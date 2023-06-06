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Крипта — все. Молодые россияне потеряли интерес к цифровой валюте

Крипта — все. Молодые россияне потеряли интерес к цифровой валюте
Иллюстрация: freepik.com

Повышенный спрос на криптокошельки, который наблюдался в 2022 г., пошел на спад. К таким выводам пришли специалисты Yota после анализа обобщенных данных потребления в сети.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Весной трафик на криптоплатформах оказался на 35% ниже, чем за аналогичный период 2022 г.

После изучения новых цифровых валют многие пользователи теряют к ним интерес. Краткосрочный всплеск трафика последний раз наблюдался в марте 2022 г. В этом году падение продолжается — по сравнению с январем в апреле трафик снизился на 30%, говорится в сообщении Yota.

Криптовалюты теряют интерес ядра своей аудитории — молодых людей в возрасте от 21 до 35 лет. Это поколение активнее других использовало новые технологии и доверяло свои сбережения цифровым активам. В 2022 г. на них приходилось более 60% от общего объема трафика. Но в этом сегменте наблюдается наибольшее снижение интереса — в 2023 г. доля таких пользователей сократилась на 10%.

Старшее поколение, которое традиционно более консервативно относится к новым технологиям, только сейчас присматривается к цифровым активам. Возрастная категория 50+ показала наибольший прирост доли трафика, хотя в абсолютных значениях таких пользователей по-прежнему немного.

Автор: Гринина Ирина
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