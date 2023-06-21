Трансформация рынка и уход лидеров. Рэнкинг оценочных компаний на DK.RU

Российский рынок оценочных услуг хорошо развит и конкурентен. Вопрос о профессиональном проседании рынка из-за ухода иностранной четверки не встает. Представители отрасли и их прогнозы — на DK.RU.

«Деловой квартал» провел исследование рынка оценочных компаний Екатеринбурга. Первое и второе места по обороту от оценочной деятельности заняли «Оценочная компания «Априори» и ГК «Метрикс» — в обороте этих компаний преобладают услуги для юридических лиц. На третьем месте «Консалтинг Групп» — оказывает услуги как юридическим, так и физическим лицам.

Самые динамичные по приросту оборота в сравнении с 2021 г.: «Оценочная компания «Априори», «Инвест-Актив-Оценка», ГК «Метрикс».

Рейтинг крупнейших оценочных компаний по обороту от оценочной деятельности в 2022 г.

Компания / ФИО руководителя / Головной офис Оборот от оценочной деятельности в 2022 г., млн руб. Изменение оборота в сравнении с 2021 г., % Величина страхового покрытия гражданской ответственности на июнь 2022 г., млн. руб. Суммарная величина страхового покрытия профессиональной ответственности оценщиков на июнь 2022 г., млн руб. Количество штатных / внештатных аттестованных специалистов оценочного подразделения на июнь 2022 г., чел. «Оценочная компания «Априори»

Козлов Сергей Николаевич 52.184 20 ↑ 300 24,3 9 ГК «Метрикс»

Бардакова Светлана Викторовна 44.113 17,6 ↑ 135 80 8 «Консалтинг Групп»

Савченко Тимофей Николаевич 35.099 -1,9 ↓ 505 41 5 «Областной центр экспертиз»

Фалько Галина Львовна 15.380 -15.5 ↓ 100 190 7 НП «Уральская Палата Готового Бизнеса»

Симкин Илья Леонидович 14.538 -49,8 ↓ 100 14 4 «Инвест-Актив-Оценка»

Мосгольд Артур Гельмутович 7.994 39,7 ↑ 100 90.6 4 «НОТА-ГРУПП»

Танклевская Юлия Александровна 7.293 0,9 ↑ 30 15 5 «РСО»

Лобанов Сергей Николаевич 2.286 2 ↑ 100 10 4 «Ассоциация «Налоги России»

Теущаков Игорь Леонидович 2.145 -18,1 ↓ 30 6 2

Значимые события и тренды рынка оценочных услуг

Сергей Козлов, директор оценочной компании «Априори»:

— Рынок оценочных услуг в 2023 г. претерпел довольно-таки значительные изменения. Определенным испытанием для профессиональных оценщиков стало начало применения новых федеральных стандартов оценки. Как и в случае с любым законодательством, пришлось разбираться с новыми нормами в режиме онлайн.

Важно отметить и уход большой четверки с рынка. Хотя мы понимаем, что образованные на базе четверки российские компании остались, но ограничение доступа к аналитике, базам данных и привычному программному обеспечению достаточно сильно затруднило их работу. Российский рынок в сфере оценочных услуг хорошо развит и крайне конкурентен. Поэтому вопрос о «профессиональном проседании» рынка из-за ухода четверки не возникает.

Одним из трендов 2023 г. стало слияние компаний, в связи с этим выросла востребованность оценки бизнеса, его долей, оценки с целью корректировки налогооблагаемой базы, оценки интеллектуальной собственности и оценки обесценения. С учетом изменения предметной составляющей мы могли наблюдать стагнацию в оценке стоимости залогов.

С учетом последних законодательных инициатив и разработки новых кредитных программ рынок оценочных услуг в ближайшем рассмотрении должен быть стабилен.

Лидеры по направлениям оценки

Компания Оборот от оценочной деятельности в 2022 г., тыс. руб. Оценка недвижимого имущества ГК «Метрикс» 30.762 «Консалтинг Групп» 22.487 НП «Уральская Палата Готового Бизнеса» 10.082 «Областной центр экспертиз» 9.315 «Оценочная компания «Априори» 9.003 «Инвест-Актив-Оценка» 5.835 «НОТА-ГРУПП» 5.211 «РСО» 1.260 «Ассоциация «Налоги России» 1.005 Оценка оборудования и транспорта ГК «Метрикс» 5.135 «Консалтинг Групп» 3.857 «Инвест-Актив-Оценка» 1.600 «Областной центр экспертиз» 1.078 «Оценочная компания «Априори» 0.658 «Ассоциация «Налоги России» 0.630 НП «Уральская Палата Готового Бизнеса» 0.440 «РСО» 0.348 «НОТА-ГРУПП» 0.222 Оценка бизнеса и ценных бумаг «Оценочная компания «Априори» 28.906 «Консалтинг Групп» 5.546 ГК «Метрикс» 4.781 «Областной центр экспертиз» 1.992 «Ассоциация «Налоги России» 0.510 «Инвест-Актив-Оценка» 0.495 НП «Уральская Палата Готового Бизнеса» 0.350 «НОТА-ГРУПП» 0.280 «РСО» 0.190 Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности «Оценочная компания «Априори» 3.880 ГК «Метрикс» 1.450 «Областной центр экспертиз» 1.001 «НОТА-ГРУПП» 0.280 «Уральское бюро экспертизы и оценки» 0.270 «Консалтинг Групп» 0.211 Оценка земельных участков «Консалтинг Групп» 2.998 «НОТА-ГРУПП» 1.300 ГК «Метрикс» 0.625 «Оценочная компания «Априори» 0.040 «Областной центр экспертиз» 0.223 Оценка в целях МСФО, переоценка активов «Оценочная компания «Априори» 7.732 ГК «Метрикс» 1.360

Екатерина Каюрова, коммерческий директор ГК «Метрикс»:

— В связи с проведением специальной военной операции весь прошлый год мы наблюдали отток иностранного капитала из страны и уход западных инвесторов, что явилось причиной масштабных изменений в структуре собственности многих российских компаний, включая, например, «большую четверку».

Адекватно данной тенденции Минфин и Минэкономики повысили внимание к оценочной отрасли, в частности, к оценщикам иностранных активов и государственного имущества. Объясняется это, в том числе, новым порядком выхода компаний из недружественных стран с российского рынка, утвержденным Минфином: решив уйти из России, такие организации заплатят в бюджет не менее 10% рыночной стоимости активов при продаже активов с дисконтом. Практическая реализация, на первый взгляд, разумной идеи оказалась противоречивой.

На официальном сайте Минфина размещен перечень рекомендованных для проведения оценки рыночной стоимости иностранных активов из 42-х преимущественно московских оценочных компаний. На фоне отсутствия прозрачной и понятной методики отбора в марте 2023 г. появилось сразу две новости, свидетельствующие о недовольстве профессионального сообщества: более 30 оценочных компаний из разных субъектов РФ подали жалобу в ФАС, полагая, что формирование перечня на таких условиях создает «недобросовестные, фактически дискриминационные условия» для региональных оценщиков.

Ранее получить разъяснение пытался Союз саморегулируемых организаций оценщиков «Союз СОО» (объединяет 12 из 13 СРО оценщиков в России), но пока безрезультатно.

Минэкономики, в свою очередь, разработало законопроект, предусматривающий введение повышенных требований к оценщикам госимущества, а также пересмотр подходов к имущественной ответственности оценщиков, оценочных компаний и СРО. Оценочные компании должны иметь как минимум пятилетний опыт работы и минимум пятерых оценщиков в штате, двое из которых обязаны иметь не менее десяти отчетов об оценке имущества и не менее трех — об оценке бизнеса. В течение предшествующих трех лет не должно быть вступивших в силу решений суда о признании отчета об оценке или стоимости объекта оценки недостоверными, а специалисты не должны привлекаться к дисциплинарной ответственности.

Одним из значимых событий стало упразднение трех ФСО, относящихся к общим вопросам оценочной деятельности, и вступление в силу шести сменяющих их стандартов, что требует от оценщиков особого внимания, обучения для поддержания своего уровня профессионализма и возможности поддерживать конкурентоспособность на рынке оценочных услуг.

В неминуемой переориентации экономики России на волне внешней политики недружественных стран мы видим возможности роста и делаем ставку на своих оценщиков, их профессионализм и гибкость как к внешним факторам, так и к нормативному регулированию деятельности.

Все чаще у заказчиков возникает потребность в получении комплексной услуги по принципу «единого окна» при решении арендных, кредитных, строительно-технических и других вопросов. В лидерах рынка компании, которые готовы решить потребность клиента от и до: провести строительно-техническое обследование здания, его оценку с учетом выявленных дефектов и износа, оказать правовое сопровождение сделки по купле-продаже, к примеру.

В 2023 г. как результат проведенной ГКО от рынка Екатеринбурга ожидаем значительное повышение спроса на услуги оценки для целей оспаривания кадастровой стоимости земельных участков. Помимо этого, активизируются образовательные центры и местное СРО оценщиков в части подготовки оценщиков к сдаче квалификационных экзаменов, ведь следующий выездной экзамен здесь ФРЦ проведет уже в феврале 2024 г.

На фоне законодательных новелл мы ожидаем очередную трансформацию рынка оценочных услуг, ориентированных на оценку гос- и муниципального имущества: сократится количество мелких компаний, уйдут специалисты с плохой репутацией и злостные нарушители требований СРО.

Предполагаем рост количества обращений в ФАС по 44-ФЗ и 223-ФЗ в связи с ограничением конкуренции. Фактически, мы замечаем все больше закупочных процедур с критериями оценки, которые не соответствуют требованиям законодательства.

Лидеры по обороту оценочной деятельности по корпоративным клиентам в 2022 г.

Компания Оборот от оценочной деятельности по юридиче­ским лицам в 2022 г., млн руб. Количество отчетов по всем видам оценки по юридиче­ским лицам в 2022 г. Структура оборота оценочных компаний по направлениям оценочной деятель­ности по юридическим лицам в 2022 г., % Оценка недвижи­мого имущества Оценка оборудо­вания и транспорта Оценка бизнеса и ценных бумаг Оценка нематериаль­ных активов и интеллек­туальной собствен­ности Оценка в целях МСФО, пере­оценка активов Оценка инвести­ционных проектов Другое «Оценочная компания «Априори» 51.156 198 15 1 57 8 15 4 - ГК «Метрикс» 42.167 578 71 11 11 4 3 - - «Консалтинг Групп» 23.045 763 63 12 24 1 - - - «Областной центр экспертиз» 14.662 290 61 7 14 7 - - 11 «Инвест-Актив-Оценка» 7.994 47 73 20 6 - - - 1 НП «Уральская Палата Готового Бизнеса» 4.475 429 86 8 - 6 - - - «НОТА-ГРУПП» 4.068 68 88 2 7 - - - 3 «Ассоциация «Налоги России» 2.145 36 47 29 24 - - - - «РСО» 1.847 204 50 14 10 - - - 26



Юлия Танклевская, директор «НОТА-ГРУПП»:

— В первую очередь хочу отметить утверждение новых федеральных стандартов оценки в конце 2022 г. Теперь законодатель разрешает нам проводить оценку по одному единственному аналогу при максимальном его обосновании. Как будет складываться практика в этом направлении, покажет время. Отмечу также изменения в судебной практике. Например, при уже сниженной кадастровой стоимости в некоторых случаях Верховный суд поддерживает сторону ответчика (госоргана) и отказывает в пересчете арендных платежей и налоговых начислений за предыдущие периоды.

Сегмент оценки, как и многие отрасли экономики, идет в ногу со временем. Отрасль реагирует на изменения в информационном мире и в секторе информатизации экономики, внедрении программного обеспечения в большинство сфер жизни. К нам все чаще обращаются с запросом дать оценку стоимости программного продукта, подтвердить стоимость интеллектуальной собственности.

Несмотря на цифровизацию, в сфере оценки, на мой взгляд, по-прежнему основной стратегией продвижения является экспертность. Наличие опыта оценки в неоднозначных ситуациях и умение отстаивать принятую позицию высоко ценится в профессиональном сообществе и смежных областях. Важно быть профессионалом своего дела, открыто заявлять об этом, и клиент найдет тебя сам.

Мы, как и прежде, выстраиваем гибкую ценовую политику в зависимости от цели и задачи оценки. Есть услуги — оспаривание кадастровой стоимости, где стоимость работ фиксированная и не изменяется в течение нескольких лет. Под новые задачи — к примеру, оценка инвестиционной стоимости, конечно, формируется новый диапазон цен на услугу.

В связи с рассмотрением новых поправок к закону об оценочной деятельности ожидается рост имущественной ответственности оценочных компаний, оценщиков и СРОО, что в свою очередь дает большие гарантии заказчику в получении качественного результата за услугу.

Лидеры по обороту оценочной деятельности по частным клиентам в 2022 г.

Компания Оборот от оценочной деятельности по физическим лицам в 2022 г., млн руб. Количество отчетов по всем видам оценки по физическим лицам в 2022 г. Структура оборота оценочных компаний по направлениям оценочной деятельности по юридическим лицам в 2022 г., % Оценка недви­жимого имущества Оценка земельных участков Оценка оборудо­вания и транспорта Оценка немате­риальных активов Другое «Консалтинг Групп» 12.054 1428 65 25 9 1 1 НП «Уральская Палата Готового Бизнеса» 10.063 209 62 - 33 2 3 «НОТА-ГРУПП» 3.225 10 51 40 4 5 - ГК «Метрикс» 1.946 38 50 32 18 - - «Оценочная компания «Априори» 1.028 345 95 4 1 - - «Областной центр экспертиз» 0.718 142 48 31 4 - 17 «РСО» 0.439 106 79 - 19 - 3

Как проводился отбор участников