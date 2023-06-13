На Среднем Урале остро не хватает водителей грузовиков. Как предлагается решить проблему

Вместе с дефицитом кадров еще один важный вопрос транспортной отрасли на Урале — реализация проекта сухого порта. Объем грузоперевозок на международных направлениях серьезно падает.

Заседание комитета по транспорту и логистике Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей прошло в креативном бизнес-пространстве Екатеринбурга «Домна» в формате бизнес-завтрака.

Основной темой для обсуждения экспертов отрасли, представителей профессионального сообщества и органов власти стали вопросы дефицита рабочих кадров и развитие сухого порта в столице Урала.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Дмитрия Брусянина, проблемой №1 для транспортной отрасли сегодня является нехватка водителей. Несмотря на стабильность основных показателей, в текущей ситуации сокращения кадровых резервов не стоит откладывать решение данного вопроса. Как утверждают эксперты, средний возраст этой категории работников на предприятиях Свердловской области составляет 50-55 лет.

Председатель комитета по транспорту и логистике СОСПП Сергей Мазуркевич, говоря о кадровой проблеме, отметил:

Следствием нехватки работников станет сдерживание развития отрасли, что может привести к сокращению не только количественных показателей, но и к снижению качества предоставляемых услуг, которое в ситуации дефицита отходит на второй план. Уральские предприятия свою задачу выполнили — создали рабочие места. Сейчас необходимо консолидированными усилиями власти и бизнеса создать условия для их наполнения. Одним из решений может стать создание регионального профильного технопарка.

Комментируя ситуацию с дефицитом специалистов, исполнительный директор СОСПП Сергей Радишевский рассказал, что в настоящее время при комитете по транспорту СОСПП создана рабочая группа с представителями Министерства образования, Министерства транспорта и департамента по труду и занятости населения, задачей которой является подготовка обобщенных сведений и решений по проблеме. Обоснованием станет учет кадровой потребностей отрасли, основанный на текущих показателях, также связанный с перспективами реализации проекта сухого порта в Екатеринбурге. Среди решений будут обозначены специальности, учебные заведения и материальная база, необходимые для исправления ситуации в отрасли. Открытым на сегодняшний день, по словам общественника, остается вопрос софинансирования транспортными и логистическими предприятиями разрабатываемых программ.

Что касается сухого порта — проекта, реализуемого в регионе, то здесь участники совещания были едины во мнении, что текущей задачей является концептуальное оформление данного проекта.

Сухой порт — это потоки груза, проходящие через нашу территорию, их сортировка и отправка, дополнительные таможенные посты, склады временного хранения, мультимодальные перевозки. Все это в нашей области есть и работает уже сейчас. Говоря о сухом порте, мы имеем ввиду более цивилизованную и прогнозируемую организацию процессов, связанных с распределением транспортных грузопотоков, — отметил председатель Комитета Сергей Мазуркевич.

Дмитрий Брусянин подчеркнул готовность власти к обсуждению и реализации конкретных предложений от экспертного сообщества.

Говоря о показателях и особенностях международных автоперевозок, заместитель председателя комитета Александр Салаутин привел некоторые цифры. По словам эксперта прогнозируемый рост объемов перевозимых грузов в 2023 г. может составить 55-65% по отношению к прошлому году. Среди проблем, с которыми сталкиваются российские водители на границах: ограничения на количество перевозимого топлива и разница в стоимости топлива для иностранных перевозчиков, дополнительное декларирование грузов, запреты на разгрузку в автомобили с российскими номерами и преимущества для проезда через границы для автомобилей других стран. Все эти обстоятельства ведут к простоям и увеличению сроков доставки, что, несомненно, сказывается на стоимости продукции для ее конечного потребителя.

Подводя итоги заседания, участники отметили, что следствием кардинальной переориентации российской экономики является непрекращающееся перестроение и перенастройка транспортно-логистической сферы. Участники этого рынка находятся в режиме ежедневной адаптации и нуждаются поддержке, и быстрых решениях со стороны органов власти.