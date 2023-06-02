Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 02.06
80,96
86,57
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Портфель депозитов юрлиц Банка Уралсиб в Челябинской дирекции вырос в 1,5 раза

Портфель депозитов юрлиц Банка Уралсиб в Челябинской дирекции вырос в 1,5 раза
Иллюстрация: Уралсиб

Депозитный портфель корпоративных клиентов Челябинской территориальной дирекции достиг 5,38 млрд рублей.

#НОВОСТИ

Чаще всего депозитными продуктами банка Уралсиб в Челябинской ТД пользуются нефтесервисные компании (44% от объема портфеля), далее следуют предприятия машиностроения (порядка 25%), строительной отрасли (более 9%) и производства металлоконструкций (4%).

За первое полугодие 2023 в Челябинской территориальной дирекции появилось много новых корпоративных клиентов, которых мы привлекаем прежде всего эффективным комплексным обслуживанием — это традиция и заметное конкурентное преимущество Уралсиба. Также привлекательными для клиентов-юрлиц являются наши депозитные продукты, которые дают возможность сохранить и приумножить средства своего бизнеса — подчеркнула руководитель ЧТД Елена Кукк. — В дальнейшем мы продолжим фокусироваться на наших целевых отраслях, предоставляя клиентам первоклассный комплексный сервис, позволяющий им эффективно управлять своими финансовыми потоками и решать задачи по развитию бизнеса.

Сегодня Банк Уралсиб предлагает корпоративным клиентам различные виды депозитов на срок от 1 дня до 36 месяцев и сумму от 100 000 рублей. С более подробной информацией об условиях по новым депозитам для корпоративных клиентов можно ознакомиться в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Золото на Wildberries? Ювелиры сражаются за продажу драгоценностей на маркетплейсахЗолото на Wildberries? Ювелиры сражаются за продажу драгоценностей на маркетплейсах
  • Бизнес нового времени: как увеличить доходы через работу с внутренними барьерамиБизнес нового времени: как увеличить доходы через работу с внутренними барьерами
  • Дочь Игоря Алтушкина откроет ресторан на набережной ИсетиДочь Игоря Алтушкина откроет ресторан на набережной Исети
  • Гравитация: как самая слабая сила организует Вселенную, зажигает звезды и уничтожает времяГравитация: как самая слабая сила организует Вселенную, зажигает звезды и уничтожает время
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.