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В медицину через онлайн-образование: новый этап подготовки будущих врачей от школы Корифей

В медицину через онлайн-образование: новый этап подготовки будущих врачей от школы Корифей
Иллюстрация: Фото: Онлайн школа Корифей Профильный Медкласс

Если в школе нет возможности получить довузовскую подготовку для поступления в медуниверситет, это может быть серьезной проблемой для тех, кто мечтает стать врачом. Однако есть решение проблемы.

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ#ОБРАЗОВАНИЕ#НОВОСТИ

Каждому школьнику России доступен Профильный Медкласс. Его открывает Онлайн школа Корифей при поддержке благотворительного фонда имени доктора Людмилы Евдокимовны Леконцевой*.

Подробнее о Профильном Медклассе:  

Основная цель создания образовательного проекта — качественная подготовка к поступлению в медицинские вузы и колледжи, а также профориентация старшеклассников, которая должна помочь им сделать осознанный и ответственный выбор. 

Ситуация с нехваткой медицинских работников вызывает серьезные проблемы во многих регионах России. На фоне этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министерство здравоохранения запустили программу поддержки уральских медиков. Инициативу поддержал Корифей — в 2023 г. прошла апробация программы Медкласса с участием практикующих врачей и преподавателей ведущих медицинских вузов страны.

Ученики всех школ Урала получают доступ к профильным программам, углубленному изучению химии и биологии, больше узнают о процедуре поступления и специфике обучения в медицинских университетах, знакомятся с профессией врача и трендами в здравоохранении.

В медицину через онлайн-образование: новый этап подготовки будущих врачей от школы Корифей 1
Фото: Онлайн школа Корифей и Профильный Медкласс

Вот какие отзывы организаторы получили от первых учеников Медкласса (всего их было 25, обучение продолжалось 2,5 месяца — в дополнение к школьным занятиям):

  • «Учителя в школе заметили улучшение знаний по предметам, я подтянула оценки!»;
  • «Самой ценной была поддержка учителей. Она вдохновила учиться дальше и идти к своим целям»;
  • «Можно углубить знания в предметах, которые тебе нравятся. Необязательно куда-то ехать, внешние факторы меньше воздействуют на обучение».

В режиме онлайн ребята изучали химию и биологию, общались с практикующими врачами. Им удалось взглянуть на профессию изнутри и по-настоящему понять ее ценность.

Успех пилотного Профильного Медкласса стал стимулом для продления проекта. В следующем учебном году расширится круг преподавателей и география партнеров. Школьники познакомятся с лучшими университетами страны, среди которых МГИМО-МЕД и Уральский медицинский университет.

В медицину через онлайн-образование: новый этап подготовки будущих врачей от школы Корифей 2
Фото: Онлайн школа Корифей и Профильный Медкласс

Сколько стоит обучение в Профильном Медклассе

Для самых увлеченных и замотивированных — нисколько. Весомый вклад — это искреннее желание стать врачом. Для каждого ученика есть возможность принять участие в конкурсе на бюджетное место. Помимо бюджетных мест, есть места на платной основе.

Благодаря участию в программе благотворительного фонда им. доктора Л.Е. Леконцевой, ученики 8-11 классов школ из всех регионов России могут претендовать на бюджетные места в Профильном Медклассе Онлайн школы Корифей. Заявку можно подать уже сейчас.

*Людмила Евдокимовна Леконцева работала врачом-педиатром, спасла немало жизней. Фонд основала ее дочь, И.В.Савельева, вдохновленная подвижничеством матери. Фонд Леконцевой финансирует медицинские программы и проекты, поддерживает талантливых врачей.
 
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ОАНО «Школа «Корифей»
Автор: Александра Клименко
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