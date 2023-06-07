Разрушение Каховской ГЭС: версии и последствия экологической катастрофы

Прорыв плотины привел к резкому подъему уровня воды в Днепре, затоплены десятки населенных пунктов, примерно 16 тыс. человек потеряли свои дома. Точные причины происшествия пока неясны.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а затем и другие надводные строения Каховской ГЭС, расположенной на реке Днепр. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению реки. В результате уровень воды в расположенных по берегам Днепра населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально до 12 метров.

Точные причины прорыва плотины пока неясны. Украина обвиняет Россию в подрыве плотины, утверждая, что Каховская ГЭС была заминирована еще осенью 2022 г. (Россия взяла ее под контроль еще в начале специальной военной операции в прошлом феврале). Генсек НАТО Йенс Столтенберг и канцлер Германии Олаф Шольц также возложили ответственность на РФ.

В Кремле категорически отвергают все обвинения: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, заявил:

Здесь однозначно речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны, которая была спланирована и осуществлена по приказу, поступившему из Киева, от киевского режима. И всю ответственность за все последствия должен нести киевский режим.

Разрушение плотины Каховской ГЭС должно стать предметом всемирного расследования, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

При этом эксперты не исключают, что плотина могла разрушиться из-за накопленных повреждений, которые привели к тому, что конструкция ГЭС не выдержала напора воды. Но эту версию не поддерживают ни Украина, ни Россия. В то же время в Вашингтоне заявили вечером 6 июня, что пока не могут подтвердить причастность России к случившемуся.

В результате разрушения плотины почти полностью затоплены четыре населенных пункта Херсонской области, сказал Владимир Леонтьев, глава Новой Каховки. В городе считаются пропавшими без вести семь человек. Сообщалось, что из трех городских округов: Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань — организована эвакуация. Жертвами катастрофы стали около 300 животных — обитателей зоопарка «Казкова диброва» в Новой Каховке. По прогнозу, вода сойдет через несколько суток.

На подконтрольной Украине территории затоплено почти 40 городов и деревень. По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, не менее 16 тыс. человек лишились домов из-за разрушения дамбы. ООН заявила, что планирует помочь пострадавшим.

Ситуация осложняется еще и тем, что на берегу Днепра, выше по течению от Каховской ГЭС, расположена Запорожская атомная электростанция (находится под контролем России). Сейчас Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выражает уверенность, что падение уровня воды в Каховском водохранилище не отразится на безопасности АЭС: станция имеет собственный пруд-охладитель.

В то же время прорыв плотины грозит тяжелыми экологическими последствиями. В Днепр попало 150 тонн машинного масла из разрушенной Каховской ГЭС. Прорыв плотины может привести к тому, что поля на юге Украины в следующем году могут превратиться в пустыню, предупреждает Министерство аграрной политики страны. Кроме того, может осложниться водоснабжение Крыма: от Каховского водохранилища начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий полуостров водой из Днепра. Сейчас власти Крыма заявляют, что проблем с водоснабжением нет, а водохранилища полуострова заполнены. Тем не менее, как считает собеседник «Коммерсанта», агропромышленный комплекс Крыма вновь ждут непростые времена.