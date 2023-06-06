«Мы выбрали топ-500 локаций в стране. Открываетесь и начинаете быстро зарабатывать»

Маркетплейсы давно оседлали рынок франшиз: предпринимателям предлагают открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ). Но модель устарела. Бизнес хочет большего, чем просто пункт выдачи, уверены в Boxberry.

Служба доставки Boxberry запустила собственную франшизу. Задача компании — организовать в разных городах России партнерскую сеть, состоящую из логистических офисов Boxberry.

Логистический офис не равен ПВЗ. Это совсем другой тип бизнеса, другая монетизация и другие возможности для франчайзи, — говорят представители компании.

Подробнее о том, как стать франш-партнером службы доставки, что предлагают потенциальным франчайзи, и чем логистический офис отличается от классического ПВЗ, DK.RU рассказал Марат Артуганов, директор департамента франшизы Boxberry.

Марат, как вы оцениваете перспективы рынка логистики для е-сommerce? Как он меняется?

— Начнем с того, что сам рынок е-сommerce развивается очень стремительно. По данным Data Insight, к 2024 г. его объем составит порядка 7,4 трлн руб. На этом фоне рынок логистики растет естественным образом. Даже само понятие логистики в е-сommerce изменилось. Раньше это была доставка товаров покупателю из интернет-магазинов, теперь это доставка продуктов, цветов и пр.

Главный тренд рынка — сокращение цепочки поставщиков между покупателем и продавцом. Раньше было так: есть какая-то фабрика, она производит товары, отгружает на склады, потом со складов продукция попадает в розничные сети. У покупателя товар оказывается только на финальном этапе. С развитием современных технологий эти цепочки стали сокращаться и значимость логистики сильно выросла.

Вспомните, лет 20 назад, чтобы получить посылку, надо было ждать почтальона или самому идти на почту. Теперь можно выйти из офиса, а тут уже и курьер с вашей посылкой на самокате. Другими словами, логистика делает продавцов ближе к человеку и сама становится ближе к клиенту.

Соответственно, чтобы поддерживать этот тренд и быть ближе к покупателю, вы и запускаете франшизу?

— Именно так. Сейчас самое благоприятное время для российских компаний, которые развиваются как в логистике, так и в других отраслях. Спрос на доставку среди россиян тоже растет вне зависимости от их местонахождения: они могут быть в стране, за ее пределами, в городе или на даче. И в то время как иностранные компании отказывают в доставке товаров в Россию и для россиян, мы, напротив, растем и масштабируемся.

Давайте поговорим о франчайзинговой модели Boxberry. В чем суть вашего предложения для предпринимателей?

— Когда мы говорим о запуске франшизы, фактически мы приглашаем партнеров в наш бизнес. Чтобы расти вместе с рынком, понимать запросы клиентов, необходимо делать структуры управления более плоскими. Огромное дерево иерархии делает компанию неповоротливой. Давайте вспомним Nokia. Компания была лидером на рынке мобильных устройств, но из-за своей неповоротливости она упустила момент, когда надо было трансформироваться. Теперь о Nokia вспоминают только как о части истории. Так вот, мы и хотим «уплостить» нашу структуру управления, привлечь в бизнес большое количество предпринимателей, дать людям понимание, что они часть большого общего бизнеса.

Одно дело, когда франчайзи себя чувствует просто сотрудником компании, другое дело, когда ему дают возможность быть бизнесменом. Другими словами, цель франчайзингового проекта Boxberry — перейти на предпринимательское управление, привести в бизнес активных людей и вместе с ними развивать сильную компанию.

Нашим франчайзи мы предлагаем запускать логистические офисы Boxberry в разных городах страны. Подчеркну: это не ПВЗ, а принципиально иная бизнес-модель. Офис Boxberry — это полноценный логистический центр, работающий на нужды физических и юридических лиц, проживающих в отдельно взятом районе. Там можно получить/отправить посылку или забрать заказ из интернет-магазина. Так, к примеру, в спальном районе точка будет «заточена» на работу с физлицами. Открытие в другой локации привлечет селлеров (продавцов).

Все почему-то зациклились на открытии ПВЗ, а тем временем это просто пункт выдачи заказов. Понятно, что построение цепочки ПВЗ удобно для маркетплейсов. Но селлер может продавать свой товар и на других площадках, а значит, ему нужна проверенная компания, которая будет отправлять продукцию покупателям. ПВЗ — это не про сервис, это только про одну операцию, а логистический центр — это уже другой уровень. Мы, например, можем отправить товар продавца в любую точку мира. Кроме того, мы серьезно поработали над сокращением срока доставки, тарифной сеткой и т.д.

Как работа с селлерами отразится на доходе франчайзи?

— У франчайзи Boxberry есть два источника дохода — за прием/выдачу посылок и за подключение юридических лиц: интернет-магазинов, селлеров, производителей товаров. Согласно нашим расчетам, среднее количество операций по приему/выдаче в месяц составляет 2 900 штук. Среднее вознаграждение за операцию составляет 41 р. Получается, что при самом пессимистичном раскладе франчайзи зарабатывает 120 тыс. руб. только на этой операции. Вознаграждение за подключение новых клиентов составляет 25% от стоимости отправок магазина. Например, количество отправок магазина в месяц составляет 600 шт. Средняя стоимость доставки для интернет-магазинов — 350 руб. Умножаем и получаем ежемесячную выручку по доставке в размере 210 тыс. руб. 25% от этой суммы составляет 52,5 тыс. руб. Это доход от одного продавца, а их количество неограниченно.

Boxberry делает ставку на целевое сопровождение малых предпринимателей, собранных в одной локации. Например, человек продает какие-то товары на «Авито», ему можно предложить подключение к службе доставки Boxberry. Или, к примеру, если логистический офис Boxberry открыт в семейном районе, там наверняка есть молодые мамы, которые активно пользуются классифайдами. Их проблемы с доставкой товаров тоже может решить Boxberry. В конечном итоге в локации, где работает точка, создается свое бизнес-коммьюнити.

Какие обязательства перед франш-партнерами берет на себя Boxberry и какая сумма требуется от франчайзи для открытия?

— Первые франчайзи получат максимальную выгоду за счет выбора топовых локаций. На данный момент мы выбрали топ-500 локаций в стране. Партнер, открывающий там логистический офис, выйдет на прибыль очень быстро. Наша команда открытия поможет выбрать помещение и спрогнозировать, насколько оно подходит под тот или иной клиентопоток, т.е. даст все необходимые расчеты.

Далее: своим франчайзи мы предоставляем брендбук и детальный дизайн-проект помещения, где есть список дружественных поставщиков мебели, аппаратуры для видеонаблюдения и пр. Еще один важный момент — бесплатное обучение персонала. У нас есть корпоративный университет, который вот уже несколько месяцев разрабатывает масштабную программу как для наших франчайзи, так и для их сотрудников. Каждый сотрудник франчайзи проходит обучение по своему функционалу: менеджер по продажам проходит одни курсы, менеджер по подключению селлеров (если это отдельный человек) — другие. На этих курсах мы подробно рассказываем, как подключать интернет-магазины, как их сопровождать, с каким предложением приходить и т.д.

Четвертая составляющая — это маркетинг. Необходимо сделать так, чтобы об офисе узнало как можно больше людей. Вместе с нашим франчайзи мы исследуем локацию, аудиторию, которая там живет, а наши маркетологи разрабатывают медиаплан продвижения, которое будет бесплатным для партнера в течение первых трех месяцев его работы. Кстати, еще один важный момент: упаковку партнерам, открывающим логистические офисы, мы тоже предоставляем бесплатно. Так что им не придется рассказывать клиентам о пакетах за пять рублей.

Все это наполнение франшизы вместе с паушальным взносом обойдется партнеру примерно в 1,5 млн руб. в зависимости от города и выбранной локации.





Как быстро франчайзи Boxberry могут выйти на прибыль?

— По нашим расчетам, при самом пессимистичном раскладе, если у партнера всего один менеджер по продажам, он выйдет на чистую прибыль в 250 тыс. в мес. за 16 месяцев. Но подчеркну: это сильно пессимистичный расклад. Инвесторы — умные и активные люди. Они видят перспективу в открытии офисов Boxberry. После объявления о старте продаж франшизы нам пришло более 1 500 заявок со всей страны. Люди понимают, что могут нанять не одного, а двух, трех, четырех менеджеров по продажам, быстро окупить затраты и открыть второй и третий офис. До конца года мы планируем открыть 300-500 новых логистических офисов Boxberry по всей стране. План на 2024 г. — 1 500 точек.

Вы наверняка не только просчитывали бизнес-модель франшизы, но и составляли портрет потенциального франчайзи. Каким вы бы хотели видеть потенциального партнера?

— Мы ждем в нашем общем бизнесе ответственных, честных, эффективных и гибких людей, которые могут оперативно давать обратную связь, работать над созданием логистики будущего и создавать бизнес для людей. Каких-то определенных хард-скиллов для открытия логистического офиса не требуется, обучить мы сможем любого человека.

Последний вопрос: что нужно сделать, чтобы стать франчайзи Boxberry?

— Порядок действий следующий: для начала необходимо оставить заявку на франшизу и обсудить подробности с менеджером. Далее идет заключение договора, оплата паушального взноса и составление графика работ по запуску офиса. Затем франчайзи проходит обучение, арендует и меблирует помещение. На последнем этапе происходит набор сотрудников и запуск рекламной кампании. На всех этапах франчайзи сопровождает команда профессионалов, а от момента заключения договора до открытия логистического офиса в среднем проходит 30 дней. Всю полезную информацию про франшизу Boxberry можно найти в нашем Telegram-канале.

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