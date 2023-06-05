Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 03.06
80,87
87,10
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«У нас безумно талантливые дети. Наша задача — их поддержать»

«У нас безумно талантливые дети. Наша задача — их поддержать»
Автор фото: Денис Полуэктов. Иллюстрация: Фонд «Жизнь прекрасна»

1 июня в галерее современного искусства INCENTER в ТРЦ VEER Mall открылась благотворительная выставка «Рождение творчества. Зумеры Екб». Свои работы представили более 50 юных и талантливых художников.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Благотворительная выставка, организованная силами фонда «Жизнь прекрасна», подарила возможность детям бесплатно разместить свои работы в известном арт-пространстве и получить бесценный выставочный опыт. Мероприятие было приурочено сразу к трем поводам: во-первых, к грядущему 300-летию Екатеринбурга. Во-вторых, ко Дню защиты детей. В третьих, INCENTER в VEER Mall отмечал в этот день годовщину с момента открытия.

В выставке приняли участие дети из Екатеринбурга и области. Возможность продемонстрировать свои работы получили и те, кто просто любит рисовать дома, и воспитанники художественных школ.

«У нас безумно талантливые дети. Наша задача — их поддержать» 1

Эта выставка — первый масштабный проект нашего фонда. Я верю, что благодаря сегодняшнему мероприятию, многие дети раскроют свой внутренний потенциал. У нас очень талантливые дети, и наша задача, как взрослых, поддержать их, вдохновить и направить. Кто знает, возможно сейчас мы присутствуем на первой выставке какого-нибудь всемирно известного художника, — сказала во время приветственной речи Алена Мазуркевич, руководитель фонда «Жизнь прекрасна».

«У нас безумно талантливые дети. Наша задача — их поддержать» 2

Многие взрослые посетители галереи INCENTER отметили, что работы юных художников ничем не отличаются от картин профессионалов.

Пока мы готовили эту выставку, к нам приходили уже взрослые художники, которые экспонировались в галерее раньше. Они ходили мимо картин и восторгались тем, как пишут зумеры. Мы услышали огромное количество хороших отзывов. Продолжайте творить, и пусть эта выставка станет отправной точкой в вашем творческом пути, — обратилась к детям и их родителям арт-директор галереи INCENTER Наталья Быкова.

«У нас безумно талантливые дети. Наша задача — их поддержать» 3

Заслуженную порцию восхищения детские работы получили не только заочно, но и во время самой выставки. Гости не переставали удивляться тому, как зумеры воспринимают и интерпретируют мир, в котором они живут, в каких красках они его видят.

Так, к примеру, палитра, в которой была написана картина Ивана Писарева «Долина Мечты» впечатлила Веру Проничеву, представителя Министерства Социальной политики.

От этой картины веет каким-то спокойствием. Посмотрите, в каких тонах написан закат. Издалека бросается в глаза. Когда подходишь к работе ближе, удивляешься, с какой детализацией она написана. Мама мальчика рассказала, что Иван придумывает сюжеты из головы. Очень талантливо. По-другому и не скажешь, — отметила представитель Министерства.

«У нас безумно талантливые дети. Наша задача — их поддержать» 4

Некоторые работы юных художников были выставлены на продажу. Одни за символическую сумму в 300 руб. Другие — за серьезные деньги. «Долину мечты», к примеру, продавали за 25 тыс. руб. Надо отметить, что детское творчество пользовалось спросом в тот день. У художницы Варвары Коловой, которая в качестве героев для своих картин выбирает животных или растения, во время выставки купили сразу две работы. Девочке всего 10 лет. Шесть из них она серьезно занимается рисованием в школе-студии «Палитра», расположенной в Первоуральске. Для выставки в INCENTER школьница выбрала 16 разнообразных работ.

«У нас безумно талантливые дети. Наша задача — их поддержать» 5

Здорово, когда свои работы можно показать, когда они не пылятся дома в шкафу. Поэтому, когда меня пригласили на выставку, я очень обрадовалась. Вместе с тем, я чувствую волнение, ведь люди ходят и смотрят на твои работы. Мне самой из всех отобранных для конкурса работ нравится моя самая поздняя картина — «Темный лес». Мы рисовали ее на одном из уроков, и, по-моему, у меня хорошо получилось, — сказала Варвара.

«У нас безумно талантливые дети. Наша задача — их поддержать» 6

Выставляли на стенды и «бесценные» работы, те, которые не продавались. Восьмилетний Лев Фадеев, к примеру, не стал продавать картину, на которой изображен черный мужественный лев. Свою работу мальчик назвал просто — «Папа».

Я занимаюсь рисование год, беру частные уроки. Больше всего мне нравится работать масляными красками — их можно стереть и нарисовать заново. А еще я люблю рисовать животных, больше всего – котов. Маму-льва я еще не нарисовал, но обязательно нарисую, — поделился с DK.RU юный художник.

«У нас безумно талантливые дети. Наша задача — их поддержать» 7

Выставка получилась действительно творческой. На открытии гости могли не только полюбоваться работами художников, но и посмотреть выступление танцевальных студий и оценить веяния современной моды. В финале мероприятия каждый участник выставки удостоился подарка — галерея изготовила специальный каталог, куда поместила работы всех участников выставки.

«У нас безумно талантливые дети. Наша задача — их поддержать» 8

«У нас безумно талантливые дети. Наша задача — их поддержать» 9

Я очень рада, что первое мероприятие нашего фонда получилось именно таким — душевным. Я считаю, то, что сегодня здесь происходит — это воссоединение с окружающим миром, потому что дети рисуют то, что видят — любимых зверей, природу, маму с папой. Все это очень трогательно. Мы дали хороший старт нашей работе и планируем организовывать подобные мероприятия и дальше, — резюмировала Алена Мазуркевич.

«У нас безумно талантливые дети. Наша задача — их поддержать» 10

Стоит отметить, выставка «Рождение творчества. Зумеры Екб» продлится в галерее INCENTER полтора месяца, а средства от продажи картин, пойдут их же авторам. Кроме того, в галерее будет продаваться мерч с рисунками отдельных юных художников. Средства от его продажи пойдут на реализацию благотворительных инициатив фонда «Жизнь прекрасна», направленных на развитие творчества.

Реклама. ООО «УГПХ»

Автор: Андрей Каяк
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Дом-музей «Живой очаг» в Пицунде: погружение в культуру абхазовДом-музей «Живой очаг» в Пицунде: погружение в культуру абхазов
  • ЦБ предупредил о риске перегрева экономики. Производственных мощностей не хватаетЦБ предупредил о риске перегрева экономики. Производственных мощностей не хватает
  • В кабинете и дома у свердловского мэра проходят обыскиВ кабинете и дома у свердловского мэра проходят обыски
  • Как понять, что начальник токсичен, и как выстроить личные границыКак понять, что начальник токсичен, и как выстроить личные границы
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.