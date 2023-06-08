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Профессионалы из Банка Уралсиб вошли в «Топ-100 ИТ-лидеров»

Профессионалы из Банка Уралсиб вошли в «Топ-100 ИТ-лидеров»
Иллюстрация: freepik.com

Топ-менеджеры банка, которые реализуют проекты по его цифровой трансформации, получили высокие оценки от профессионального сообщества Global CIO.

#НОВОСТИ

Сообщество лидеров цифровой трансформации Global CIO наградило победителей конкурса «Топ-100 ИТ-лидеров». В их число вошли сразу два представителя Банка Уралсиб — старший вице-президент по банковским технологиям Константин Меденцев и директор по инновациям Дмитрий Гришин.

Константин Меденцев получил награду за профессиональную компетентность в области информационных технологий и достижения в трансформации работы Блока банковских технологий Уралсиба. Дмитрий Гришин победил в номинации «Инновационность применяемых ИТ-решений (новаторство)». Дмитрий работает с инновациями, привлекает в банк новые стартапы и внедряет их в систему Уралсиба.

Главная цель проекта «Топ-100 ИТ-лидеров» — представить ИТ–сообществу экспертов и руководителей, возглавляющих процесс цифровизации в России и обладающих значительным опытом создания инновационных продуктов и управления проектами в области цифровой трансформации. Победители Топ-100 определялись путем голосования зарегистрированных участников Global CIO на сайте сообщества. При этом оценивались как личные, так и профессиональные качества кандидатов, а также их вклад в развитие компаний и ИТ-отрасли.

При выборе победителей эксперты сообщества Global CIO приняли во внимание ряд реализованных проектов Уралсиба: запуск проекта дистанционного привлечения и обслуживания клиентов малого бизнеса «Новые города», перевод дистанционного банковского обслуживания на микросервисную архитектуру, открытие Центра дистанционного обслуживания бизнеса, создание пользовательских и программных интерфейсов на основе омникальной микросервисной платформы и другие проекты банка.

Global CIO — это профессиональное сообщество, которое объединяет более 10 тысяч руководителей в области информационных технологий, ответственных за внедрение новых технологий и цифровую трансформацию в компаниях. Многие из участников этого сообщества реализуют значимые проекты в сфере IT, разрабатывают инновационные решения и управляют крупномасштабными проектами в области цифровой трансформации.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Елизавета Порошина
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