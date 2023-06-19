В современном мире винить себя за чипсы или торт — большая ошибка

Почему не стоит излишне переживать из-за выбора не самого здорового питания? Чистая еда в современном мегаполисе, скорее, утопия, и виноваты в этом не только производители и маркетологи.

Нездоровая еда — одна из болезненных тем для современного общества. За съеденную пачку чипсов или упаковку печенья принято ругать себя, напоминая, что каждый грамм такой пищи идет не в плюс здоровью и долголетию. Тем временем магазины наполнены продуктами с обилием соли, сахара и вкусовых добавок, упаковки продуктов-«антизожников» выполнены настолько хорошо, что рука тянется к ним сама. Сделать выбор в сторону правильного питания крайне сложно.

В современном мире около 50% рациона среднестатистического взрослого и 65% рациона ребенка составляют ультраобработанные продукты. Доктор Крис Ван Туллекен в книге «Ультра-обработанные люди: почему мы едим то, что не является едой и не можем остановиться?» отмечает, что в большей части промышленных продуктов питания содержатся недавно изобретенные вещества, которых еще несколько десятилетий назад в нашем рационе не было. Мы просто не знаем, как они взаимодействуют с нами и друг с другом.

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Мы не так ужасны, как то, что едим

Критика ультраобработанных продуктов (УОП) не должна превращаться в критику тех, кто их ест. Однако чаще всего именно так и происходит: за съеденную колбасу и картошку-фри люди критикуют прежде всего тех, кто их употребил, включая самих себя. К тому же в современном обществе есть привычка демонизировать продукты, важные для тех или иных культур и семей. Это касается жареной курицы или картошки, тортов с кремами и салатов с майонезом на семейном торжестве и так далее.

Еще одна проблема — устоявшееся мнение о том, что УОП потребляют в основном люди с небольшими доходами. Это они вместо салата из свежих овощей и филе тунца едят на ужин лапшу быстрого приготовления. Но очернять рацион людей, и без того живущих в условиях сильнейшего стресса, крайне неконструктивно. Кроме того, УОП затрагивают всех, каким бы ни было социально-экономическое положение человека.

Ультраобработанные продукты окружают нас, прячась за красивыми упаковками. Это все, что изготовлено с использованием консервантов, стабилизаторов, эмульгаторов, красителей, усилителей вкуса. К ним относятся почти все крупы быстрого приготовления, вяленое мясо, колбасы и сосиски, безалкогольные напитки, подслащенные и маложирные йогурты, кетчупы и соусы, готовый хумус, макаронные изделия с наполнителями, готовые блюда, джемы, многие продукты с маркировкой «без», заменители молока, почти все мороженое, десерты, чипсы и сухарики, печенье и конфеты из супермаркета.

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Если всех этих продуктов нет в вашей пищевой корзине — у вас или сверхчеловеческая сила воли, или очень много свободного времени, или вы оплачиваете услуги личного повара. Есть еще один вариант: вы лжете сами себе.

Ультрапереработанные продукты могут стоить как мало, так и весьма прилично. В последнем случае еда преподносится как вариант здорового питания: это растительные альтернативы мяса, протеиновые порошки, злаковые батончики. Эти псевдополезные продукты грозят появлением лишнего веса, закупоренными сосудами и развитием рака не меньше, чем колбаса и майонез.

Еще один способ маркетологов сделать нас постоянными потребителями УОП — презентация их как способа сделать повседневную жизнь легче и приятнее. Поэтому критика такой еды может восприниматься как нападение на людей, которые ничего не успевают и вымотаны современным ритмом жизни.

Структурная проблема общества

Проблема не в тех, кто потребляет эти продукты. Это структурная проблема. Устроить общество так, чтобы люди чувствовали, что у них нет времени и денег на приготовление нормальной еды для себя или семьи — кошмарная антиутопия. Как и ситуация, когда опасную для здоровья еду продают под видом здоровой и полезной. Генри Димблби в книге «Ненасытный» подчеркивает, что работающие жители мегаполисов сегодня просто не могут получить доступ к местам, торгующим свежими местными продуктами. Ехать в такой магазин или на рынок — история минимум на полдня, позволить себе такое могут далеко не все. Особенно когда сетевой магазин с обилием того, что можно съесть здесь и сейчас, — под боком.

Страх перед полнотой привел современное общество к тому, что люди стали индивидуально подходить к ответственности за то, что едят. Тонкая взаимосвязь между размером одежды и здоровьем при этом учитывается далеко не всегда. Учеными определено 59 типов ожирения, но при этом самым популярным контролем веса остается то самое «меньше ешь, больше двигайся», с разными вариациями. И тут на помощь озабоченным массой жира в организме приходят препараты для снижения веса, средства для избавления от шлаков и токсинов и зож-еда, также полная добавок самого разного рода. О том, что все это может привести к проблемам с ЖКТ, развитию панкреатита и даже рака, говорят негромко и нечасто.

Весь рынок борьбы с лишним весом решает не ту проблему: люди просто не должны жить в пищевой среде, в которой большей части нужны лекарства, помогающие жить в этой среде.

Популярность ультраобработанных продуктов говорит не только о том, что пищевые гиганты наняли отличных маркетологов и всем силами продвигают в обществе вредную еду. Вопрос куда шире: он в том количестве часов, что мы проводим за работой, культе трудоголизма, низких зарплатах, структурном неравенстве и нестабильности общества. Для большинства современных людей сделать выбор в пользу ежедневного здорового питания исключительно из натуральных продуктов практически невозможно.

Добавляет сложностей и уровень стресса. Последние годы с пандемией, закрытием границ, QR-кодами, спорами о прививках, начавшимися затем СВО и мобилизацией расшатали нервы даже самых устойчивых. Стресс, усталость, чувство незащищенности — те факторы, которые очень сильно влияют на выбор продуктов питания. Выбрать в таком состоянии шоколад, а не брокколи — вполне естественно и порой необходимо доя нервной системы, которой нужно спасение «здесь и сейчас».

Выходит, что проблема не в рецептурах пищевых корпораций, а в самом современном мире, в череде социальных недугов. Нелепо делать вид, что кто-то из нас самостоятельно способен справиться с такими масштабными проблемами. Каждый раз, когда речь идет о физической форме, нашей или другого человека, и мы считаем, что это повод для разговора о «хороших» и «плохих» пищевых предпочтениях, весе или фигуре, мы переворачиваем проблему с ног на голову. Выбор продуктов питания становится лабиринтом морали. Человек, который позволяет себе десерт, пачку чипсов или обед в точке фаст-фуда, не ненавидит себя и не относится к своему здоровью наплевательски. Подчас у него просто нет выбора: куча проблем и вопросов просят быстрых углеводов, еды, которую можно получить мгновенно.

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СПРАВКА Концепцию ультраобработанных продуктов предложил бразильский ученый Карлос Монтейро. Он вместе с группой исследователей питания изучали рацион нации с 80-х годов. В результате Монтейро заметил странную тенденцию: люди покупали меньше сахара и жиров, но уровень заболеваний ожирений и диабетом второго типа только рос. Когда исследователь проанализировал, каких продуктов в рационе бразильцев стало больше в последние годы — печенья, газировки, крекеров, соленых закусок, — он обнаружил, что все это продукты, которые подвергаются интенсивной заводской обработке. Когда исследователь проанализировал, каких продуктов в рационе бразильцев стало больше в последние годы – печенья, газировки, крекеров, соленых закусок, – он обнаружил, что все это продукты, которые подвергаются интенсивной заводской обработке. Со временем Монтейро сформулировал свою классификацию продуктов, поделив их на четыре группы: Наименее обработанные. Это овощи, фрукты, мясо и другая еда, которую горожане покупают в чистом виде, чтобы приготовить из нее что-то.

Обработанные кулинарные ингредиенты: соль, сахар, масло, мука и другие продукты. С их помощью обычно улучшают еду из первой группы.

Обработанные продукты. Ферментированные, консервированные или маринованные продукты: соленые огурцы, традиционно испеченный хлеб, копченая рыба, вяленое мясо.

Ультраобработанные продукты. Их сложно разбить на отдельные составляющие. Как правило, в них добавлены компоненты, которые не применяются на домашней кухне: эмульгаторы, ароматизаторы и так далее. Это магазинные сладости, мороженое, фабричные хлеб и другая выпечка, снеки (от хлопьев для завтрака до чипсов), кондитерские изделия, йогурты, молочные и шоколадные напитки, газировка, пиццы, пироги, наггетсы и другие полуфабрикаты и готовые продукты.

При подготовке использовались материалы The Guardian, журнала HEROIN, книг Крис Ван Туллекен «Ультра-обработанные люди: почему мы едим то, что не является едой и не можем остановиться?», Генри Димблби «Ненасытный».

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