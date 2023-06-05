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Как сейчас рассчитываться с зарубежными партнерами, расскажут на Экспортном марафоне

Как сейчас рассчитываться с зарубежными партнерами, расскажут на Экспортном марафоне
Иллюстрация: СОФПП

8 июня в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» пройдет Экспортный марафон. Мероприятие предназначено для широкой аудитории, заинтересованной в вопросах, связанных с проблемами экспорта.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Участники марафона на одной площадке из первых уст получат достоверную оценку ситуации на международных рынках. На актальные вопросы о внешне-экономической деятельности ответят представители власти, авторитетные эксперты в области ВЭД и профессионалы экспорта. Главными темами марафона в 2023 г. станут: расчеты ВЭД, участие в выставках, франчайзинг и налоги.

Участники мероприятия узнают:

  • Как решить проблему переводов зарубежным партнерам и добиться того, что бы платежи доходили до адресата? Как снизить риски от изменения курса валют?
  • Сложно ли сейчас приобрести новых партнеров в Китае и с какими банками можно уверенно сотрудничать в Гонконге.
  • Особенности особенностях продвижения франшиз на международном маркетплейсе Topfranchise.com, про юридические особенности экспорта франшиз, и расскажут, где получить поддержку.

По словам Василя Газизуллина, сооснователя компании «Topfranchise», франчайзинг — окно возможностей, чтобы начать продавать в несетевой рознице в любой стране (в В2В сегменте). Покупатель франшизы — такой же предприниматель, который развивает твой бренд за рубежом. Он может поставить продукцию и в сетевую розницу, и в онлайн-каналы. При этом франчайзи возьмет на себя всю необходимую работу по локализации продукта, сертификации и перевода на иностранный язык.

По отзывам участников знаю, что наши экспортные форумы — всегда событие для этой сферы. Большая сессия будет посвящена расчётам ВЭД, представители различных банков расскажут о существующих практиках. Ожидается сильный блок про эффективное участие в выставках — информация, которая может пригодиться не только экспортёрам. Обсудим, как извлечь из выставок максимальную пользу. Ещё одна интересная тема — экспорт через франчайзинг — будет полезна всем, кто готов к масштабированию. Приглашаем и тех, кто уже экспортирует, и тех, кто только рассматривает такую возможность, — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.

Форум организует Центр поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Стратегический партнер: Контур — экосистема для бизнеса.

Участие в форуме бесплатное. Обязательна регистрация
Телеграм-канал форума 
Экспортный марафон 

С подробной программой и спикерами можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Реклама. https://sofp.ru/

Автор: Гринина Ирина
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