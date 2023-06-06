«Я выгорел — пойду на другую работу, может, полегчает»

«С 2022 г. ВОЗ признала синдром выгорания болезнью. А мы до сих пор доказываем, что человек не капризничает». Екатерина Легостаева — о том, как заподозрить проблему и что с этим делать.

Эмоциональное выгорание приводит к ухудшению производительности труда, снижению качества клиентского сервиса и креативности. Это проблема, которая касается почти всех управленцев и менеджеров. Как определить стадию эмоционального выгорания у себя и уберечь от него своих сотрудников? Об этом на круглом столе «Бизнес делают люди: кадровый суверенитет Свердловской области» рассказала доктор психологических наук, партнер HR-лидер Екатерина Легостаева, а DK.RU выбрал ключевые тезисы.

О масштабах проблемы

— Понятие эмоционального выгорания ввел в психологию американский психиатр Герберт Фрейденберг еще в 1976 г. Он говорил о том, что есть 11 нарастающих симптомов:

одержимость демонстрации собственной ценности перед более успешными коллегами; неспособность отвлечься от работы, заняться любимым хобби, провести досуг; пренебрежение естественными потребностями — нормальным распорядком дня, режимом питания, социальным общением; отрицание наличия проблемы — раздражительность, ощущение угрозы, паника; качественное искажение ценностей, чрезмерная одержимость должностными обязанностями (как в суперколлективах, где в 18:00 никто не уходит, и все сидят на работе до 21:00); ухудшение отношений с коллегами, непосредственными руководителями; стремительное сокращение социальных связей, появление склонности к пагубным привычкам как средству избавления от стресса, снятия напряжения; очевидные изменения в поведении, которые начинают замечать близкие; буквальная потеря смысла жизни, обесценивание всего, что было дорого ранее; ощущение внутренней пустоты, появление попыток заполнить ее беспорядочными половыми связями, перееданием, психоактивными веществами; сильная депрессия — чувство неуверенности, истощение, проблемы с психическим здоровьем.

Друзья, у всех, кто столкнулся с проявлениями психосоматики, 11-я стадия. Если вы плохо себя чувствуете при мысли о работе, — это оно.

Выгорание всюду, и мне кажется, нам пора использовать термин homo deflagrare. По этой теме в России официально опубликовано более 16,5 тыс. исследований. Степень выраженности этого синдрома измеряют и у врачей, и у управленцев, и у студентов. Я сама работаю со студентами. Читаю им на четвертом курсе акмеологию — про достижение вершин, профессиональное развитие, а у них уже вторая стадия выгорания. И это очень страшная история.

Выгорание развивается постепенно и проходит три стадии: сначала возникает напряжение, затем резистенция (когда кажется: «Ах, как здорово я работаю!»), и все это приводит к истощению. Мы проводим аудит топ-менеджеров, и у всех, кого мы анализировали, есть один общий симптом — неудовлетворенность собой, которая возникает в стадии напряжения.

Сначала человеку кажется, что он не молодец, потом на это начинают нанизываться тревога и депрессия, редукция профессиональных обязанностей, нежелание взаимодействовать с людьми, подключается психосоматика.

В журнале «Коммерческий директор» вышло исследование. Респондентам из разных сфер задали вопрос: «Вы лично сталкивались с проявлениями синдрома профессионального выгорания?». Самыми «неубиваемыми» оказались представители сферы безопасности и добычи сырья. А в остальных сферах более 70% опрошенных отметили, что да, сталкивались, было, болит. Особенно остро это проявляется в сферах «человек-человек».

Всемирная организация здравоохранения с января 2022 г. официально признала синдром выгорания болезнью, внеся его в международный классификатор. В Европе эта болезнь лечится по страховке. А мы до сих пор подпрыгиваем и доказываем, что эта проблема имеет место быть. Мы говорим: «Ну, стресс на работе, что тут такого?». На самом деле меняется структура личности, ее способ коммуникации и взаимодействия с окружающими и самим собой.

В России не ведется статистика по тому, как эмоциональное выгорание влияет на сотрудников, поэтому приведу данные по США. По этой причине ежегодно происходит около 120 тыс. смертей — это суициды, неосторожное поведение на рабочем месте. Выгоревшие сотрудники на 63% чаще берут больничный и на 23% чаще других попадают в приемное отделение неотложной помощи.

Эмоциональное выгорание заставляет людей в 2,6 раза чаще, чем обычно, уходить от своего работодателя. В 2021 г. 40% людей, сменивших работу, указали выгорание как основную причину ухода.

О причинах и реабилитации

Исследователи сходятся в том, что к выгоранию может привести множество факторов — длительный стресс, монотонность работы, отсутствие похвалы со стороны руководства и мотивации. Случается, что работа не соответствует характеру и способностям человека. Это все известные факторы.

А вот те причины, которые наблюдаем мы.

Откровенная перегруженность

Иногда мы приходим в организацию, а там 20% недоштата. Попробуйте достать из автомобиля 20% деталей и поехать — уверена, у вас это не получится. И тут — едем и подбрасываем людям нагрузку все больше и больше.

Почему это происходит? Кто-то экономит фонд оплаты труда. К сожалению, это часто главное, на чем экономят бухгалтеры, когда появляется такая необходимость. Еще одна возможная причина — компания не может найти сотрудников на вакантные рабочие места.

Некоторые всерьез не воспринимают отзывы сотрудников о перегруженности. У них отношение к человеческому ресурсу как к вполне возобновляемому — конечно, нас же в мире 8 млрд и мы восстанавливаемся сами собой. В итоге сотрудник уходит из офиса в 21:00, а в 6:00 возвращается. Как восстановился? Загадка.

Негативные коммуникации

Люди общаются, и каждое слово в разговоре имеет значение. Если подключить человека к датчику, который используется в детекторе лжи (реагирует на сужение и расширение сосудов), можно увидеть, как он будет реагировать, если услышит, что он дурак, что он никому не нужен и вообще за забором стоит очередь из таких же, как он.

Здесь же — большая проблема харассмента. В некоторых коллективах есть сексизм. Бывает открытая травля сотрудников. Некоторые не выдерживают и отправляются на поиски места работы, где к ним будут относиться по-человечески.

Психологизация процессов

Это еще один негативный момент, который мы видим по результатам наших аудитов. Подчиненным постоянно приходится следить, какое у начальника настроение и на какой козе к нему нужно подъехать, чтобы решить простой вопрос, например, подписать бумаги. Чтобы преодолеть какие-то препоны, приходится заранее делать некие правильные реверансы. В результате мы видим выученную беспомощность сотрудников.

Все знают про «собаку Павлова», которая определенным образом реагировала на горящие лампочки. Но было еще одно резонансное исследование — того, как животные реагируют на стресс. Собачку помещали в клетку, куда подавали сигналы тока, от боли она начинала бегать по клетке, а в какой-то момент нажимала на педальку и выбиралась оттуда. Затем была вторая серия: собачка оказывалась в клетке без педальки — в какой-то момент она понимала, что не может выбраться, и, обессиленная, ложилась и терпела боль. И, наконец, собачку снова помещали в клетку с педалькой, но при подаче тока она снова ложилась, уже не пытаясь выбраться.

Мы с вами такие же на уровне эмоционального реагирования. И если человек сгорел и не восстановился — он не сможет дальше нормально выполнять свои профессиональные обязанности.

А у нас в России основным способом лечения является смена работы: «Я выгорел — пойду в другую компанию, может, полегчает». Сотрудник не берет себе полгода на реабилитацию, не уходит в длительный отпуск, чтобы восстановиться. Он просто переходит на другую работу, и при каждом переходе цикл выгорания ускоряется в разы.

Мы с коллегами давно обращаем внимание на эту проблему. Решение, которое мы генерируем у себя, — это институт корпоративного психолога. Имея хотя бы одну психологическую сессию в месяц, сотрудники будут иметь возможность выпустить пыл. Ну и, конечно, необходимо, насколько это возможно, устранять причины выгорания и заботиться о своих сотрудниках.

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