«У нас безумно талантливые дети. Наша задача — их поддержать»

1 июня в галерее современного искусства INCENTER в ТРЦ VEER Mall открылась благотворительная выставка «Рождение творчества. Зумеры Екб». Свои работы представили более 50 юных и талантливых художников.

Благотворительная выставка, организованная силами фонда «Жизнь прекрасна», подарила возможность детям бесплатно разместить свои работы в известном арт-пространстве и получить бесценный выставочный опыт. Мероприятие было приурочено сразу к трем поводам: во-первых, к грядущему 300-летию Екатеринбурга. Во-вторых, ко Дню защиты детей. В третьих, INCENTER в VEER Mall отмечал в этот день годовщину с момента открытия.

В выставке приняли участие дети из Екатеринбурга и области. Возможность продемонстрировать свои работы получили и те, кто просто любит рисовать дома, и воспитанники художественных школ.

Эта выставка — первый масштабный проект нашего фонда. Я верю, что благодаря сегодняшнему мероприятию, многие дети раскроют свой внутренний потенциал. У нас очень талантливые дети, и наша задача, как взрослых, поддержать их, вдохновить и направить. Кто знает, возможно сейчас мы присутствуем на первой выставке какого-нибудь всемирно известного художника, — сказала во время приветственной речи Алена Мазуркевич, руководитель фонда «Жизнь прекрасна».

Многие взрослые посетители галереи INCENTER отметили, что работы юных художников ничем не отличаются от картин профессионалов.

Пока мы готовили эту выставку, к нам приходили уже взрослые художники, которые экспонировались в галерее раньше. Они ходили мимо картин и восторгались тем, как пишут зумеры. Мы услышали огромное количество хороших отзывов. Продолжайте творить, и пусть эта выставка станет отправной точкой в вашем творческом пути, — обратилась к детям и их родителям арт-директор галереи INCENTER Наталья Быкова.

Заслуженную порцию восхищения детские работы получили не только заочно, но и во время самой выставки. Гости не переставали удивляться тому, как зумеры воспринимают и интерпретируют мир, в котором они живут, в каких красках они его видят.

Так, к примеру, палитра, в которой была написана картина Ивана Писарева «Долина Мечты» впечатлила Веру Проничеву, представителя Министерства Социальной политики.

От этой картины веет каким-то спокойствием. Посмотрите, в каких тонах написан закат. Издалека бросается в глаза. Когда подходишь к работе ближе, удивляешься, с какой детализацией она написана. Мама мальчика рассказала, что Иван придумывает сюжеты из головы. Очень талантливо. По-другому и не скажешь, — отметила представитель Министерства.

Некоторые работы юных художников были выставлены на продажу. Одни за символическую сумму в 300 руб. Другие — за серьезные деньги. «Долину мечты», к примеру, продавали за 25 тыс. руб. Надо отметить, что детское творчество пользовалось спросом в тот день. У художницы Варвары Коловой, которая в качестве героев для своих картин выбирает животных или растения, во время выставки купили сразу две работы. Девочке всего 10 лет. Шесть из них она серьезно занимается рисованием в школе-студии «Палитра», расположенной в Первоуральске. Для выставки в INCENTER школьница выбрала 16 разнообразных работ.

Здорово, когда свои работы можно показать, когда они не пылятся дома в шкафу. Поэтому, когда меня пригласили на выставку, я очень обрадовалась. Вместе с тем, я чувствую волнение, ведь люди ходят и смотрят на твои работы. Мне самой из всех отобранных для конкурса работ нравится моя самая поздняя картина — «Темный лес». Мы рисовали ее на одном из уроков, и, по-моему, у меня хорошо получилось, — сказала Варвара.

Выставляли на стенды и «бесценные» работы, те, которые не продавались. Восьмилетний Лев Фадеев, к примеру, не стал продавать картину, на которой изображен черный мужественный лев. Свою работу мальчик назвал просто — «Папа».

Я занимаюсь рисование год, беру частные уроки. Больше всего мне нравится работать масляными красками — их можно стереть и нарисовать заново. А еще я люблю рисовать животных, больше всего – котов. Маму-льва я еще не нарисовал, но обязательно нарисую, — поделился с DK.RU юный художник.

Выставка получилась действительно творческой. На открытии гости могли не только полюбоваться работами художников, но и посмотреть выступление танцевальных студий и оценить веяния современной моды. В финале мероприятия каждый участник выставки удостоился подарка — галерея изготовила специальный каталог, куда поместила работы всех участников выставки.

Я очень рада, что первое мероприятие нашего фонда получилось именно таким — душевным. Я считаю, то, что сегодня здесь происходит — это воссоединение с окружающим миром, потому что дети рисуют то, что видят — любимых зверей, природу, маму с папой. Все это очень трогательно. Мы дали хороший старт нашей работе и планируем организовывать подобные мероприятия и дальше, — резюмировала Алена Мазуркевич.

Стоит отметить, выставка «Рождение творчества. Зумеры Екб» продлится в галерее INCENTER полтора месяца, а средства от продажи картин, пойдут их же авторам. Кроме того, в галерее будет продаваться мерч с рисунками отдельных юных художников. Средства от его продажи пойдут на реализацию благотворительных инициатив фонда «Жизнь прекрасна», направленных на развитие творчества.

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