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Программа Уралсиб Бонус предлагает кешбэк до 30% за покупки у партне​ров

wayhomestudio
wayhomestudio. Иллюстрация: https://www.freepik.com/

В личном кабинете Уралсиб Бонус доступен новый раздел «Партнеры онлайн» с перечнем магазинов и сервисов, за покупки в которых будут начислены дополнительные бонусные рубли.

#НОВОСТИ

Среди партнеров банка более 100 известных магазинов и сервисов, представленных в 20 категориях. Для получения дополнительного кешбэка необходимо перейти на сайт магазина по ссылке из личного кабинета Уралсиб Бонус и совершить покупку по любой карте Банка Уралсиб.

Кешбэк за покупки у партнеров начисляется дополнительно к основному кешбэку программы Уралсиб Бонус независимо от выполнения базовых условий программы (ежемесячный оборот, наличие задолженности по кредитным продуктам, наличие пакетов услуг). Максимальная сумма кэшбэка за покупки у партнеров не ограничена.

Подробнее о дополнительном кешбэке за покупки у партнеров можно узнать здесь. Подробнее о программе лояльности Уралсиб Бонус.

Справка

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 мая 2023 года насчитывает 221 точку продаж, 1412 банкоматов и 290 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.
 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
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