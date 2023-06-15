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«Ничего незыблемого нет». Как правительство готовится резать бюджетные расходы

Антон Силуанов
Антон Силуанов. Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

«У нас много трат, которые 100 лет не пересматривались». В условиях серьезного бюджетного дефицита правительство видит урезание части государственных расходов неизбежным.

#БЮДЖЕТ#ЭКОНОМИКА#НОВОСТИ

Расходы федерального бюджета, дефицит которого по итогам января-мая 2023 г. достиг 3,4 трлн руб. при годовом плане в 2,9 трлн руб., неизбежно ждет «приоритизация». Об этом рассказали высокопоставленные чиновники на Петербургском международном экономическом форуме. Так, министр Антон Силуанов признал, что многие расходные статьи бюджета можно трансформировать.

У нас много трат, которые 100 лет не пересматривались, они сидят у нас в голове, что это незыблемо. Ничего незыблемого нет, все это нужно заново пересмотреть, это большой ресурс. Это очень сложно сделать, но к этому нужно подступаться, — сказал глава Минфина.

Бюджетные ограничения явно будут жесткими, говорит министр экономического развития Максим Решетников:

Нам придется приоритизировать бюджетные расходы, а приоритеты — это не только то, что мы делаем, а еще и ответ на вопрос, чего мы не делаем. И это вопрос ближайших месяцев, когда нам придется ответить на эти вопросы и честно сказать, какие отрасли могут и должны развиваться самостоятельно в рамках той рыночной среды, которая формируется, <…> и, может, нам что-то перестать дотировать.

По мнению председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, расходы нужно резать не по всем направлениям, а избирательно.

Худший случай — это пропорционально всем резать [расходы], это мы нигде не достигнем результата. <…> [но если не повышать налоги] тогда надо резать расходы, надо решиться либо на то, либо на другое — иначе не бывает, — подчеркнула она.

Список неэффективных и избыточных статей расходов, не помогающих трансформации экономики, предстоит составить Минфину и Минэку. Проект бюджета на 2024-2026 гг. с урезанными статьями расходов Минфин должен подготовить к сентябрю.
Автор: Андрей Пермяков
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