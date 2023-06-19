«Цены на цветные камни растут быстрее, чем на бриллианты»

В рамках Петербургского международного экономического форума глава ювелирного дома CHAMOVSKIKH рассказал о перспективах альтернативных инвестиций.

15 июня в рамках Петербургского международного экономического форума эксперты обсудили, какие активы являются наиболее перспективными для инвесторов в новой экономической реальности.

Спикеры Public Talk, организаторами которого выступили ВТБ Private Banking и РБК, рассмотрели преимущества и риски наиболее популярных в текущей ситуации инструментов инвестирования: альтернативных валют, в первую очередь юаня, криптовалюты и ЦФА. Наравне с фондовыми и цифровыми активами эксперты оценили перспективы альтернативных инвестиций: недвижимости, золота, драгоценных камней и ювелирных украшений.

Согласно данным международного прейскуранта Rapaport Diamond Report с марта 2022 года цены на бриллианты увеличились в среднем на 7-13% в долларах США. Но еще более высокий рост стоимости демонстрируют в долгосрочной перспективе цветные драгоценные камни.

За последнее десятилетие мировые цены за карат изумруда превысили стоимость карата бесцветных бриллиантов. Особо аналитики выделяют рубины, цена на которые увеличивается быстрее других. Косвенно об их инвестиционной привлекательности говорят, в том числе, данные аукционов. В 2015 году Sunrise Ruby весом 25,59 карат был продан за $30 млн, став самым дорогим рубином в мире.

Александр Чамовских, глава ювелирного дома CHAMOVSKIKH и председатель ассоциации «Гильдия ювелиров Урала» отметил, что подобная динамика связана, в том числе с истощением запасов некоторых известных месторождений. В результате каждый достойный образец равноценен эксклюзивному предложению.

При всей привлекательности инвестиции в драгоценные камни имеют множество нюансов, требующих консультации с экспертами, — подчеркнул Александр Чамовских. — В зависимости от качества конкретного экземпляра из одной и той же группы стоимость может отличаться от пяти до сотен тысяч долларов за карат, поэтому ключевыми факторами успешной сделки здесь являются профессиональные знания и опыт работы с цветными драгоценными камнями.

Услуга эдвайзери в такой узкоспециализированной сфере как драгоценные камни очень востребована. Такая экспертиза точно нужна с точки зрения именно инвестиционных перспектив», — подтвердил Евгений Береснев, заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегия» ВТБ.

В дискуссии приняли участие президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, управляющий директор «Московской биржи» Владимир Крекотень, директор департамента деловых коммуникаций и связей с инвесторами «Полюс» Виктор Дроздов, декан факультета международного бизнеса и делового администрирования (МБДА) МГИМО Владимир Шаповалов, директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО, руководитель рабочей группы Госдумы по оценкам рисков оборота криптовалюты Элина Сидоренко, вице-президент по технологиям и разработке VK Александр Тоболь, генеральный директор Positive Technologies Денис Баранов и другие авторитетные эксперты.