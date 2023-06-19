Банк Уралсиб выплачивает деньги физлицам за привлечение новых бизнес-клиентов
За результативную рекомендацию — открытие активного* счета в Банке Уралсиб новым бизнес-клиентом – партнер может получить вознаграждение до 5,2 тыс. руб.
Предложение может быть интересно специалистам, оказывающим услуги малому бизнесу, фрилансерам и самозанятым, бухгалтерам, юристам, разработчикам и другим физлицам, активно взаимодействующим с бизнесом.
Как присоединиться к программе:
- Зарегистрироваться в личном кабинете партнерской программы;
- Банк оформляет договор оферты и подключает лицо к программе за 5 минут в любом регионе.
После подключения, необходимо заполнить заявки на открытие счетов для компаний или ИП и получить вознаграждение на карты любых банков за каждый активный* счет при выполнении условий пользовательского соглашения.
Более подробную информацию о программе, а также других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.
* Счет с операциями от 30 тысяч рублей в месяц
Справка
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)