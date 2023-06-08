Ребенок хочет стать блогером или айтишником? Чем заняться школьникам этим летом

Каникулы, проведенные не только интересно, но и полезно? Это возможно. В Екатеринбурге стартовал профориентационный городской клуб от центра профессий PROFFДвижение.

Лето началось, а вы до сих пор не придумали, чем занять на это время своего школьника? Решайтесь на профориентационный городской клуб от центра профессий PROFFДвижение. Число участников смены в нем ограниченно, из-за чего в 2022 г. попасть в летний клуб профессий смогли не все желающие.

Основная задача клуба — позволить школьнику протестировать разные профессии, «примерить» их на себя перед окончательным выбором вуза и направления. Несколько недель такого погружения в разные специальности позволяют сделать куда более осознанный выбор. После окончания смены профориентационного клуба подростки или окончательно утверждаются в сделанном ранее выборе, или меняют его, понимая, что профессия, о которой они думали ранее, им не подходит. И это важно сделать до поступления, а не когда ребенок уже начал обучение по специальности.

Что происходит в рамках летнего клуба, какие профессии могут протестировать школьники и чему их учат педагоги — в материале DK.RU.

Знакомство с экспертами и экскурсии

Смены клуба открыты для учеников 8-11 классов. Продолжительность смены две недели, занятия проходят ежедневно по будням с 10.00 до 17.00. До обеда школьники занимаются с приглашенными экспертами, получая как теоретические, так и практические навыки. После обеда проходят экскурсии по ведущим компаниям города и университетам. Все это время подростки общаются с профессионалами в выбранной сфере.

Участники смены могут соприкоснуться с профессией, изучить ее «изнутри», обсуждаются ее перспективы, возможности, требуемые знания и умения. Например, смена по медианаправлению, новинка сезона – 2023, позволяет подросткам пообщаться с известными актерами и телеведущими, побывать на телевидении. Смена по IT подразумевает создание собственного цифрового продукта.

Фото: PROFFДвижение

Популярные направления

Команда PROFFДвижения выбрала максимально востребованные и интересные направления современного образования. Все они имеют отличные перспективы. Этим летом школьники могут познакомиться с профессиями в области IT, медиа, дизайна и биологии.

MEDIA-смена подходит творческим ребятам, которые хотят связать свое будущее с блогерством, журналистикой, работой с контентом. Подростков на ней учат презентовать себя, создавать разнообразный текстовый, фото- и видеоконтент. Участники смены узнают от популярного блогера, как вести себя с аудиторией и максимально выигрышно смотреться в кадре. Тренинги помогают правильно идти к достижению поставленных целей, бороться с хейтом в сети и в жизни, создавать интересный разнообразный контент. В программу включены практические занятия, интересные экскурсии, общение с экспертами по контенту. Все эти знания точно необходимы будущей медиаперсоне.

Место проведения: ул. Радищева, 33.

DESIGN-смена. Разработана для будущих дизайнеров, рекламщиков и представителей других творческих профессий. Школьники на две недели погружаются в создание креативных проектов в сфере графического, ювелирного, интерьерного, ландшафтного, промышленного дизайна и архитектуры. С ними работают гуру дизайна и архитектуры, они помогают воплощать задуманное ребятами в жизнь.

Одно из интересных направлений смены — UX/UI-дизайн, проектирование удобных и красивых пользовательских интерфейсов, которыми занимаются дизайнеры в цифровом пространстве. В конце смены ученики защищают собственный проект.

Место проведения: ул. Радищева, 33.

Фото: PROFFДвижение

BIO-смена создана для исследователей, будущих врачей и специалистов генной инженерии. Подростки получают уникальную информацию об этом востребованном направлении, успевая побывать в лабораториях и медицинских центрах. Дети узнают много нового и интересного, например, о том, как возникают психофизиологические реакции при работе на детекторе лжи. На лабораторных занятиях дети получают практические навыки. В частности, на кафедре биотехнологий Лесотехнического университета ребят научат определять содержание продукта и сверять его с тем, что указывает производитель. Также школьники смогут опробовать свои силы в препарировании.

Смена вдохновляет связать жизнь с наукой и бороться с вирусами, стать супергероями для человечества.

Место проведения: ул. Бабушкина, 45, ул. Шварца, 8/3.

IT-смена нужна будущим программистам, аналитикам, разработчикам. Школьники узнают, из чего состоит рабочий день ведущих специалистов в области разработки программного обеспечения, сайтов, мобильных приложений и кибербезопасности. Практикующие программисты рассказывают ребятам об основах IT, а также делятся опытом, как в будущем попасть в топовые компании отрасли. Для слушателей подготовлены две программы. По одной из них ученики разрабатывают собственное мобильное приложение для Android, по второй — создают онлайн-игру (UNITY).

Место проведения: ул. Бабушкина, 45, ул. Шварца, 8/3.

На каждое направление летом будет набрано по четыре смены. Принять участие можно сразу в нескольких, это особенно актуально, если школьник не до конца решил, с какой профессией связать будущее. На вторую смену предоставляется скидка 20%. В группы набирается всего 15 человек. Обратите внимание: некоторые программы на смену – 2023 уже закрыты, необходимое число участников набрано.

Расписание и подробную информацию можно получить на сайте летнего клуба.

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