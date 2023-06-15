Прокурор запросил еще 14 лет тюрьмы для бывшего вице-мэра Екатеринбурга

Виктор Контеев уже отбывает срок за взятки, вымогательство и подстрекательство к убийствам. В рамках нового дела его обвинили в покушении на убийство и вымогательство. Прокурор уверен: вина доказана.

14 июня в Сысертском районном суде прошли прения по уголовному делу Виктора Контеева. По версии следствия, с марта 2009 г. по май 2010 г. экс вице-мэр Екатеринбурга и участники созданной им организованной группы вымогали у предпринимателя Максима Краснова долю (25%) ООО «Урал» стоимостью 3,6 млн руб. После получения отказа они решили убить бизнесмена, однако покушение не удалось.

Гособвинение просит приговорить Виктора Контеева к 14 годам колонии и оштрафовать на 700 тыс. руб. Виктор Контеев вину не признает.

Позиция защиты: необходимости вымогать долю в ООО «Урал» у Максима Краснова не было, поскольку она принадлежит его брату Андрею Краснову. Доля могла быть похищена только если бы он под влиянием обмана написал заявление о выходе из общества и сдал бы его имущество.

Выводы следствия о том, что на Максима Краснова было совершенно покушение, защита ставит под сомнение.

Следствие утверждает, что восемь человек на двух машинах с тремя пистолетами приехали совершать убийство. В итоге пистолет потеряли, машину разбили, а сами еле ноги унесли. Почему не застрелили, не зарезали его, а драку устроили? — сказал адвокат Контеева Сергей Колосовский (цитата по «Ъ»).

Адвокат подчеркнул, что его подзащитный находился под следствием с 2011 г., но до 2020 г. его ни разу не допросили по делу Краснова. Приближается срок, когда Контеев сможет подать заявление на УДО. Однако, если суд признает его вину, сделать это не удастся. По мнению Сергея Колосовского, новое дело против Контеева инициировано, чтобы он «никогда не вышел на свободу».

Напомним, что на посту вице-мэра Екатеринбурга Виктор Контеев отвечал за потребительский рынок. Уголовное дело против него началось в 2011 г. По версии следствия, в период с января 2010 г. по сентябрь 2011 г. он совместно со своей супругой, а также приближенными к ним юристами и бухгалтерами вымогательствами и угрозами вынудили предпринимательницу Татьяну Русину продать им долю в овощебазе №4. Потом имущество базы было легализовано семьей г-на Контеева через фиктивные сделки со сторонними фирмами. Кроме того, вице-мэра обвиняли и в организации заказных убийств своих конкурентов в криминальной среде, которые хотели получить контроль над овощебазой.

На суде Виктор Контеев отмечал, что овощебаза №4, в захвате которой г-жа Русина его обвинила, принадлежала ему с 1997 г. Однако в силу чиновничьего статуса управлять этим имуществом лично он не мог и делал это через номинальных юридических и физических лиц. Одним из таких, по версии г-на Контеева, была как раз Татьяна Русина.

11 июня 2014 г. Курганский областной суд признал Виктора Контеева виновным в получении взятки, вымогательстве и подстрекательстве к убийству и приговорил к 18 годам колонии строгого режима.

