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АКРА повысило кредитный рейтинг Уралсиба до уровня ВВВ+ (RU) со «Стабильным» прогнозом

АКРА повысило кредитный рейтинг Уралсиба до уровня ВВВ+ (RU) со «Стабильным» прогнозом
Иллюстрация: Freepik.com

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» до уровня ВВВ+ (RU), прогноз «Стабильный».

#НОВОСТИ

Эксперты агентства отметили, что повышение кредитного рейтинга Банка Уралсиб обусловлено усилением бизнес-профиля банка вследствие планомерного и относительно низкорискового роста масштаба деятельности согласно утвержденной стратегии — при наращивании капитализации, сокращении доли проблемной задолженности и снижении прочих рисков деятельности. Универсальный характер деятельности Уралсиба определяет достаточно высокую диверсификацию его операционного дохода.  Попадание в санкционные списки, по оценке АКРА, не должно существенным образом сказаться на структуре доходов банка.

Оценка собственной кредитоспособности Банка Уралсиб обусловлена адекватными оценками по достаточности капитала и по фактору фондирования и ликвидности, а также удовлетворительным риск-профилем.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

 

Автор: Гринина Ирина
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