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В Свердловской области построят 30 зарядных станций для электротранспорта уже в этом году

В Свердловской области построят 30 зарядных станций для электротранспорта уже в этом году
Иллюстрация: Телеграм-канал Дмитрия Ионина

Соглашение о создании сети зарядных станций подписали глава регионального Минтранса Василий Старков и гендиректор компании Hyper Алексей Тихонов.

#НОВОСТИ

О том, что правительство Свердловской области и российская компания-оператор Hyper будут совместно заниматься развитием электротранспорта, в своем телеграм-канале заявил замгубернатора Дмитрий Ионин:

Свердловская область — один из первых регионов страны, где компания-оператор займется разработкой мер поддержки, необходимых для формирования спроса на электротранспорт, а также обеспечит развитие платформенных решений для эксплуатации станций. Напомню, в конце 2022 года по решению губернатора Евгения Куйвашева были введены субсидии на возмещение части затрат по закупке оборудования зарядных станций для электромобилей и на техприсоединение объектов зарядной инфраструктуры, — написал Дмитрий Ионин.

Hyper займется установкой сети станций зарядки электротранспорта и программного обеспечения для их работы. А правительство области со своей стороны рекомендует оператору локации для размещения станций и оказывает методологическую поддержку при разработке проекта размещения объектов инфраструктуры. Планируется, что первые 30 станций появятся уже в этом году.

Ранее DK.RU рассказывал, что производством зарядных станций для электромобилей в Екатеринбурге занялась группа компаний «Терра-Ток», которая известна на рынке как дилер трансформаторов итальянского завода Tesar и производитель шинопровода Bafen. С 2023 г. предприятие планировало ежегодно изготавливать порядка 300 быстрых зарядных станций (60-90 кВТ). Причем доля комплектующих собственного производства в таких станциях должна превысить 90%.

Конкуренция действительно обещает быть сильной. На рынке достаточно много желающих производить станции и много кто их уже собирает. Но, в отличие от многих таких компаний, мы не только собираем оборудование, но и самостоятельно производим для него комплектующие. Наши производственные мощности позволяют проводить металлообработку, изготавливать электротехническое, радиоэлектронное оборудование, проводить испытание оборудования, также мы можем самостоятельно разрабатывать программное обеспечение, — рассказывал руководитель компании «Терра-Ток» Александр Мыкальников.

Автор: Елизавета Порошина
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