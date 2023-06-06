Секретами легкого старта в экспортной деятельности поделятся на «Экспортном марафоне»

«Экспорт — это адреналин! Каждая новая страна — квест, который надо пройти. Не надо бояться!» — призывает Илья Шпирт, экспортер с 5-летним опытом, эксперт-практик по экспорту и автор курсов по ВЭД.

8 июня Илья Шпирт примет участие в «Экспортном марафоне», где проведет отдельную сессию «Экспорт без проблем. Секреты лёгкого старта». Мероприятие состоится в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО».

Справка Илья Шпирт, эксперт-практик по экспорту в Евросоюз. Специалист в области торгового маркетинга, лицензионного бизнеса и формализации бизнес-процессов. Спикер профильных форумов и конференций по ВЭД. Опыт работы на руководящих должностях в крупных международных компаниях более 25 лет, включая 5 лет в области международных продаж. Работал в компаниях Revontuli Toys, Премьер-Игрушка, Walt Disney Россия и СНГ, Japan Tobacco International, British-American Tobacco Russia, Zott-Mertinger (дистрибутор молочных продуктов), Fazer Chocolates Ltd Finland, Procter & Gamble IMD (Экспортный отдел).

Большинство экспортеров сильно недооценивают необходимость экспортного маркетинга. Главное, для начала: осознать свои конкурентные преимущества и грамотно их сформулировать. Если товар хорошо продается на российском рынке, и вы привыкли к тому, что он востребован здесь – это еще не значит, что его будет ждать успех и там, — предупреждает спикер.

В своей сессии Илья Шпирт расскажет, почему важно смотреть на свой продукт свежим взглядом, как и зачем сравнивать себя с конкурентами.

Поездите по выставкам и посмотрите, что предлагают конкуренты. Оцените, сколько усилий и затрат потребуется, чтобы довести продукт до ума. Будет ли он конкурентоспособен по той цене, которая получится в итоге? А если нет, то, возможно, стоит поменять рынок сбыта, — говорит он.

Начинающим экспортёрам не хватает не только опыта в продвижении своей продукции на зарубежных каналах сбыта, но и часто мотивации. Своим выступлением эксперт зарядит уверенностью тех, кто еще сомневается в своих силах.

Напомним, участие в марафоне бесплатное. От одной компании может прийти любое количество человек. Необходима предварительная регистрация.

В Telegram-канале «Экспортного марафона» можно найти много полезной информации и опций:

Все обновления программы форума;

Возможность напрямую задать вопросы спикерам;

Информацию о парковке, местах для обеда, карту залов.

С подробной программой и спикерами можно ознакомиться на сайте мероприятия.

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