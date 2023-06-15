В медицину через онлайн-образование: новый этап подготовки будущих врачей от школы Корифей

Если в школе нет возможности получить довузовскую подготовку для поступления в медуниверситет, это может быть серьезной проблемой для тех, кто мечтает стать врачом. Однако есть решение проблемы.

Каждому школьнику России доступен Профильный Медкласс. Его открывает Онлайн школа Корифей при поддержке благотворительного фонда имени доктора Людмилы Евдокимовны Леконцевой*.

Подробнее о Профильном Медклассе :

Основная цель создания образовательного проекта — качественная подготовка к поступлению в медицинские вузы и колледжи, а также профориентация старшеклассников, которая должна помочь им сделать осознанный и ответственный выбор.

Ситуация с нехваткой медицинских работников вызывает серьезные проблемы во многих регионах России. На фоне этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министерство здравоохранения запустили программу поддержки уральских медиков. Инициативу поддержал Корифей — в 2023 г. прошла апробация программы Медкласса с участием практикующих врачей и преподавателей ведущих медицинских вузов страны.

Ученики всех школ Урала получают доступ к профильным программам, углубленному изучению химии и биологии, больше узнают о процедуре поступления и специфике обучения в медицинских университетах, знакомятся с профессией врача и трендами в здравоохранении.

Фото: Онлайн школа Корифей и Профильный Медкласс

Вот какие отзывы организаторы получили от первых учеников Медкласса (всего их было 25, обучение продолжалось 2,5 месяца — в дополнение к школьным занятиям):

«Учителя в школе заметили улучшение знаний по предметам, я подтянула оценки!»;

«Самой ценной была поддержка учителей. Она вдохновила учиться дальше и идти к своим целям»;

«Можно углубить знания в предметах, которые тебе нравятся. Необязательно куда-то ехать, внешние факторы меньше воздействуют на обучение».

В режиме онлайн ребята изучали химию и биологию, общались с практикующими врачами. Им удалось взглянуть на профессию изнутри и по-настоящему понять ее ценность.

Успех пилотного Профильного Медкласса стал стимулом для продления проекта. В следующем учебном году расширится круг преподавателей и география партнеров. Школьники познакомятся с лучшими университетами страны, среди которых МГИМО-МЕД и Уральский медицинский университет.

Фото: Онлайн школа Корифей и Профильный Медкласс

Сколько стоит обучение в Профильном Медклассе

Для самых увлеченных и замотивированных — нисколько. Весомый вклад — это искреннее желание стать врачом. Для каждого ученика есть возможность принять участие в конкурсе на бюджетное место. Помимо бюджетных мест, есть места на платной основе.

Благодаря участию в программе благотворительного фонда им. доктора Л.Е. Леконцевой, ученики 8-11 классов школ из всех регионов России могут претендовать на бюджетные места в Профильном Медклассе Онлайн школы Корифей. Заявку можно подать уже сейчас.

* Людмила Евдокимовна Леконцева работала врачом-педиатром, спасла немало жизней. Фонд основала ее дочь, И.В.Савельева, вдохновленная подвижничеством матери. Фонд Леконцевой финансирует медицинские программы и проекты, поддерживает талантливых врачей.

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