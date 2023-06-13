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Птенцы сапсанов Уралсиба получили имена

Птенцы сапсанов Уралсиба получили имена
Иллюстрация: Уралсиб

9 июня в Банке Уралсиб окольцевали и дали имена птенцам из семьи сапсанов, ежегодно прилетающих для гнездования на крышу высотного здания офиса Уралсиба в Уфе.

#НОВОСТИ

Всего в этом сезоне у пары сапсанов три птенца — две самочки и самец. Соколят назвали Уфимка, Кызыкай и Аметист. Эти имена были выбраны по итогам открытого народного голосования в чатах банка в соцсетях, в котором активно участвовали зрители онлайн-трансляции.

Участие в этом важном мероприятии приняли орнитологи проекта «Атлас птиц Уфы», ветеринарный врач, сотрудники Уралсиба, а также приглашенные журналисты и фотографы. Орнитологи заполнили паспорт на каждого птенца с подробными промерами, с указанием веса, размаха крыльев и других деталей. На лапки соколят были надеты небольшие кольца со специальными метками региона.

Кольца почти не имеют веса, мы их заказываем в Центре кольцевания хищных птиц, — рассказывает орнитолог проекта Эльза Габбасова. — В Уфе несколько пар сапсанов, но стабильно и ежегодно кольцевать получается только потомства сапсанов Уралсиба. Банк отлично все организовал, здесь с уважением относятся к этому процессу и охраняют покой наших редких хищников. С 2019 года сотрудники банка активно наблюдают за соколами, и можно сказать, что многие и сами уже практически стали опытными орнитологами.  

Встать на крыло, по расчетам специалистов, птенцы должны после 20 июня. Тренировочные полеты займут еще минимум неделю. В этот период птенцы могут приземляться рядом с банком, а также на открытых площадках. Главное — не мешать семейству. Если слетку ничего не угрожает, то родители прилетят за ним сами. Родители вместе с молодняком охотятся в городе до осени. А в октябре обычно покидают регион и летят для зимовки в более теплые края. Предположительно в Среднюю Азию. Молодые особи образуют пару только на 3-4 год жизни. До этого момента они постоянно перемещаются, могут быть замечены в разных городах России и в других странах. Именно цветовая метка на кольце помогает наблюдателям понять — откуда прилетела птица.

О том, что и как происходит на крыше банка, и почему птицы возвращаются туда ежегодно — рассказано в фильме Галии Гайсиной (орнитолог, участник проекта Атлас птиц Уфы) и группы ученых.

Прямая трансляция идет в группе банка в социальной сети «ВКонтакте». Для просмотра доступны последние 2 часа записи — можно перематывать и пересматривать разные эпизоды из жизни соколиной семьи. 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
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