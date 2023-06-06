Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 06.06
81,32
87,03
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Банк Уралсиб попал в десятку самых инновационных банков России

Банк Уралсиб попал в десятку самых инновационных банков России
Иллюстрация: https://unsplash.com/

Банк Уралсиб в очередной раз вошел в Топ-10 рейтинга самых инновационных банков России, который по итогам 2022 года подготовил Фонд «Сколково».

#НОВОСТИ

Эксперты Sk Fintech Hub (Центр инноваций в финсекторе Фонда «Сколково») провели исследование инновационности банков по 18 критериям, которые были сгруппированы в шесть блоков: «Инновационная оргструктура», «Инвестиции в инновации», «Сотрудничество со стартапами», «Мероприятия, направленные на работу с инновациями», «Цифровые сервисы», «Взаимодействие с государством».

В итоговом зачете по общей сумме баллов Уралсиб занимает 9 место среди банков. При этом банк улучшил свои позиции по блоку «Инновационная оргструктура» (7 место), прежде всего,  за счет таких критериев как «Fast Track для стартапов» и «Корпоративный акселератор».

Банка Уралсиб работает с инновациями с 2019 года, используя различные акселерационные программы и хакатоны, в том числе — в стратегическом партнерстве с Агентством инноваций Москвы. За прошедшее время было оценено более двух тысяч проектов, свыше 50 из которых были успешно запущены в виде пилотов и внедрены. Также в 2023 году Банк Уралсиб стал инициатором запуска Первого общероссийского межбанковского акселератора на базе Ассоциации российских банков (АРБ).

Sk Fintech Hub проводит исследование инновационности банков с 2019 года. В его основе — data-driven подход, базирующийся на работе с данными, полученными исключительно из открытых источников. Эксперты анализируют инструменты внедрения инноваций в Топ-20 банках, выявляя тех, кто активно работает со стартапами и инвестирует в новые технологии.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Дом-музей «Живой очаг» в Пицунде: погружение в культуру абхазовДом-музей «Живой очаг» в Пицунде: погружение в культуру абхазов
  • «Сумасшедшим меня называл каждый первый, но наш продукт не хуже Италии»«Сумасшедшим меня называл каждый первый, но наш продукт не хуже Италии»
  • «Билайн» срезал длительность звонков для абонентов до получаса«Билайн» срезал длительность звонков для абонентов до получаса
  • Немецкий Otto продает 47 тыс. кв. м складов в Тверской областиНемецкий Otto продает 47 тыс. кв. м складов в Тверской области
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.