-то делать надо. «Диких» туристов необходимо контролировать, чтобы они хотя бы не сходили с организованных маршрутов.

Туристический бизнес в Краснотурьинске — это изначально убыточный бизнес. Потому что местное население в радиусе до Североуральска ко мне на экоферму не поедут, или поедут, но один раз, не больше, потому что это все финансовая составляющая. Там маленькие зарплаты. Люди едут сами, без туроператора, куда хотят. Поэтому там базы отдыха — это изначально убыточное дело. Все, кто открывается, закрываются. В каждом городе один-два ресторана в лучшем случае. Это все очень невыгодно, — поделилась своим мнением Татьяна Каркачева.

Леонид Гункевич считает, что организованный туризм в регионе развивать все же надо. По его мнению, лучше всего это делать через определение центров или точек роста.

«На первом этапе, мы считаем, надо завершить Гору Белую, и дальше она создаст воронку, которая цепанет другие туристские бизнесы. После Горы Белой есть смысл думать о Конжаке. И все остальные проекты тоже надо поддерживать, чтобы и от них шел аналогичный органический рост. По итогам должны образоваться центры роста. Мы видим такую стратегию», — заключил он.

В целом участники встречи отметили: очевидно, что на Северном Урале есть люди, заинтересованные в развитии туризма. При этом есть и потенциал для привлечения бизнеса со стороны, чтобы строить туристские центры как в уже посещаемых местах, так и неизвестных, но перспективных.

В принципе, все туроператоры, работающие в этом направлении, на отсутствие туристов не жалуются. Работу останавливают только погодные условия. Местные власти также понимают плюсы развития туризма. Плюс сюда зашел межрегиональный проект «Большая уральская тропа», развиваются и другие НКО. Таким образом, стимул для дальнейшего роста есть, заключили участники.

UPD

Сегодня стало известно, что предприниматели, о которых мы писали в этой статье и в предыдущих, получат поддержку на развитие туристической инфраструктуры. Конкурсная комиссия завершила основной отбор инициатив по созданию модульных конструкций и оборудования пляжей. Среди победителей отбора «Уральская Пчелка», ТАО «Берег» и «Мариинские избы». Информацию об этом опубликовал в своем ТГ-канале Дмитрий Ионин.

Фотографии взяты из социальных сетей АНО УК ТРК СО, участников мероприятия и DK.RU

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