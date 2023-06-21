Трансформация рынка и уход лидеров. Рэнкинг оценочных компаний на DK.RU
Российский рынок оценочных услуг хорошо развит и конкурентен. Вопрос о профессиональном проседании рынка из-за ухода иностранной четверки не встает. Представители отрасли и их прогнозы — на DK.RU.
«Деловой квартал» провел исследование рынка оценочных компаний Екатеринбурга. Первое и второе места по обороту от оценочной деятельности заняли «Оценочная компания «Априори» и ГК «Метрикс» — в обороте этих компаний преобладают услуги для юридических лиц. На третьем месте «Консалтинг Групп» — оказывает услуги как юридическим, так и физическим лицам.
Самые динамичные по приросту оборота в сравнении с 2021 г.: «Оценочная компания «Априори», «Инвест-Актив-Оценка», ГК «Метрикс».
Рейтинг крупнейших оценочных компаний по обороту от оценочной деятельности в 2022 г.
|Компания / ФИО руководителя / Головной офис
|Оборот от оценочной деятельности в 2022 г., млн руб.
|Изменение оборота в сравнении с 2021 г., %
|Величина страхового покрытия гражданской ответственности на июнь 2022 г., млн. руб.
|Суммарная величина страхового покрытия профессиональной ответственности оценщиков на июнь 2022 г., млн руб.
|Количество штатных / внештатных аттестованных специалистов оценочного подразделения на июнь 2022 г., чел.
|
«Оценочная компания «Априори»
Козлов Сергей Николаевич
|52.184
|20 ↑
|300
|24,3
|9
|
ГК «Метрикс»
Бардакова Светлана Викторовна
|44.113
|17,6 ↑
|135
|80
|8
|
«Консалтинг Групп»
Савченко Тимофей Николаевич
|35.099
|-1,9 ↓
|505
|41
|5
|
«Областной центр экспертиз»
Фалько Галина Львовна
|15.380
|-15.5 ↓
|100
|190
|7
|
НП «Уральская Палата Готового Бизнеса»
Симкин Илья Леонидович
|14.538
|-49,8 ↓
|100
|14
|4
|
«Инвест-Актив-Оценка»
Мосгольд Артур Гельмутович
|7.994
|39,7↑
|100
|90.6
|4
|
«НОТА-ГРУПП»
Танклевская Юлия Александровна
|7.293
|0,9 ↑
|30
|15
|5
|
«РСО»
Лобанов Сергей Николаевич
|2.286
|2 ↑
|100
|10
|4
|
«Ассоциация «Налоги России»
Теущаков Игорь Леонидович
|2.145
|-18,1 ↓
|30
|6
|2
Значимые события и тренды рынка оценочных услуг
Сергей Козлов, директор оценочной компании «Априори»:
— Рынок оценочных услуг в 2023 г. претерпел довольно-таки значительные изменения. Определенным испытанием для профессиональных оценщиков стало начало применения новых федеральных стандартов оценки. Как и в случае с любым законодательством, пришлось разбираться с новыми нормами в режиме онлайн.
Важно отметить и уход большой четверки с рынка. Хотя мы понимаем, что образованные на базе четверки российские компании остались, но ограничение доступа к аналитике, базам данных и привычному программному обеспечению достаточно сильно затруднило их работу. Российский рынок в сфере оценочных услуг хорошо развит и крайне конкурентен. Поэтому вопрос о «профессиональном проседании» рынка из-за ухода четверки не возникает.
Одним из трендов 2023 г. стало слияние компаний, в связи с этим выросла востребованность оценки бизнеса, его долей, оценки с целью корректировки налогооблагаемой базы, оценки интеллектуальной собственности и оценки обесценения. С учетом изменения предметной составляющей мы могли наблюдать стагнацию в оценке стоимости залогов.
С учетом последних законодательных инициатив и разработки новых кредитных программ рынок оценочных услуг в ближайшем рассмотрении должен быть стабилен.
Лидеры по направлениям оценки
|Компания
|Оборот от оценочной деятельности в 2022 г., тыс. руб.
|Оценка недвижимого имущества
|ГК «Метрикс»
|30.762
|«Консалтинг Групп»
|22.487
|НП «Уральская Палата Готового Бизнеса»
|10.082
|«Областной центр экспертиз»
|9.315
|«Оценочная компания «Априори»
|9.003
|«Инвест-Актив-Оценка»
|5.835
|«НОТА-ГРУПП»
|5.211
|«РСО»
|1.260
|«Ассоциация «Налоги России»
|1.005
|Оценка оборудования и транспорта
|ГК «Метрикс»
|5.135
|«Консалтинг Групп»
|3.857
|«Инвест-Актив-Оценка»
|1.600
|«Областной центр экспертиз»
|1.078
|«Оценочная компания «Априори»
|0.658
|«Ассоциация «Налоги России»
|0.630
|НП «Уральская Палата Готового Бизнеса»
|0.440
|«РСО»
|0.348
|«НОТА-ГРУПП»
|0.222
|Оценка бизнеса и ценных бумаг
|«Оценочная компания «Априори»
|28.906
|«Консалтинг Групп»
|5.546
|ГК «Метрикс»
|4.781
|«Областной центр экспертиз»
|1.992
|«Ассоциация «Налоги России»
|0.510
|«Инвест-Актив-Оценка»
|0.495
|НП «Уральская Палата Готового Бизнеса»
|0.350
|«НОТА-ГРУПП»
|0.280
|«РСО»
|0.190
|Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности
|«Оценочная компания «Априори»
|3.880
|ГК «Метрикс»
|1.450
|«Областной центр экспертиз»
|1.001
|«НОТА-ГРУПП»
|0.280
|«Уральское бюро экспертизы и оценки»
|0.270
|«Консалтинг Групп»
|0.211
|Оценка земельных участков
|«Консалтинг Групп»
|2.998
|«НОТА-ГРУПП»
|1.300
|ГК «Метрикс»
|0.625
|«Оценочная компания «Априори»
|0.040
|«Областной центр экспертиз»
|0.223
|Оценка в целях МСФО, переоценка активов
|«Оценочная компания «Априори»
|7.732
|ГК «Метрикс»
|1.360
Екатерина Каюрова, коммерческий директор ГК «Метрикс»:
— В связи с проведением специальной военной операции весь прошлый год мы наблюдали отток иностранного капитала из страны и уход западных инвесторов, что явилось причиной масштабных изменений в структуре собственности многих российских компаний, включая, например, «большую четверку».
Адекватно данной тенденции Минфин и Минэкономики повысили внимание к оценочной отрасли, в частности, к оценщикам иностранных активов и государственного имущества. Объясняется это, в том числе, новым порядком выхода компаний из недружественных стран с российского рынка, утвержденным Минфином: решив уйти из России, такие организации заплатят в бюджет не менее 10% рыночной стоимости активов при продаже активов с дисконтом. Практическая реализация, на первый взгляд, разумной идеи оказалась противоречивой.
На официальном сайте Минфина размещен перечень рекомендованных для проведения оценки рыночной стоимости иностранных активов из 42-х преимущественно московских оценочных компаний. На фоне отсутствия прозрачной и понятной методики отбора в марте 2023 г. появилось сразу две новости, свидетельствующие о недовольстве профессионального сообщества: более 30 оценочных компаний из разных субъектов РФ подали жалобу в ФАС, полагая, что формирование перечня на таких условиях создает «недобросовестные, фактически дискриминационные условия» для региональных оценщиков.
Ранее получить разъяснение пытался Союз саморегулируемых организаций оценщиков «Союз СОО» (объединяет 12 из 13 СРО оценщиков в России), но пока безрезультатно.
Минэкономики, в свою очередь, разработало законопроект, предусматривающий введение повышенных требований к оценщикам госимущества, а также пересмотр подходов к имущественной ответственности оценщиков, оценочных компаний и СРО. Оценочные компании должны иметь как минимум пятилетний опыт работы и минимум пятерых оценщиков в штате, двое из которых обязаны иметь не менее десяти отчетов об оценке имущества и не менее трех — об оценке бизнеса. В течение предшествующих трех лет не должно быть вступивших в силу решений суда о признании отчета об оценке или стоимости объекта оценки недостоверными, а специалисты не должны привлекаться к дисциплинарной ответственности.
Одним из значимых событий стало упразднение трех ФСО, относящихся к общим вопросам оценочной деятельности, и вступление в силу шести сменяющих их стандартов, что требует от оценщиков особого внимания, обучения для поддержания своего уровня профессионализма и возможности поддерживать конкурентоспособность на рынке оценочных услуг.
В неминуемой переориентации экономики России на волне внешней политики недружественных стран мы видим возможности роста и делаем ставку на своих оценщиков, их профессионализм и гибкость как к внешним факторам, так и к нормативному регулированию деятельности.
Все чаще у заказчиков возникает потребность в получении комплексной услуги по принципу «единого окна» при решении арендных, кредитных, строительно-технических и других вопросов. В лидерах рынка компании, которые готовы решить потребность клиента от и до: провести строительно-техническое обследование здания, его оценку с учетом выявленных дефектов и износа, оказать правовое сопровождение сделки по купле-продаже, к примеру.
В 2023 г. как результат проведенной ГКО от рынка Екатеринбурга ожидаем значительное повышение спроса на услуги оценки для целей оспаривания кадастровой стоимости земельных участков. Помимо этого, активизируются образовательные центры и местное СРО оценщиков в части подготовки оценщиков к сдаче квалификационных экзаменов, ведь следующий выездной экзамен здесь ФРЦ проведет уже в феврале 2024 г.
На фоне законодательных новелл мы ожидаем очередную трансформацию рынка оценочных услуг, ориентированных на оценку гос- и муниципального имущества: сократится количество мелких компаний, уйдут специалисты с плохой репутацией и злостные нарушители требований СРО.
Предполагаем рост количества обращений в ФАС по 44-ФЗ и 223-ФЗ в связи с ограничением конкуренции. Фактически, мы замечаем все больше закупочных процедур с критериями оценки, которые не соответствуют требованиям законодательства.
Лидеры по обороту оценочной деятельности по корпоративным клиентам в 2022 г.
|Компания
|Оборот от оценочной деятельности по юридическим лицам в 2022 г., млн руб.
|Количество отчетов по всем видам оценки по юридическим лицам в 2022 г.
|Структура оборота оценочных компаний по направлениям оценочной деятельности по юридическим лицам в 2022 г., %
|Оценка недвижимого имущества
|Оценка оборудования и транспорта
|Оценка бизнеса и ценных бумаг
|Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности
|Оценка в целях МСФО, переоценка активов
|Оценка инвестиционных проектов
|Другое
|«Оценочная компания «Априори»
|51.156
|198
|15
|1
|57
|8
|15
|4
|-
|ГК «Метрикс»
|42.167
|578
|71
|11
|11
|4
|3
|-
|-
|«Консалтинг Групп»
|23.045
|763
|63
|12
|24
|1
|-
|-
|-
|«Областной центр экспертиз»
|14.662
|290
|61
|7
|14
|7
|-
|-
|11
|«Инвест-Актив-Оценка»
|7.994
|47
|73
|20
|6
|-
|-
|-
|1
|НП «Уральская Палата Готового Бизнеса»
|4.475
|429
|86
|8
|-
|6
|-
|-
|-
|«НОТА-ГРУПП»
|4.068
|68
|88
|2
|7
|-
|-
|-
|3
|«Ассоциация «Налоги России»
|2.145
|36
|47
|29
|24
|-
|-
|-
|-
|«РСО»
|1.847
|204
|50
|14
|10
|-
|-
|-
|26
Юлия Танклевская, директор «НОТА-ГРУПП»:
— В первую очередь хочу отметить утверждение новых федеральных стандартов оценки в конце 2022 г. Теперь законодатель разрешает нам проводить оценку по одному единственному аналогу при максимальном его обосновании. Как будет складываться практика в этом направлении, покажет время. Отмечу также изменения в судебной практике. Например, при уже сниженной кадастровой стоимости в некоторых случаях Верховный суд поддерживает сторону ответчика (госоргана) и отказывает в пересчете арендных платежей и налоговых начислений за предыдущие периоды.
Сегмент оценки, как и многие отрасли экономики, идет в ногу со временем. Отрасль реагирует на изменения в информационном мире и в секторе информатизации экономики, внедрении программного обеспечения в большинство сфер жизни. К нам все чаще обращаются с запросом дать оценку стоимости программного продукта, подтвердить стоимость интеллектуальной собственности.
Несмотря на цифровизацию, в сфере оценки, на мой взгляд, по-прежнему основной стратегией продвижения является экспертность. Наличие опыта оценки в неоднозначных ситуациях и умение отстаивать принятую позицию высоко ценится в профессиональном сообществе и смежных областях. Важно быть профессионалом своего дела, открыто заявлять об этом, и клиент найдет тебя сам.
Мы, как и прежде, выстраиваем гибкую ценовую политику в зависимости от цели и задачи оценки. Есть услуги — оспаривание кадастровой стоимости, где стоимость работ фиксированная и не изменяется в течение нескольких лет. Под новые задачи — к примеру, оценка инвестиционной стоимости, конечно, формируется новый диапазон цен на услугу.
В связи с рассмотрением новых поправок к закону об оценочной деятельности ожидается рост имущественной ответственности оценочных компаний, оценщиков и СРОО, что в свою очередь дает большие гарантии заказчику в получении качественного результата за услугу.
Лидеры по обороту оценочной деятельности по частным клиентам в 2022 г.
|Компания
|Оборот от оценочной деятельности по физическим лицам в 2022 г., млн руб.
|Количество отчетов по всем видам оценки по физическим лицам в 2022 г.
|Структура оборота оценочных компаний по направлениям оценочной деятельности по юридическим лицам в 2022 г., %
|Оценка недвижимого имущества
|Оценка земельных участков
|Оценка оборудования и транспорта
|Оценка нематериальных активов
|Другое
|«Консалтинг Групп»
|12.054
|1428
|65
|25
|9
|1
|1
|НП «Уральская Палата Готового Бизнеса»
|10.063
|209
|62
|-
|33
|2
|3
|«НОТА-ГРУПП»
|3.225
|10
|51
|40
|4
|5
|-
|ГК «Метрикс»
|1.946
|38
|50
|32
|18
|-
|-
|«Оценочная компания «Априори»
|1.028
|345
|95
|4
|1
|-
|-
|«Областной центр экспертиз»
|0.718
|142
|48
|31
|4
|-
|17
|«РСО»
|0.439
|106
|79
|-
|19
|-
|3
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