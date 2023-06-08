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«Евразийская IT Неделя» ответит на самые волнующие вопросы в сфере IT

«Евразийская IT Неделя» ответит на самые волнующие вопросы в сфере IT
Иллюстрация: Z&G

28 июня в Екатеринбурге состоится бизнес-форум «EURASIAN IT WEEK» для собственников бизнеса и руководителей IT-подразделений. Бесплатная регистрация уже стартовала.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Евразийская IT неделя - это бизнес-форум с максимальной концентрацией кейсов и инсайтов, актуальными темами и спикерами-практиками из крупных компаний Екатеринбурга и Москвы. А также нетворкинг с единомышленниками. Эксперты в сфере IT обменяются опытом, поделятся знаниями, актуальной информацией и расскажут о том, как бизнес связан с информационными технологиями.

Темы и спикеры бизнес-форума:

  • Искусственный интеллект как новый тренд развития бизнеса - Василий Кузовков, директор Авософт системы;
  • Цифровые экосистемы - Максим Чугунов, генеральный директор Promobot;
  • Метавселенная vs Кибербезопасность. Какие кибератаки нас ожидают? - Евгений Баклушин, руководитель направления аудитов ИБ УЦСБ;
  • Получении налоговых льгот и других мер государственной поддержки на практике - Александр Другов, собственник компаний Новые цифровые технологии и Дамаск;
  • IT-тренды 2023-2024 - Сергей Чернобаев, генеральный директор ГК Softico;
  • Основные IP-риски IT-компаний - Полина Бадер, старший IP/IT юрист ASB ConsultingGroup;
  • Тренды в автоматизации проверки контрагентов - Дорофеев Егор, менеджер проектов развития Контур
  • Юридические боли IT-проектов - Татьяна Шевченко, руководитель судебной практики Z&G.Patent

Зарегистрироваться на Евразийскую IT  неделю Вы можете бесплатно, регистрация на сайте e-i-w.ru

Организаторы: Z&G.Branding, Z&G.Event

Место проведения: Hyatt Regency Ekaterinburg (ул. Бориса Ельцина, 8)
Формат мероприятия – офлайн и онлайн

Автор: Гринина Ирина
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