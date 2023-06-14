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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших автокредитов на вторичном рынке

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших автокредитов на вторичном рынке
Иллюстрация: https://unsplash.com/

Рейтинг лучших программ автокредитования на покупку подержанных автомобилей в июне 2023 г. подготовил портал Выберу.ру. В нем участвовали предложения Топ-50 российских банков.

#НОВОСТИ

В ходе исследования эксперты проанализировали такие критерии, как процентная ставка по кредитам, размер первоначального взноса и его влияние на ставку, полная стоимость кредита и размеры ежемесячных платежей. При ранжировании продуктов также брались в расчет срок и максимальная сумма кредитования, учитывались необходимость страхования и его влияние на ставку, возможность оформления онлайн и отсутствие скрытых комиссий, а также ряд других параметров.

Банк Уралсиб активно развивает направление автокредитования. По итогам 2022 г. объемы автокредитования и портфель автокредитов банка выросли в 1,2 раза по сравнению с 2021 г.

Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе — без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита — 17 млн руб., максимальный срок кредитования — 7 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Требования к заемщику: гражданин России с постоянной регистрацией на территории страны, возраст — от 21 до 75 лет на момент погашения кредита, трудовой стаж на последнем месте работы — не менее 3 месяцев. Пакет документов для получения кредита — паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
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