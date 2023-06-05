Известный на Урале комплекс стал финалистом конкурса «Urban Awards»

Жилой квартал «Нагорный» стал финалистом престижной премии «Urban Awards» в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса». Таковы итоги федерального конкурса, состоявшегося в Сочи.

Мероприятие прошло среди представителей строительной отрасли уже 15-й раз и было направлено на выявление лучших проектов страны, которые будут задавать новые стандарты качества в сфере девелопмента. В этом году было представлено 198 объектов из 63 регионов страны, что стало новым рекордом конкурса. Представленные работы тщательно отбирались 47 экспертами и оценивались по 100 параметрам. Среди них — местоположение, транспортная доступность, материалы строительства, архитектурные решения, инфраструктура комплекса и района, соотношение цены и качества и многое другое.

Таким образом, ЖК «Нагорный» увеличил количество побед на федеральном уровне. Ранее в 2021 г. проект получил награды в сразу в двух номинациях — «Лучший региональный жилой комплекс бизнес-класса» и «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры в высокобюджетном сегменте». Два года подряд ЖК «Нагорный» становился лидером в федеральном градостроительном конкурсе жилых комплексов — новостроек «ТОП ЖК». В 2021 г. его признали лучшим жилым комплексом-новостройкой в Свердловской области и 2022 г. — уже в стране.

Для того чтобы быть конкурентным и успешным в среде застройщиков, мы должны не только следовать текущим потребностям людей, но и задавать новые тренды, превосходить ожидания покупателей. Например, в наших жилых комплексах несколько лет тому назад появилась консьерж-служба, которая была только в пятизвездочных отелях и отдельных домах премиум-класса. Наша компания задала новый формат обслуживания, который позитивно восприняли наши резиденты, — отмечает генеральный директор компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. — Мы максимально азартны в части поиска нового, ищем пути и возможности для того, чтобы жители чувствовали себя максимально комфортно в ЖК. Мы благодарны за высокую оценку профессионального сообщества, для нас это знак, что мы движемся в верном направлении.

Напомним, комплекс начал строится в 2018 г. на перекрестке улиц Татищева-Токарей, на месте бывшего завода «Уралкабель». Это одна из самых высоких точек города, откуда открываются лучшие виды как на центр уральской столицы, так и на Верх-Исетский пруд. В шаговой доступности для жителей ЖК расположены знаковые городские места. Это парк XXII Партсъезда, Центральный стадион — домашняя арена российской Премьер-лиги и футбольного клуба «Урал», Дворец Молодежи с многочисленными постановками и концертами, а также пруд, где можно научиться управлять яхтой и покорять водную стихию.

Внутри комплекса бизнес-класса уже работают премиальный фитнес-клуб «World Class» с 25-метровым бассейном на четыре дорожки и зоной спа, магазины, пекарня, салоны красоты. Недавно распахнуло свои двери модное заведение — ресторан «Breadway», где подают изысканные завтраки, десерты, обеды и ужины. А в скором времени в «Нагорном» откроется клиника «УГМК-Здоровье», где будет работать команда врачей с большим опытом работы. Здесь можно будет проверить состояние здоровья всех членов семьи и получить качественную медицинскую помощь.

Характер премиальности квартала подчеркивает единая парадная комплекса, напоминающая холл шикарного пятизвездочного отеля с мягкой гостевой зоной для общения и отдыха, консьерж-сервисом, готовым 24/7 помочь жителям в ежедневных бытовых вопросах. В фойе расположены комнаты для хранения велосипедов, колясок и спортивного инвентаря, а также лапомойка для животных.

Обеспечивает приватность жителей закрытый двор-сад с бесплатным Wi-Fi, а за их безопасность отвечает собственная служба мониторинга и видеонаблюдения.

На территории двора обустроены игровые площадки из натуральных материалов для детей всех возрастов, спортивные и воркаут-зоны. По периметру двора проходит велодорожка, на которой можно прокатиться в том числе и на самокате, и роликах. Особого внимания жителей заслуживает многофункциональная площадка для занятий баскетболом и футболом — это два спортивных корта.

В подземной части квартала для автомобилистов предусмотрен теплый подземный паркинг, спуститься в который можно с любого этажа дома, при этом не выходя на улицу. В нем есть специальные продуктовые тележки, с помощью которых можно с комфортом довезти тяжелые пакеты до квартиры, а не нести их в руках.

Несомненным плюсом ЖК «Нагорный» представлена широкая квартирография, где каждый сможет подобрать квартиру своей мечты, например, можно приобрести квартиру с высокими потолками 3,3 метра, просторными кухнями-гостиными, дополнительными гардеробными и туалетными комнатами. Более того, на стадии строительства застройщик предлагает будущим жителям сделать перепланировку под себя — увеличить или уменьшить метраж комнаты или полностью изменить их конфигурацию, все это — без дополнительных финансовых вложений.

Отметим, что к 2028 г. на территории ЖК размером с большое футбольное поле запланировано построить порядка 230 тыс. кв. м жилья, где будет проживать около 5 тыс. человек. В июне 2023 г. главой города утвержден новый проект планировки жилого квартала, который предусматривает строительство современной школы на 1100 мест и двух детских садов.

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