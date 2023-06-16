ИИС-3 и 23-я попытка подойти к штанге пенсионной реформы: что ждет российских инвесторов?

Чем хорош и чем плох индивидуальный инвестиционный счет третьего типа, сколько просуществуют ИИС-1 и ИИС-2, и какие накопления граждан государство готово дофинансировать — на DK.RU.

В конце мая Госдума приняла в первом чтении законопроект о долгосрочных сбережениях граждан — новый «вариант реформирования накопительной составляющей системы обязательного пенсионного страхования». Параллельно ведется работа по реформированию индивидуальных инвестиционных счетов: с 2024 г. в России должен появиться ИИС-3. Эксперты обсудили, как эти инициативы властей отразятся на российских инвесторах, в рамках восьмого финансового онлайн-марафона Finversia.

Будущее индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС)

Ян Арт, главный редактор Finversia, президент компании Finarty:

— Реформа ИИС связана с попыткой сплести вместе коня и трепетную лань, то есть, пенсионные соображения государства и уже апробированный механизм индивидуальных инвестиционных счетов, который, как мне кажется, всем понравился и стал серьезным подспорьем для развития инвестиционного бума.

Предполагается, что средства на индивидуальном инвестиционном счете третего типа будут «парковаться» в течение 10 лет. Это идея Министерства финансов. Минфин в любой стране стремится «припарковать» деньги внутреннего рынка на больший срок. Но это вызывает возражения у инвесторов и у участников фондового рынка. Хочется понять, каким будет ИИС-3.

Алексей Тимофеев, президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР):

— Сейчас рассматриваются поправки в профильные законы, касающиеся неналоговых аспектов функционирования этих счетов. И в них немало положительного. Во-первых, возможность открывать до трех индивидуальных инвестиционных счетов. Во-вторых, снятие ограничения на размер взносов на ИИС. Сейчас инвестор может внести сумму в пределах 1 млн. руб. На ИИС-3 вы сможете внести столько средств, сколько захотите, однако размер налогового вычета остается прежним — 400 тыс. руб. Это делает ИИС-3 привлекательным, смущает десятилетний срок хранения денег на счете.

Предполагается, что ИИС будет только один — третьего типа. Все детали перехода на ИИС-3 пока не известны. Ясно, что в течение переходного периода ИИС-1 и ИИС-2 будут функционировать, но вы не можете открыть ИИС-3, имея ИИС-1 или ИИС-2, не сможете, как сейчас, передать счет другому брокеру или доверительному управляющему. То есть, инвесторов будут подталкивать к тому, чтобы они закрывали старые ИИС и открывали ИИС-3.

Мы хотим, чтобы инвесторам дали возможность перевести ИИС-1 и ИИС-2 в ИИС-3 и зачесть в нем тот срок, в течение которого они были открыты.

Мы думаем о том, как сделать ИИС-3, если он будет десятилетним, более привлекательным для инвесторов. Например, дать им больше возможностей для использования средств, в том числе, при досрочном снятии. В настоящее время инвесторы могут это делать в ограниченном количестве чрезвычайных ситуаций. На наш взгляд, когда речь идет о столь долгосрочных финансовых продуктах, людям нужно давать больше свободы в распоряжении их деньгами. Круг чрезвычайных ситуаций следует дополнить положительными сценариями, такими, как приобретение недвижимости.

Самое простое решение, позволяющее сделать ИИС-3 востребованным — плавный переход к максимальному десятилетнему сроку. Следовало бы начинать с трех или пяти лет. Чтобы люди успели среагировать. Я считаю, что без этого ИИС-3 не будет востребован инвесторами. Для нас в сегодняшнем виде ИИС-3 является не заменой ИИС-1 и ИИС-2, а отменой налоговых стимулов на фондовом рынке.

Срок в 10 лет выглядит пугающе, участники индустрии даже не будут предлагать такие счета, поскольку нет инвесторов, имеющих инвестиционный горизонт в 10 лет. К этой реформе нужно подходить очень осторожно, чтобы российский розничный инвестор — единственный, на которого в ближайшее время мы можем рассчитывать, — сохранил интерес к фондовому рынку.

Анатолий Аксаков, председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку:

— Переходный период уже предусмотрен, он будет начинаться с пяти лет, ежегодно он будет увеличиваться на один год. Я уже предложил «снизить планку» до трех лет, и эта идея не вызвала яростного отторжения. Таким образом, дискуссия продолжится, и могут быть найдены другие варианты. Я бы не хотел хоронить ИИС-2, ИИС-1 свою миссию выполнил, многих привлек.

Пока законопроект, касающийся ИИС-3, в Госдуму не поступил — его еще рассматривает правительство. Думаю, он будет принят в первом чтении уже в весеннюю сессию (в июле). В сентябре-октябре пройдут второе и третье чтения. С 1 января 2024 г. можно ожидать введение ИИС-3 в действие.

Софинансирование долгосрочных сбережений граждан

В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект о долгосрочных сбережениях граждан. Смысл прост: добровольно довносите деньги на счета в негосударственных пенсионных фондах, и государство обеспечит вам софинансирование. Максимальная сумма дофинансирования — 36 тыс. рублей в год.

Ян Арт: С одной стороны, эта инициатива вызывает зубной скрежет, потому что это уже 23-я попытка подхода к штанге пенсионной реформы. С другой стороны, всегда есть надежда, что начнет работать.

Анатолий Аксаков: Законопроект принят в первом чтении, и мы активно обсуждаем поправки к нему. Надеюсь, что нормы, связанные с негосударственным пенсионным законодательством, будут приняты в ближайшее время. Сам закон может быть принят уже в июне. Суть в следующем: государство будет дофинансировать взносы граждан в негосударственные пенсионные фонды. На каждый рубль, вложенный гражданином, оно будет добавлять один рубль.

Правда, есть градация: при доходах свыше 80 тыс. руб. на каждый рубль государство будет вносить 50 копеек, при доходе выше 150 тыс. руб. — 25 копеек. Мы видим, что такие предложения вызывают интерес у рынка.

Андрей Паранич, директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования (НАСФП):

— Я скептически отношусь к пенсионным фондам, в том числе после публикации последнего отчета Банка России о результатах их деятельности. Положительная доходность наблюдается лишь у небольшого количества фондов, а переигравших инфляцию хотя бы на один процент, буквально пара. Причем, они не входят в число лидеров рынка.

Анатолий Аксаков: Мы стремимся сделать условия оплаты услуг тех, кто управляет деньгами пенсионеров, более жесткими. Вознаграждение должно зависеть от доходности, KPI пенсионных фондов. Замечу, что негосударственные пенсионные фонды будут работать не только с деньгами будущих пенсионеров, но и со средствами любых инвесторов, которые захотят использовать эту инфраструктуру.

Алексей Тимофеев: Сейчас делается важный шаг в направлении развития индустрии негосударственных пенсионных фондов. Налоговый вычет в 400 тыс. руб. будет можно использовать для вкладов в НПФ. Идея в следующем: вкладчик внесет 400 тыс. руб., вернет себе 13 тыс. руб. уплаченного в бюджет налога, плюс получит до 36 тыс. руб. в рамках софинансирования от государства.

Я полностью согласен с комментарием по поводу доходности НПФ. Идет реформа НПФ, она заключается в трансформации притока средств. Мне кажется, она носит незаконченный характер. На мой взгляд, без активности на рынке акций НПФ нормальные доходности не продемонстрируют. Наверное, это следующей шаг реформы индустрии негосударственных пенсионных фондов.

Евгений Коган, инвестбанкир, профессор Высшей школы экономики:

— Я считаю тему софинансирования очень хорошей. У государства есть приоритеты, в частности сегодня нужно ускоренными темпами развивать и ИТ-сектор, и искусственный интеллект, и биотехнологии — то, чего нам не хватает. Возможно, есть смысл рассмотреть более гибко программу стимулирования инвесторов. Мы хотим, чтобы наши граждане вкладывали в компании, связанные с биотехнологиями, или в ИТ-компании, которые создают новые проекты? Давайте тогда предусмотрим механизм софинансирования.

Рынок бурлит. Я убежден, что в ближайшие полгода-год в России снова начнется вал IPO. Я вижу, как хорошо проходят размещения облигаций в последнее время. В такой ситуации можно стимулировать выход инвесторов на биржу, предоставляя им инструмент софинансирования через ИИС или еще как-то.

Текст подготовлен на основе стрима на YouTube-канале Finversia.

Читайте также на DK.RU:

«Сейчас время Сороса, а не Баффета». Что делать инвесторам — Андрей Мовчан и Евгений Коган

Взять квартиру в ипотеку и сдавать ее — выгодно ли это? — Евгений Коган