Отбиться от претензий ФНС с каждым годом сложнее. Как бизнесу избежать налоговых споров?

«Попытка спрятать активы, регистрировать компании в других регионах — это не работает. Нужны только превентивные меры». Как бизнесу застраховаться от претензий налоговой — эксперты АКГ «Капитал».

В последние годы эффективность ФНС выросла в разы — и это не чудеса, а следствие автоматизации, рассказывают основатель и гендиректор Аудиторско-консалтинговой группы «Капитал» Ирина Екимовских, а также партнер группы Виктор Иваницкий. Так, количество выездных налоговых проверок за последние семь лет сократилось с 31 тыс. до 10 тыс., при этом сумма доначисленных налогов выросла — с 9 до 57 млн руб. за одну выездную проверку в среднем по России (в Свердловской области средний «чек» в I квартале 2023 г. был 53 млн руб.). А внимание налогового органа к предпринимателям и контроль над их бизнесом только усиливается. Как бизнесу подготовиться к проверке, минимизировать риски и не попасть под уголовную ответственность?

Когда и почему Федеральная налоговая служба «обращает внимание» на компанию?

Ирина Екимовских: ФНС в вопросе налогового контроля фактически уходит от ручного анализа к автоматизированной системе контроля, АСК. АСК анализирует множество факторов, и когда налогоплательщик начинает отклоняться от средних по отрасли параметров или выходит в «красную зону» (то есть сильно отклоняется от средних значений), он автоматически попадает на этап предпроверочного анализа.

Это не налоговая проверка — в ходе этого этапа система анализирует данные и рассчитывает сумму предполагаемых налоговых доначислений. Отчет по предпроверочному анализу содержит 300-500 листов, где описано все: что и где компания закупает и продает, указаны взаимосвязанные лица, анализируется движение по счетам всех директоров и учредителей. Это огромный объем информации, который невозможно собрать вручную — глубина анализа поражает.

Предпроверочный отчет по какой-то причине является страшной тайной ФНС, но, думаю, если бы они его всем показывали, то собираемость налогов выросла бы еще. Как говорят сами налоговики: «Если мы к вам пришли, то точно доначислим, с пустыми руками не уйдем». Это внедрение итальянской налоговой системы: добросовестный налогоплательщик, по сути, и не знает о существовании налогового органа, но как только он начинает участвовать в каких-то схемах, тот тут же «нарисовывается».

И если по результатам проверки сумма предполагаемых налоговых доначислений, рассчитанных в предпроверочном анализе, будет отличаться более чем на 10%, то последует повторная проверка вышестоящего налогового органа. По результатам предпроверочного анализа сейчас собирается половина сумм налоговых доначислений, когда налогоплательщик самостоятельно уточняет налоговые декларации и сумму налогов.

Виктор Иваницкий: Как это происходит на практике? Сейчас есть такой процесс, как «побуждение к добровольной уплате налогов». О том, что налогоплательщик попал в предпроверочный анализ, он узнает по внешним факторам. Ему приходят требования предоставить документы вне рамок выездной камеральной проверки со ссылкой на п. 2 ст. 93.1 НК РФ по конкретным сделкам. Например, по взаимоотношениям с определенными ООО. К каждому налогоплательщику интерес у ФНС разный: «проблемные контрагенты», «дробление бизнеса», ИП-управляющий, договоры с ИП, которые похожи на трудовые договоры…

Такие же требования начинают поступать контрагентам налогоплательщика, которые ему об этом и говорят. Кроме того, налоговый орган может опрашивать вне рамок выездных и камеральных проверок сотрудников налогоплательщика и иных лиц, которые могут быть осведомлены о его деятельности. Например, уволенных сотрудников. Иногда налоговый орган проводит осмотр, но вне проверок он правомерен в строго ограниченных ситуациях. Нередко их практикуют, если у ФНС возникает подозрение на «дробление бизнеса».

Затем готовится информационное письмо. Оно бывает разного объема — от пяти до 200 страниц. В письме описано то, что ФНС считает правонарушением, и рекомендуется добровольно уточнить налоговые обязательства до определенного срока. Если налогоплательщик решает не делать этого, как правило, он пишет пояснение, хотя в информационном письме это не требуется.

Бывает, что на пояснениях все заканчивается, но обычно нет. Далее налогоплательщика вызывают в ФНС на т.н. налоговую комиссию — это называется «дать пояснение по вопросам начисления и уплаты налогового сбора».

В ходе беседы обсуждаются те обстоятельства, которые были указаны в информационном письме, и далее принимается решение: назначить ли выездную проверку или налогоплательщик дал убедительное пояснение, предоставил документы, и этого достаточно. Иногда происходит несколько таких встреч. В случае, если не происходит добровольного уточнения обязательств налогоплательщиком, ФНС принимает решение — назначить выездную проверку или нет.

При этом инструментарий ФНС постоянно расширяется. Налоговая не видит движения по счетам физлиц в автоматическом режиме, но с 2014 г. банки уведомляют ФНС об открытии или закрытии счета в банке. И налоговый орган с согласия руководителя вышестоящего органа может запросить в банке движение по счетам физлица и положить полученную информацию в основу каких-либо выводов.

Недавний пример — дело известного блогера Чекалиной: в рамках ее дела консолидировали в том числе других ИП. Почему именно их? На мой взгляд, ответ таков: начали изучать деятельность ИП Чекалиной, ее счета как физлица, смотреть, что на них поступают значительные объемы денежных средств от других лиц. А где они их взяли? Они получают деньги за мероприятия Чекалиной — значит, это единый бизнес.

Доступность для ФНС данных счетов физлиц приводит и к контролю за выплатой неофициальных зарплат: налоговики смотрят на счета руководителя, главного бухгалтера. При подозрении на дробление бизнеса обращают внимание, когда одни лица снимают деньги, а другие примерно в это же время кладут деньги себе на счета.

Тренд со стороны ФНС — побуждение к добровольному уточнению налоговых обязательств. Налоговая еще в конце прошлого года говорила: мы ни к кому не выходим с выездной налоговой проверкой, не пригласив поговорить. Так развивается налоговый контроль.

Если компания стала предметом интереса со стороны ФНС, всегда ли речь идет о нарушениях или иногда она попадает в предпроверочный анализ в результате каких-то аномалий?

Виктор Иваницкий: Наши клиенты с таким сталкиваются, и не всегда предпроверочный анализ заканчивается выездной налоговой проверкой. Иногда налогоплательщики дают убедительные пояснения.

Основные тренды налогового контроля:

Проблемные контрагенты, которые не в полной мере выплачивают налоги в бюджет.

С августа 2017 г. идут массовые проверки по «дроблению бизнеса». Сейчас, по экспертным оценкам, в 80-90% случаев все претензии к МСБ связаны именно с дроблением бизнеса.

Переквалификация договоров: гражданско-правовые договоры с ИП и самозанятыми вместо трудовых договоров. Отношения с ИП-управляющими налоговая переквалифицирует как трудовые отношения.

Всегда на контроле с 2014 г. были отношения с иностранными компаниями. Прямые соглашения об избежании двойного налогообложения, фиктивные посредники из низконалоговых юрисдикций и т.д.

С февраля 2022 г., когда налогоплательщики стали использовать компании из иностранных юрисдикций для обхода санкций, в ряде случаев они решают еще и налоговые вопросы. Так, в ОАЭ нет налогов, при этом некоторые российские предприниматели, ведущие через страну внешнеэкономическую деятельность, делают наценку в 2-3 раза. Это тоже будет предметом контроля, аналогичные дела уже были. В одном из кейсов коньячный завод закупал коньячный спирт у французского производителя через подконтрольных посредников на Кипре и Мальте. ФНС исключала наценку, сделанную иностранными компаниями на Кипре и Мальте из расходов по налогу на прибыль. Также исключались вычеты по НДС с этой наценки. По прибыли компания проиграла в суде, а вот право на вычеты по НДС отстояла — этот НДС при ввозе товара был уплачен на таможню.

По Эмиратам можно привести в пример так называемое «дело ТД РИФ», когда сельхозпродукция продавалась взаимозависимому лицу в ОАЭ, а оно, сделав относительно небольшую наценку, продавало товар конечным покупателям. С использованием информации о движении денежных средств в ОАЭ налоговым органом было установлено, что эта наценка была выведена на счета физических лиц — бенефициара российской компании и его супруги.

Как вести себя руководству компании, если у налогового органа возник к ней интерес?

Виктор Иваницкий: Например, в случае с проблемными контрагентами: есть определенная концепция и есть норма п. 3 ст. 54.1 НК РФ: неважно, как платит налоги ваш контрагент. Если ваша сделка с ним реальна (п.1. ст. 54.1 НК РФ), если она была исполнена стороной сделки (пп.2 п.2 ст. 54.1), если проявили должную осмотрительность (п.10 Постановления Пленума ВАС 53 от 12.10.2006), то налоги доначислить нельзя, даже если контрагент их не платит. Налоговому органу необходимо пояснить, что соблюдаются все три условия. Иногда его удается в этом убедить, иногда нет.

Если налоговый орган подозревает налогоплательщика в дроблении бизнеса, то есть позиция Верховного суда РФ: сам по себе факт взаимозависимости не говорит о том, что для целей налогообложения надо консолидировать субъекты. Может, каждый из них работает независимо и у этого есть деловая цель.

Деловая цель — понятие субъективное. Одни вещи могут быть восприняты в таком качестве, другие — нет. Например, в случае дробления бизнеса ФНС проводит предпроверочный анализ следующим образом: если ОКВЭДы одинаковые (то есть компании занимаются одним и тем же видом деятельности), у предприятий одинаковые руководители или учредители — значит, возможно, эта группа действует как единый субъект, особенно если есть еще и работники-совместители. Конечно, это будет исследоваться.

Есть письмо ФНС от августа 2022 г., в котором говорится: если ОКВЭД разные, то предпроверочный анализ проводить не надо. Потому что есть деловая цель — разделить риски по видам предпринимательской деятельности. Например, одно ООО предпринимателя занимается общепитом, другое — грузоперевозками. В каждой сфере свои риски, и предприниматель решил их разделить.

Другой случай, если ОКВЭДы одинаковые. Но тогда тоже может иметься деловая цель. Например, если бизнес лицензируемый (аптеки, розничная торговля алкоголем), то есть судебная практика, согласно которой деловая цель — исключение рисков потери всего лицензируемого бизнеса. Например, если отзывают лицензию на продажу алкоголя у юрлица, которое объединяет группу магазинов, то эта группа не может работать. А если каждый магазин — отдельное юрлицо, то в случае отзыва лицензии у одного юрлица только магазин этого юрлица не может работать, другие точки смогут продолжить деятельность.

У некоторых бизнесменов, которые так структурируют бизнес, деловой целью может быть последующая продажа бизнеса по частям. Представьте, что у вас одна большая компания по продаже цветов на арендованных площадях. Пришел инвестор, который хочет купить бизнес, но все точки ему не нужны. Как юридически структурировать сделку? В таком случае нужно проводить уступку прав договора аренды с согласия арендодателя. Он может согласиться, но при условии повышения платы. Другая задача — передать персонал, но сотрудники могут начать играть в игру «Уволь меня по трудовому кодексу». Если же каждая точка — отдельное юрлицо, то все просто решается, через договор купли-продажи доли в юрлице. Арендные отношения и персонал сохраняются.

Понятие «деловая цель» взвешивается налоговым органом и судами. Если же основная цель каких-либо действий — уплата налогов в меньшем размере, то такая ситуация будет квалифицирована, как получение необоснованной налоговой выгоды. Если же есть некая деловая цель, а меньший размер налогов — это следствие, то в таком случае действия бизнеса правомерны.

Ирина Екимовских: Но понятие «деловая цель» субъективно, и для предпринимателей это является точкой напряжения. Фактически это понятие будет характеризовать суд, а при выходе в суд на предпринимателя уже может быть заведено уголовное дело. Думаю, даже предприниматели где-то начинают искусственно думать про создание дополнительного бизнеса. Я, имея консалтинговый бизнес и 20-летний стаж, не понимаю, могу ли открыть ИП для проведения образовательных семинаров. Меня часто приглашают выступать как лектора, проводить корпоративное обучение. Будет ли государство трактовать это как дробление?

Для того чтобы спокойно выстраивать бизнес, предпринимателю нужны ясные и понятные правила игры. А когда они постоянно меняются и зависят от трактовок, о каком инвестиционном климате можно говорить? Сейчас один из самых тяжелых периодов для российского предпринимателя, все это понимают.

Малый и средний бизнес перестраивается на рельсы прозрачности и открытости, уплаты налогов. Государство довольно жестко играет в фискальную политику. Все предприниматели ощущают себя потенциально виновными. Никто не надеется, что отстоит свою позицию в суде. Сейчас многие предприниматели в спорной ситуации предпочитают доплатить налоги: «Пусть это будет в ущерб моему бизнесу, но я не хочу сталкиваться с такой ситуацией в суде».

Налогоплательщики, которые доходят до суда, считают, что они невиновны и могут это доказать?

Ирина Екимовских: В НК РФ есть презумпция невиновности налогоплательщика, но она почти не работает. И ситуации бывают разные. Недавно я общалась с предприятием, которому доначислили более 300 млн руб. налогов, завели уголовные дела. Как говорит собственник: «Да, мы баловались, я знаю, что рисовали поставщиков, и мы готовы за это ответить. Но налоговая указала в том числе реальных контрагентов». И суд даже не смотрит на материалы дела, и в первой же инстанции выносит вердикт: «Виновен». У собственника был вопрос, можно ли как-то заставить судью читать материалы дела, изучить его, чтобы он увидел, что в составе «плохих» контрагентов, нарисованных налоговой, есть и хорошие.

Виктор Иваницкий: Удовлетворяются только 26% апелляционных жалоб налогоплательщиков на решения налоговой. И только 20% налогоплательщиков идут в суд после подачи апелляционной жалобы. В разных источниках указан разный процент выигранных споров: в докладе Минфина за 2020 г. — 12%, в выступлении в ТПП в декабре 2022 года заместителя руководителя ФНС В. Бациева прозвучала цифра 76% дел по ст. 54.1., выигранных налоговым органом.

Руководитель юридического отдела АКГ «Капитал» Ирина Вертинская в январе в Верховном суде выиграла спор с ФНС. Юрист АКГ «Капитал» Ирина Кокосуева в апреле в апелляционной инстанции выиграла у ФНС спор по дроблению бизнеса. История такова: в отношении компании была проведена выездная проверка и возникли подозрения на дробление бизнеса. Хотя при предыдущей выездной проверке претензий у налогового органа к этому не было, а отношения были ровно такими же. Дело прошло две инстанции, возможно, налоговая подаст кассационную жалобу, но пока права налогоплательщика удалось защитить.

Так что, если позиция налогоплательщика обоснована, ее надо отстаивать всеми законными способами. Для этого существует правовая система и организации, которые помогают это делать. Наша задача — развивать такие механизмы.

Как налогоплательщику правильно вести себя на этапе предпроверочного анализа и дальше? Есть ли документы, которые налоговая не может требовать? Как правильно вести переписки?

Виктор Иваницкий: Налоговый орган может требовать почти все, в том числе сведения, которые составляют коммерческую тайну. Есть судебные акты, когда налоговая истребовала телефоны сотрудников, а когда налогоплательщик их не предоставил, это было признано неправомерным. Надо пояснять свою позицию: когда налоговый орган что-то истребует, он делает это не просто так. Опять же, когда приходит требование предоставить документы, там, как правило, есть нюансы, требующие пояснения. Например, пояснить выбор контрагентов или структуру какой-либо операции.

Большая проблема в том, что налогоплательщики иногда слишком поздно приходят к профессиональным помощникам, когда уже дали какие-либо ненадлежащие пояснения. Чем раньше подключится профессиональный помощник, тем выше вероятность положительного результата. Каждый профессионал в своей сфере: кто-то хорошо строит дома, а мы понимаем, что ФНС хочет от налогоплательщика, истребуя те или иные документы.

Презумпция невиновности налогоплательщика применяется странно. Если вас допрашивают по уголовному делу в качестве свидетеля, можно сослаться на ст. 51 Конституции РФ и не ответить ни на один вопрос. Но если налогоплательщик не дает показания на допросе в ФНС, то налоговый орган полагает, что ему есть что скрывать, что он недобросовестен. Если на допросе в ФНС отказаться давать любые показания со ссылкой на ст. 51 Конституции РФ, будет штраф по ст. 128 НК РФ 3 т.р. за неправомерный отказ от дачи показаний. Есть судебная практика в пользу ФНС в таких ситуациях. Дословно процитирую позицию суда в одном из дел: «... расширительное толкование заявителем статьи 51 Конституции РФ, понимая ее содержание, как обязанность лиц не давать никаких показаний, является ошибочным, противоречит нормам действующего законодательства, а также принципам гражданского долга, ответственности перед обществом, гражданином которого являешься». Поэтому показания лучше давать, но сначала проработать правовую позицию с юристами, которые специализируются на налоговых спорах: сделать акцент на одних моментах, другие — опустить, если их могут трактовать не в пользу налогоплательщика. Важно сразу выстроить правильную линию поведения во взаимоотношениях с налоговым органом.

Когда суд постановил, что нужно заплатить штраф, сколько времени есть у компании на выплату?

Виктор Иваницкий: Каким образом может возникнуть обязанность доплатить налоги? Сначала есть акт проверки. Доначислить налоги без проверки (камеральной, выездной или проверки по контролируемым сделкам) нельзя. По результатам проверки появляется акт. Потом налогоплательщик имеет право написать возражение на акт проверки. Акт проверки налоговой — это не документ, который обязывает заплатить деньги в бюджет, на его основании не формируется налоговой обязанности. После того как написаны возражения, они должны быть рассмотрены с участием налогоплательщика. Далее выносится решение. Может быть вынесено либо решение по проверке, либо решение о назначении мероприятий дополнительного налогового контроля. Если назначается дополнительный контроль, потом составляется дополнение к акту проверки. У налогоплательщика опять есть право написать возражение. Они снова рассматриваются, и уже после этого выносится решение.

Если в течение месяца после вынесения решения налоговым органом не пишется апелляционная жалоба в вышестоящий налоговый орган, решение вступает в силу и возникает обязанность платить. Если жалоба написана, вышестоящий налоговый орган ее рассматривает (срок — месяц, может быть продлен еще на месяц), то как только оно принимает решение по жалобе, решение вступает в силу. В суде можно обжаловать уже вступившее в силу решение налогового органа. Можно заявить ходатайство об обеспечении — это приостановление действия решения до вступления в силу решения суда.

А так, если было обращение в вышестоящий орган и он принял решение, оно вступает в силу, и возникает обязанность доплатить налоги, пени и штраф. Соответственно, когда есть решение, вступившее в силу, и спустя 75 дней не поступила оплата, в течение 10 дней материалы передаются в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела — если есть крупный размер (от 15 млн руб. по декларациям юрлиц и 2,7 млн руб. — по декларациям физлиц и ИП).

С того момента, когда ФНС заинтересовалась налогоплательщиком, до того момента, когда возникает обязанность доплатить налоги, пени, штраф, порой проходит два года.

Выездная проверка проводится два месяца, срок может быть увеличен до шести месяцев. Также на шесть месяцев можно приостанавливать проверку для истребования документов — это уже год. Если есть иностранные контрагенты, срок может быть увеличен на три месяца. Затем у налогового органа есть два месяца, чтобы написать акт выездной проверки. В течение 5 рабочих дней его отправляют налогоплательщику. У него есть месяц, чтобы написать возражения. Затем они должны быть рассмотрены с участием налогоплательщика — на это есть 10 рабочих дней. Это срок может быть продлен на месяц.

Затем могут быть назначены мероприятия допконтроля — еще месяц.

Затем у ФНС есть 15 рабочих дней на написание дополнения к акту проверки. Затем — у налогоплательщика 15 рабочих дней на написание возражений на дополнение к акту проверки. Далее в течение 10 дней они должны быть рассмотрены ФНС с участием налогоплательщика, срок может быть увеличен на месяц.

Самое интересное, что налоговый орган иногда эти сроки нарушает. И в таком случае ничего страшного для ФНС не происходит. Если налог к доплате по результатам проверки, налогоплательщик должен платить пени за период нарушения сроков ФНС — есть позиция Верховного суда.

Летом 2021 г. было определение ВС, которое отвязало сроки на вынесение решения от сроков на принудительное взыскание. Обычно в случае с крупным предприятием от момента начала выездной налоговой проверки до вступления решения в силу проходит около двух лет.

Часто ли встречаются ситуации, когда после доначисления налогов и штрафа предприятие фактически оказывается банкротом? Соразмерно ли наказание нарушению?

Виктор Иваницкий: Как вообще налоговый орган побуждает налогоплательщика платить налоги? Есть норма: если доначисления в крупном размере, есть вступившее в силу решение ФНС и спустя 75 дней нет оплаты, то в течение 10 дней материалы передаются в СК, возбуждается уголовное дело. Если лицо привлекается к ответственности впервые, то после уплаты налогов, пени и штрафа оно освобождается от ответственности. Возбуждение уголовного дела — это действенный инструмент, цель которого побудить доплатить налоги, пени, штрафы...

Но не любое доначисление — это уголовное дело. Для состава по т.н. налоговой статье нужны два обстоятельства. Первое — крупный размер, свыше 15 млн руб. для юрлица, и второе — наличие заведомо ложных сведений в декларации. Например, если сделка нереальна, то считается, что в декларацию внесены заведомо ложные сведения, а если налогоплательщик просто не проявил должную осмотрительность при выборе контрагента, то заведомой ложности в этом нет. Доначисления при «дроблении бизнеса» всегда позиционируются, как внесение заведомо ложных сведений в декларацию.

Если сумма долга превышает 300 тыс. руб. для юрлица и 500 тыс. руб. для физлица, то ФНС может инициировать процедуру банкротства. Далее в рамках этой процедуры можно привлекать к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц — учредителей и руководителя. Согласно процедуре банкротства, если нет имущества, то заявитель должен финансировать процедуру или она прекращается. Но когда банкротство прекращено в связи с отсутствием финансирования, контролирующих должника лиц все равно можно привлекать к субсидиарной ответственности.

Как предпринимателю себя обезопасить? Раньше переписывали имущество и активы на других лиц, но ФНС давно научилась это выявлять.

Виктор Иваницкий: Есть практика обжалования сделок в банкротстве. Если должностное лицо привлекается к субсидиарной ответственности, то его можно банкротить и как физлицо. Обжаловать его сделки по дарению имущества, потому что они заведомо невыгодные для должника. Обжаловать притворные сделки: если он продал машину, пусть даже по рыночной цене, но продолжает на ней ездить, невыгодные брачные договоры и так далее.

Единственный действенный инструмент заключается в том, чтобы предприниматели регулярно контролировали свою деятельность. Проводили налоговый аудит, привлекая для этого профессиональных консультантов. Превентивно консультировались перед регистрацией юрлиц и совершением сделок. Когда какие-то действия совершены не совсем корректно, отстоять их очень сложно. Обращаться к консультантам надо на этапе планирования и осуществления деятельности. А затем проводить контроль того, что сделано. Бывает, что было запланировано одно, а предприниматель осуществил это не совсем так. Причем обращаться можно к нескольким консультантам, чтобы получить мнения от разных источников — то же самое, как и с врачами.

Ирина Екимовских: Раньше предприниматели выделяли в отдельное юрлицо балансодержателя, который не участвует в операционной деятельности. Есть основное ООО, которое ведет бизнес и на котором все риски, а выделение балансодержателя, как считалось, позволяет обезопасить свои активы. Но согласно последним изменениям закона о банкротстве, если сумма требований налогового органа превышает 50% от всех требований кредиторов, то контролирующее должника лицо виновно. То есть выделение балансодержателя не работает.

Попытка спрятать, увести, перевести активы — при значительной сумме налоговых доначислений все это через субсидиарную ответственность попадет в конкурсную массу. Таких примеров масса.

Поэтому — превентивные меры, семь раз проверь — один раз отрежь. Сейчас пытаться делать отдельные компании, регистрировать их в других регионах, как-то скрывать — все это не работает.

Виктор Иваницкий: Очень важный момент: если в реестре кредиторов по результатам проверки и доначисления налогов более 50% приходится на требования ФНС, это автоматически означает субсидиарную ответственность для контролирующих должника лиц. Это участник с долей более 50% и руководитель, но может быть и руководитель-номинал, который говорит, что все указания ему давал фактический руководитель. Согласно пленуму ВС, к субсидиарной ответственности привлекут и номинала и фактического руководителя. Ответственность номинала может быть снижена, если его действия позволили раскрыть фактического руководителя и пополнить конкурсную массу.

Но, с другой стороны, в том же пленуме ВС говорится, что банкротство можно закончить и без субсидиарки, если банкротство вызвано внешними обстоятельствами: ЧС, пожары, стихийные бедствия, изменение рыночной конъюнктуры и не было совершено заведомо невыгодных сделок (например, продажа имущества по заниженной цене и т.д.). Пример: было ООО в сфере общепита. Началась пандемия, работать стало нельзя, руководитель не совершал заведомо невыгодных сделок и своевременно обратился с заявлением о банкротстве (есть обязанность обратиться с таким заявлением в течение месяца после возникновения признаков банкротства). В таком случае можно обойтись без субсидиарной ответственности.

Если же бизнесмен действует с определенной степенью налогового риска, надо иметь в виду следующее. В случае возбуждения уголовного дела по «налоговой статье», если заплатить налоги, пени и штрафы, то лицо освобождается от ответственности, если оно привлекается впервые (не имеет неснятой или непогашенной судимости). Еще интересный момент. Возбуждается уголовное дело по «налоговой» статье, уплачиваются налоги, пени, штрафы, если лицо привлекается впервые, дело прекращается. При этом не возникает судимости. Т.е. если потом опять возбуждается дело по «налоговой» статье, можно опять все заплатить и дело будет прекращено.

В нашей практике был клиент, у которого такая ситуация была дважды.

Ирина Екимовских: Мы как консультанты видим частый запрос — пересмотреть налоговую структуру, снизить риски... Малый и средний бизнес стал об этом задумываться, и это хорошо. Хочется, чтобы в это непростое время: неопределенность, волатильность рынков и курсов валют, перестройка всех логистических цепочек — государство как-то поддерживало предпринимателей и создавало понятные правила игры. Все претензии со стороны налоговой и размытость таких понятий, как «деловая цель», совершенно не способствуют предпринимательству. То, что предприниматель чувствует себя виновным с тех пор как он начал заниматься предпринимательством — это бич нашей страны, который мешает экономике нормально развиваться.

Когда мы начинаем бизнес и объемы небольшие, до 251,4 млн руб., то можно использовать упрощенную систему налогообложения. Но все хотят вырасти до миллиарда, и в таком случае меняется финансовая модель, компания должна работать по-другому, с другой наценкой, должна платить НДС. Нужно понимать, что налоги — это часть финансовой модели, которую предприниматель должен закладывать и понимать свое реальное ценообразование. Если вам удается что-то сэкономить, пусть это будет платой за риск, который вы несете, но отнюдь не основной частью прибыли.

Виктор Иваницкий: Процитирую Черчилля: «За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие — расплачиваться». Бизнесменам надо превентивно заниматься налоговыми рисками. Как осуществлять свою деятельность, какие типы сделок использовать для ее оформления… и должен быть периодический контроль. Тогда можно спать почти спокойно.

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