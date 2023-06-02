Звезды спорта поздравили юных жителей известных ЖК

«УГМК-Застройщик» сделал ставку на спорт для объединения резидентов жилых комплексов. В День защиты детей жителей ждали мастер-классы от настоящих чемпионов.

Что делает жилой комплекс по-настоящему комфортным? В первую очередь, забота «УГМК-Застройщик», которую ощущаешь сразу после заселения в дом. Во-вторых, качественная инфраструктура проектов компании, которая полноценно удовлетворяет потребности жителей: фитнес-клубы, медицинские центры, магазины, рестораны, салоны красоты. Еще высокий уровень безопасности и помощь 24/7 в бытовых вопросах консьерж-службы. А также мероприятия, которые позволяют жителям интересно проводить свободное время и найти свой круг общения с близкими по духу, ценностям и интересам людьми.

В День защиты детей в жилом квартале «Нагорный» по сложившейся доброй традиции состоялся праздник, который собрал более сотни детей и взрослых. «УГМК-Застройщик», который развивает этот жилой проект, организовал обширную развлекательную программу, где каждый мог найти занятие по душе. А к активностям подключились и партнеры компании.

Царила невероятная атмосфера праздника. Маленькие жители комплекса сделали разминку с тренерами фитнес-клуба «World Class». А затем впервые прошел урок чемпионов со звездами баскетбола Дарьей Ильиной и Екатериной Фефиловой из команды «УГМК-Юниор». Юные резиденты учились у лучших игроков владеть мячом, попробовали свои силы и узнали секреты мастерства спортсменов.

Здесь же и взрослые, и дети создавали цветочные композиции под руководством дизайнеров компании «Urban Green», известной по организации фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфера».

Впечатлило гостей праздника и научное шоу с большим количеством дыма и пены. В честь праздника повара ресторана «Breadway» приготовили различные угощения из фруктов и фирменную выпечку.

Резиденты жилого комплекса и их семьи (а многие маленькие жители пришли на праздник не только с мамами и папами, но также с тетями и бабушками) могли не только весело провести время, но и поучаствовать в благотворительности. Во время праздника работал пункт сбора проекта «Вещь добра», куда можно было сдать ненужную одежду и игрушки. Благодаря компании собранные вещи обретут вторую жизнь – их получают нуждающиеся или их бережно и экологично переработают.

В беседке рядом с пунктом сбора организовали буккроссинг, где можно было обменяться книгами с соседями.

Здорово, что в нашем дворе организуют мероприятия для жителей, приуроченные к разным праздникам, — делится жительница ЖК «Нагорный» Ульяна. — Обычно на них работают аниматоры, проходят различные активности. Дети взаимодействуют, общаются между собой, и мы — родители, тоже вовлекаемся в этот процесс. Наверное, специально не пойдешь знакомиться с соседями, а здесь это прекрасная возможность узнать и пообщаться друг с другом.

В компании «УГМК-Застройщик» отмечают, что одна из важнейших задач таких мероприятий — создание атмосферы добрососедства и условий для общения резидентов жилого комплекса. Исследования показывают, что с каждым годом жители мегаполисов все реже контактируют со своими соседями, а некоторые даже не знают людей, которые живут с ними на одном этаже. Хотя ещё несколько десятилетий назад все было иначе. Между тем психологи отмечают, что хорошие взаимоотношения между жителями дома дают необходимое ощущение комфорта и безопасности.

Для того, чтобы резиденты жилых проектов активно взаимодействовали между собой, «УГМК-Застройщик» организует не только тематические праздники, но и спортивные состязания, субботники, другие мероприятия. Жители вместе участвуют в украшении холлов и дворовых территорий, собирают письма Деду Морозу.

В современных мегаполисах, как правило, люди социально изолированы, каждый занят собой, погружен в свои дела, — отмечает директор АО «Специализированный застройщик «УГМК-Макаровский» Дмитрий Сторожилов. — Мы же создаем для жителей возможность познакомиться друг с другом, объединиться через праздники, спортивные мероприятия, благотворительные акции. Мы видим, как наши резиденты начинают дружить семьями, создают сообщества по интересам. Они не хотят никуда уезжать, агитируют сюда переехать своих друзей и знакомых, а это дорогого стоит.

Подобные праздники в День защиты детей прошли и в других жилых комплексах застройщика. Так, в ЖК «Макаровский» помимо традиционной программы жители встретились с титулованным игроком команды «Байкал-Энергия» Александром Антиповым. Четырехкратный чемпион России и серебряный призер Чемпионата мира по хоккею с мячом провел для детей тренировку с использованием имитационной доски, предназначенную для хоккеистов.

Восхищение и восторг вызвала также возможность поиграть с именитым чемпионом во флорбол – одну из разновидностей хоккея с мячом.

Восполнить потраченную на спортивном мастер-классе энергию помог ресторан «Большой грузинский», организовавший для резидентов дегустацию фирменных закусок и хачапури.

День защиты детей также отметили и в «Башне Исеть», где для детей провели мастер-классы по плетению браслетов и технике рисования на воде – эбру.

В жилом районе «Изумрудный бор» к партнерам праздника присоединились пекарня «Хлеб & Булки» и сеть «Bright Fit», которая в ближайшем будущем откроет там большой спортивный клуб с бассейном и фитнесом для детей. Кстати, представители этого жилого района уже обзавелись совместными хобби — они вместе выходят на пробежки и занимаются йогой во дворе.

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