Великолепная четверка: в Екатеринбурге пройдет зрелищное авиашоу. РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ

15 июля на аэродроме «Логиново» выступит пилотажная четверка «Первушино». Зрители увидят горизонтальный шоу-пилотаж в исполнении четверки самолетов. DK.RU разыгрывает билеты на мероприятие.

Авиашоу пройдет в рамках фестиваля «Небо вместо моря» Пилоты сделают в небе «сердце», эффектный «вентилятор», роспуски «тюльпан» и другие фигуры. Завершит выступление проход самолетов через надувные конусы на высоте 10 метров.

После полетов летчики пилотажной группы поставят самолёты в зрительной зоне, а сами выйдут на перрон для общения со зрителями: подпишут открытки и сфотографируются с гостями.



Интересно будет не только взрослым, но и детям. Для маленьких гостей организаторы приготовили спектакли, танцевальные минутки, подвижные игры с аниматорами, шоу мыльных пузырей и другие активности.

Традиционно, в дни авиационных фестивалей в «Логиново» работает одна из самых больших в России зрительных зон «пикник у взлётки». Гости фестиваля могут расположиться на пледах всего в 30 метрах от взлётной полосы.

Всем желающим посетить праздник требуется заранее пройти регистрацию.

DK.RU разыгрывает в VK четыре билета на авиационное шоу от пилотажной четверки «Первушино». Условия участия в конкурсе — по ссылке.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится встреча с руководителем пилотажной четверки и президентом Федерации авиации общего назначения Сергеем Минигуловым. Он расскажет, как за три месяца подготовки стать частным пилотом или пилотом автожира, где купить самолёт и какие особые случаи отрабатывают летчики во время подготовки. Для участия в этой встрече необходимо пройти дополнительную регистрацию.