Программы обучения от Академии бизнеса доступны на «БизнесМаркете» со скидкой 71%

Программы от Академии бизнеса (проект развивается по инициативе и при поддержке Банка Уралсиб*) теперь доступны со скидкой 71% — на b2b-маркетплейсе «‎БизнесМаркет».

На этой цифровой площадке предпринимателям доступны 2 программы:

«Перспектива» — для тех, кто запускает и систематизирует свой бизнес. Она подойдет собственникам малого бизнеса, которые хотят автоматизировать свой бизнес, увеличить поток клиентов и продажи. В ходе месячного обучения слушателей программы ждет более 90 часов бизнес-контента от ведущих экспертов рынка.

— для тех, кто запускает и систематизирует свой бизнес. Она подойдет собственникам малого бизнеса, которые хотят автоматизировать свой бизнес, увеличить поток клиентов и продажи. В ходе месячного обучения слушателей программы ждет более 90 часов бизнес-контента от ведущих экспертов рынка. «Акселератор» — для действующих предпринимателей, которые готовы масштабировать и развивать свой бизнес. Она помогает предпринимателям вывести свою компанию на новый уровень и обеспечить поступательное развитие. Участники получают более 100 инструментов, стратегий и методик повышения эффективности бизнеса. Также на «Акселераторе» предприниматели работают с трекерами, чтобы найти новые точки роста своего бизнеса.

Начиная обучение в Академии, ее слушатели также становятся членами сообщества предпринимателей «Сфера», где их ждут вебинары с экспертами, общение с единомышленниками и полезные материалы для бизнеса.

Справка Академия бизнеса («Академия управления и предпринимательства») предлагает комплексное обучение навыкам ведения эффективного бизнеса, включающих в себя необходимые для предпринимателя знания, проверенные практикой инструменты и рабочие стратегии построения собственного дела, а также разбор различных бизнес-кейсов. Кроме этого, слушатели Академии учатся работать с сервисами и платформами, позволяющими эффективно автоматизировать бизнес-процессы, анализировать рыночные ниши, отрасли и конкурентную среду, ориентироваться в мерах поддержки бизнеса. Важным преимуществом процесса обучения является общение предпринимателей в едином деловом и информационном пространстве, обмен опытом и полезными контактами. Также слушателям доступны витрина продуктов и услуг для бизнеса и база знаний, содержащая все необходимые материалы обучения.

*«Академия управления и предпринимательства» — проект ООО «‎ЦБС», реализуемый при поддержке ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Не является образовательной деятельностью. Предметом договора являются информационно - консультационные услуги.

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