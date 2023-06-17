«Как в Дубае». Премиальный фитнес-клуб Екатеринбурга отметил день рождения

«Encore Fitness» работает в столице Урала год. В следующем году фитнес-клуб совместно с компанией «УГМК-Застройщик» планирует открыть новую зону SPA на одном из высоких этажей небоскреба.

В Екатеринбурге на эспланаде «Башни Исеть» открыли воркаут-площадку. Запуск пространства приурочили ко дню рождения фитнес-клуба Encore Fitness, который и стал инициатором строительства спортивного объекта:

Мы молодой фитнес-клуб, но уже зарекомендовавший себя, — рассказывает управляющая «Encore Fitness Исеть» Татьяна Жигарева. — «Encore» в переводе с французского означает «еще»: место, в которое захочется возвращаться снова и снова. Каждый день наши резиденты совершают новый шаг к достижению фитнес-целей, чтобы стать для себя лучшей мотивацией. В свою очередь мы стремимся превосходить их ожидания, быть на шаг впереди и задавать новые тренды в российской индустрии фитнеса. За год работы мы поняли, что трех этажей недостаточно для дальнейшего развития и нам нужна дополнительная площадка на открытом воздухе, сегодня мы с радостью ее запускаем.

На фото: Евгений Мордовин и Татьяна Жигарева

Генеральный директор «УГМК-Застройщик» (компания возводила «Башню Исеть») Евгений Мордовин отметил, что работа по открытию премиального фитнес-клуба в Екатеринбурге велась еще с 2017 г.:

Год оказался очень удачным для работы клуба. Мы долго искали сильного премиального оператора фитнеса, и я рад, что нам удалось реализовать такой амбициозный проект с «Encore Fitness». Фитнес-клуб с бассейном и SPA является важной составляющей инфраструктуры всех наших проектов. «Башня Исеть» — уникальный архитектурный объект, и реализовать все задумки, связанные с фитнес-пространством, было непросто, но мы это сделали. Что касается летней площадки, то мы давно хотели открыть первоклассную воркаут-площадку. Кстати, такая, как у нас, есть в Дубае в Джумейра-Бич отеле.

Евгений Мордовин добавил, что в планах «Encore Fitness» на будущий год открыть спа-зону на 36-м этаже небоскреба, работа над этим проектом уже ведется:

В следующем году мы увеличим зону SPA. Откроется дополнительное пространство на высоком этаже с панорамным видом. Это серьезные инвестиции. Но клуб зарекомендовал себя очень хорошо. Планы, которые мы ставили, выполнены на 200%. В «Башню Исеть» ежедневно приходит порядка тысячи человек и половина из них — в «Encore Fitness».

Татьяна Жигарева добавила, что на сегодняшний день клиентов у премиального фитнеса — более тысячи человек:

На самом деле мы ограничены в количестве клиентов. До солд-аута нам осталось 150 карт. Продавать более 1 500 абонементов мы не планируем, чтобы сохранить комфорт для клиентов. Сейчас стоимость карт выросла от предпродаж в два раза. Например, вип-членство стоит сегодня 300 тыс. руб. в год.

Евгений Мордовин отметил, что застройщик планирует запустить формат фитнес-студий «Encore Fitness» в премиальных жилых комплексах Екатеринбурга:

— В премиум-проекте «На Октябрьской», 5 зарезервировали 400 кв. м под фитнес и SPA. Мы с удовольствием хотели бы видеть там студию «Encore Fitness».

Также «УГМК-Застройщик» планирует запуск совместных с «Encore Fitness» проектов в других регионах страны:

Мы запланировали открытие летних вокраут-площадок в наших проектах на Алтае и в Шерегеше. А также открытие специальных сезонных тур-кэмпов для спортивного отдыха, — добавил Евгений Мордовин.

Напомним, что «УГМК-Застройщик» является застройщиком таких объектов, как «Башня Исеть», ЖК «Макаровский», ЖК «Нагорный», жилой район «Изумрудный бор». Кроме того, застройщик реализует крупные инвестиционные проекты в Шерегеше и на Алтае.

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