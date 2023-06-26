Личный менеджер, проверка контрагентов и анализ рынка. Что МСП может получить от банка

Компании малого и среднего бизнеса меняют банковский рынок. Их требования — не просто тотальная диджитализация, а еще и индивидуальный пакет услуг. Банки отвечают все более интересными продуктами.

Взаимодействие банков с бизнесом, в том числе с малым и средним, в последние годы заметно изменилось. Тренд на более индивидуальный подход добрался и до этой сферы и является одним из основных наряду с давно существующим требованием максимальной диджитализации. Сегодня компании хотят не просто обслуживания счетов в банке и возможности взять кредит на общих условиях. Они хотят быстрого, простого и максимально выгодного обслуживания с возможностями общения с банком как с полноценным партнером. Часто для того чтобы работа была оперативной и выгодной для фирмы, компаниям приходится иметь счета сразу в нескольких банках. Александра Копылова, управляющий сети оптик «Культура зрения», рассказала DK.RU, почему это необходимо:

— К сожалению, для работы в рамках группы компаний с разными направлениями деятельности ни один банк не может перекрыть все потребности и быть конкурентным по каждому сервису. На данный момент мы работаем со Сбербанком по зарплатному проекту и эквайрингу. С Альфа Банком — по ВЭД и платежным системам. С Тинькофф — по сервисам рассрочки платежей для клиентов розницы и переводам внутри группы компаний. В кредитных продуктах лучше всего себя зарекомендовал региональный Примсоцбанк, сервисом которого мы при необходимости пользуемся. Неоднократно сравнивали условия с более крупными и известными игроками, но каждый раз условия выгодно отличаются.

Александра подчеркивает, что одна из основных проблем, с которыми приходится сталкиваться — это оптимизация служб поддержки.

Каждый раз при обращении в банк взаимодействуешь с новым оператором или менеджером и несмотря на то, что история коммуникации сохранена, каждый раз новому человеку сложно ориентироваться в запросах, теряется время. Поэтому для нас одним из актуальных вопросов стоит цифровизация банков и возможность сохранять настройки, заказывать продукты и принимать решения самостоятельно через онлайн-сервисы, без привлечения сотрудников банка. Даже в Тинькофф, при их довольно высокой автоматизации запросов, в конце все равно требуется работа с менеджером, он физически завершает запрос.

Поэтому очень радует развитие Сбербанка, и его однозначное движение в сторону клиентов и диджитал-продуктов. При подключении любого нового продукта мы его тестируем в течении 3 – 6 месяцев. Например, «Спасибо» от Сбербанка поднял продажи в регионе на 3%, так как многие бюджетники получают зарплату именно в Сбербанке и возможность копить баллы и оплачивать продукцию баллами для них важна. При этом сервис кэшбека для клиентов от Тинькофф-банка прироста в продажах не показал, сейчас планируем тестировать оплату «Долями».

Наталья Татаринцева, региональный управляющий Росбанка по работе с компаниями малого бизнеса, рассказала DK.RU о том, чего ждут такие предприятия от банков сегодня. Все хотят индивидуального подхода, оперативности и простоты, подчеркнула эксперт.

Пакетные предложения от банка: отлично и для продавцов «Озон», и для тех, у кого тысяча поставщиков

— Общаясь с предпринимателями, я часто получаю обратную связь и понимаю, что клиентов интересует не столько конкретный продукт в определенном банке, сколько комплексный подход — им важно, чтобы кредитная организация могла закрыть не только потребности компании, но и оказать содействие в решении финансовых задач ее руководителя как физического лица.

Именно поэтому сегодня мы выстраиваем продуктовую линейку для МСП на основе комплексных предложений, с разным перечнем услуг в пакете. Они позволяют клиентам получать набор решений, которые будут интересны для их бизнеса, позволят сэкономить и получить нужные продукты.

Например, сейчас помимо стандартного расчетно-кассового обслуживания очень востребован сервис проверки контрагентов. Высокий спрос и актуальность объясняется тем, что у каждого клиента в 2023 году есть целый пул поставщиков и заказчиков. Среди такого большого количества контрагентов в интересах развития бизнеса выбрать компании с качественной деловой репутацией.

Поэтому сервис проверки контрагентов очень востребован, им пользуются на регулярной основе. Он помогает эффективно фильтровать клиентскую базу и снижать риски бизнеса.

Также от клиентов часто поступает запрос на подбор банковских услуг исходя из конкретного вида бизнеса. Например, в Росбанке есть специальный пакет для недавно образовавшейся группы предпринимателей — тех, кто работает с маркетплейсами. Он называется «Успешный селлер». Благодаря ему компании, которые продают продукцию через «Озон», «Вайлдбериз», «ЯндексМаркет» имеют беспроцентный лимит на перевод средств на счета физического лица и могут пользоваться услугой проверки контрагентов. Плата за этот банковский пакет невысока, получают же компании максимум необходимых для работы в этой нише услуг.

Компании, оформившие пакет услуг «Успешный селлер», могут просматривать статистику по маркетплейсам, чтобы понять, насколько они успешны в своем направлении, в какую сторону можно развиваться, продукция каких конкретных сегментов сейчас востребована больше остальных.

________________________________________________________________________________________________

ЧЕГО ХОЧЕТ БИЗНЕС?

Евгений Однодворов, генеральный директор компании «СвязьЛайн»:

— Нас в работе с банком интересует как качественное расчетно-качественно обслуживание, так и возможности кредитования, а также банковские гарантии. Сегодня на рынке банковских услуг достаточно, поэтому хочется, чтобы подход со стороны банка был как можно более индивидуальным, чтобы эта структура анализировала предприятие, отслеживала все движения средств и могла сама предложить тот или иной индивидуальный продукт. Стандартные пакеты хоть и создаются для большего охвата лиц, но остается часть предпринимателей, для которых они не интересны. Остаются перспективным направлением для работы банков и кредиты, но и они должны быть с хорошей процентной ставкой. На сегодняшний день при расчете проектов именно они становятся основой расчетов целесообразности работы в выбранном направлении.

Алексей Бельский, генеральный директор компании «Уралэнерготел», рассказал, что при работе с банками в первую очередь учитываются условия работы и возможность индивидуального решения задач:

— Сейчас наша компания в год выполняет более ста проектов, для их реализации мы активно используем различные финансовые продукты. Основной акцент — на возобновляемые кредитные линии, интересны и лизинговые услуги, банковские гарантии, пополняемые вклады.

Для нас очень актуальны услуги проектного кредитования — финансирование крупных проектов в ходе текущей деятельности. Хотя такой продукт в портфеле банков есть, фактически его предоставляют крайне редко, поскольку этот вид кредитования является высокорискованным для финансовых учреждений. А именно такое проектное кредитование с использованием льготных программ по субсидированию процентных ставок позволяет бизнесу масштабироваться. Сейчас на российском рынке много возможностей для развития, но не всегда есть оборотные средства для их реализации. Также не хватает услуг, связанных с валютными операциями (платежи, конвертация валюты).

На сегодня наш основной банк — Росбанк. Мы оценили индивидуальный подход к потребностям клиента — согласование индивидуальных условий предоставления банковских продуктов. На сегодня для нас это один из приоритетных вопросов.

_______________________________________________________________________________________________

Кредиты: классика и максимальная скорость

— Кредитные продукты традиционно очень популярны, практически каждый клиент хочет получить тот или иной займ: в формате овердрафта, кредитной линии или классического разового кредита, — подчеркинвает Наталья Татаринцева. — В Росбанке есть скоринговые системы принятия решений. Они немного дороже традиционных кредитов, но выдаются очень оперативно и по минимальному набору документов. Если срочно нужно оборотное финансирование или деньги на небольшой срок, многие компании предпочитают именно этот формат.

Сегодня в банке можно получить деньги без залога, что для многих представителей малого бизнеса очень важно. На наш взгляд, достаточно ярко прослеживается тенденция, когда при наличии личного имущества и имущества бизнеса компании предпочитают максимально упростить оформление сделки. Мы предоставляем предпринимателям такие кредиты, видим огромный положительный отклик.

Конечно, работает Росбанк и с льготными программами субсидирования, инициированными государством. Сейчас существует программа 1764 от Министерства экономики и развития РФ, по ней стандартная ставка кредитования для предпринимателей из малого и микросегмента — 10,25%, дополнительных комиссий нет, кредит выдается на срок до пяти лет. Для того, чтобы участвовать в программе, компания должна отвечать ряду требований, в частности, это определенный перечень ОКВЭД. Есть у нас и промышленная ипотека, она выдается под 6% годовых. Часто клиенты боятся, что участие в госпрограмме потребует сбора огромного пакета документов или сроки рассмотрения будут длиннее обычных, но это не так, такие кредиты выдаются с тем же пакетом документов и с рассмотрением в те же сроки, что и стандартные кредиты.

Рассматривая вопрос кредитования, мы всегда предлагаем клиенту сесть за стол переговоров, изучить все документы, чтобы подобрать самый выгодный вариант. Бывает, что в группе есть несколько компаний, тогда мы решаем, какую компанию и по какой программе кредитуем, благодаря чему клиент получает самое выгодное предложение.

_______________________________________________________________________________________________

ЧЕГО ХОЧЕТ БИЗНЕС?

Константин Яковлев, коммерческий директор Abanking, констатирует:

— Оформить банковский продукт в онлайн-каналах бизнесу сложнее, чем физлицу. Процессы оформления РКО, зарплатных проектов, депозитов или кредитов слабо оптимизированы. Исследование цифрового онбординга Abanking показало, что личных кабинетов на сайтах банков для юридических лиц на треть меньше, чем для физических лиц. А 52% банков не используют даже базовые digital-механики для сбора заявок юрлиц.

Банки чаще внедряют личные кабинеты в высококонкурентных и популярных нишах. В бизнес-сегменте это открытие расчетного счета, кредитование и банковские гарантии.

Все мы понимаем, что сегодня одна из составляющих сервиса — это обслуживание в цифровых каналах. Поэтому выиграют те банки, которые смогут предложить лучшие условия онлайн-обслуживания клиентов.

_____________________________________________________________________________________________

Зарплатные проекты: и для директора, и для сотрудников

— Я уверена, что наш зарплатный проект один из лучших на рынке. Для компаний и сотрудников существует широкий спектр привилегий. Зарплатным клиентам мы выпускаем именные или неименные карты, в зависимости от пожеланий, — подчеркивает представитель Росбанка Наталья Татаринцева.

У банка есть возможность предоставить клиенту индивидуальные условия. При штате компании от 50 человек ее руководители и собственники могут получить определенные привилегии, например, компенсируемые проходы в бизнес-залы аэропортов.

________________________________________________________________________________________________

ЧЕГО ХОЧЕТ БИЗНЕС?

Игорь Благодарный, генеральный директор ООО «НЕГАБАРИТ ТРАНС СЕРВИС» отмечает:

— С Росбанком мы начали работать после того, как наш крупный клиент выдал список банков, с которым он работает. Мы проанализировали стоимость услуг представленных там банков и начали работать именно с Росбанком — его перечень и стоимость услуг оказались оптимальными.

До санкций проводили через банк валютные операции, все всегда было четко и быстро. Очень нравится, что есть менеджер, который оперативно решает все проблемы и вопросы, так что работой с Росбанком на данный момент мы довольны.

Из последних услуг — брали лизинг, оформили все документы за неделю-полторы, после этого нам еще и выделили лимит на дальнейшие покупки в лизинг. Для нас это — максимально комфортное сотрудничество.

________________________________________________________________________________________________

Главное — индивидуальный подход

Очевидно, что сегодня клиенту не интересно просто иметь банк, с которым он работает. Он хочет, чтобы в лице банка у него был реальный финансовый партнер, который поддержит, даст консультацию, причем сделает это максимально оперативно.

— Именно поэтому с нашими клиентами малого бизнеса всегда работает индивидуальный менеджер, — рассказала Нататья Татаринцева. — Это человек, который решает все вопросы взаимодействия с банком. Клиенты хотят индивидуального подхода, хотят, чтобы в случае, если их тариф уже не актуален — специалист банка позвонил и сообщил им об этом, а также предложил лучший аналог.

Мы как раз тот банк, который такое общение может дать. У клиентов МСП всегда есть номер мобильного телефона менеджера банка, с которым в рабочее время можно решать все вопросы, как связанные с бизнесом, так и с обслуживанием счетов и карт предпринимателя как физлица. Этот специалист банка всегда поможет подобрать тариф, выбрать продукты и так далее.

Также Росбанк работает со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, вместе мы занимаемся повышением финансовой грамотности представителей малого и среднего бизнеса. Порой мы рекомендуем, например, недавно зарегистрированным фирмам, кредит которым выдать пока невозможно, обратиться в Фонд, где можно получить займы по льготной ставке, а также проконсультироваться по различным вопросам ведения бизнеса.

________________________________________________________________________________________________

ЧЕГО ХОЧЕТ БИЗНЕС?

Владимир Игнатов, исполнительный директор ГК «Инжин»:

— Сегодня для нашего бизнеса необходимы в первую очередь банковская гарантия на исполнение контрактов, качественное и оперативное расчетно-кассовое обслуживание, возможность размещения депозитов, оформления лизинга, выгодный зарплатный проект, оформление корпоративной банковской карты.

Сейчас мы пользуемся услугами Сбербанка, для нас его условия наиболее комфортны. Более того, Сбербанк является самым надежным банком для ведения бизнеса. Услуг, которые он предоставляет, нам хватает.

Уверен, что банковскому сектору нужно работать над развитием услуги банковских гарантий на исполнение контрактов, это направление сейчас очень перспективно.

Александр Кох, генеральный директор, собственник ООО «АВТО-СОЛ»:

— Мы С Росбанком сотрудничаем уже более полутора лет. Нам требовался хороший, надежный банк, крупный и с хорошим уровнем сервиса, с полным пакетом услуг, которыми мы могли бы пользоваться, складывая их как мозаику — выбирая то, что нужно нам именно здесь и сейчас.

Банк предлагает хорошие пакеты для бизнеса с привлекательными тарифами. Сейчас очень нравится работать с банком благодаря персональному менеджеру. Этот специалист всегда на связи, когда есть какие-то вопросы или проблемы, мы быстро получаем всю информацию. Это очень удобно — обращаясь по горячей линии в другие банки, люди нередко по 30 – 40 минут слушают автоответчик, после чего общаются со специалистом, вообще не знакомым с клиентом и его проблемами. Нередко вас переключают на следующего специалиста, которому вновь приходится описывать всю проблему, это может продолжаться часам. У Росбанка сразу была услуга персонального менеджера, чем он очень выгодно отличается на рынке — нам есть с чем сравнить.

Изначально выбрав Росбанк из-за его европейских связей — нам нужны были услуги перевода средств за рубеж — мы были приятно удивлены уровнем сервиса, который он нам гарантирует.

_______________________________________________________________________________________________