Банк Уралсиб выплачивает деньги физлицам за привлечение новых бизнес-клиентов

За результативную рекомендацию — открытие активного* счета в Банке Уралсиб новым бизнес-клиентом – партнер может получить вознаграждение до 5,2 тыс. руб.

Предложение может быть интересно специалистам, оказывающим услуги малому бизнесу, фрилансерам и самозанятым, бухгалтерам, юристам, разработчикам и другим физлицам, активно взаимодействующим с бизнесом.

Как присоединиться к программе:

Зарегистрироваться в личном кабинете партнерской программы;

партнерской программы; Банк оформляет договор оферты и подключает лицо к программе за 5 минут в любом регионе.

После подключения, необходимо заполнить заявки на открытие счетов для компаний или ИП и получить вознаграждение на карты любых банков за каждый активный* счет при выполнении условий пользовательского соглашения.

Более подробную информацию о программе, а также других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

* Счет с операциями от 30 тысяч рублей в месяц

Справка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 июня 2023 года насчитывает 219 точек продаж, 1408 банкоматов и 289 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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