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Банк Уралс​иб вошел в Топ-3 рейтинга честных ипотечных банков

Банк Уралс​иб вошел в Топ-3 рейтинга честных ипотечных банков
Иллюстрация: https://unsplash.com/

Рейтинг был подготовлен порталом Банки.ру на основе «Индекса честности по ипотеке». Этот показатель представляет собой экспертную оценку аналитиками сведений о прозрачности условий по ипотеке.

#НОВОСТИ

Всего в оценке участвовали 83 банка, имеющих собственные ипотечные программы, представленные в базе Банки.ру.

Расчет индекса осуществлялся по формуле с учетом экспертной оценки веса каждого критерия и его итогового значения, определенного с использованием балльной системы. В расчете использовались такие критерии как:

  • Условия кредитования, обязательные к публикации на официальных сайтах банков в соответствии с требованиями ФЗ «О потребительском кредите (займе)», а также иные важные параметры, позволяющие потенциальному заемщику получить максимально полное представление об условиях и процессе выдачи ипотечного жилищного кредита в конкретном банке;
  • Требования банка к заемщику;
  • Уровень сервиса в части доведения до потенциальных заемщиков условий ипотечного жилищного кредита.

Банк Уралсиб входит в Топ-10 ипотечных банков по итогам 2022 г. (Банки.ру), и предлагает широкий спектр ипотечных программ на приобретение готового и строящегося жилья. Сегодня минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ составляет 11,49% годовых. Кредиты по программе «Ипотека для семей с детьми» предоставляются по ставке от 5,59% годовых, по программе «Ипотека с господдержкой» — от 7,59% годовых.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
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