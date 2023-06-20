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Фонд «ЗООзащита» приглашает екатеринбуржцев на семейный фестиваль и просит о помощи

Фонд «ЗООзащита» приглашает екатеринбуржцев на семейный фестиваль и просит о помощи
Иллюстрация: Фонд «ЗООзащита»

Проекту не хватает 397 тыс. руб. на оплату медицинской помощи и корма для животных, а также аренды и «коммуналки». «Одна невыпитая чашка кофе поможет накормить шесть котят», — говорят зоозащитники.

#БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ#НОВОСТИ

Фонд «ЗООзащита» объявил сбор денег на содержание и лечение животных, которые находятся под его опекой.  

Команда проекта отмечает, что лето — сложный период для зоозащитников. Многие люди в отпусках, и объемы помощи сокращаются. С апреля резко снизился объем поступления пожертвований, и «ЗООзащита» обросла долгами на сумму 397 704,27 руб.

Из них:

  • 151,9 руб. — долг за корм;
  • 212 139,27 руб. — долг за ветеринарные услуги перед «Клиникой доктора Тебенькова»;
  • 14 575 руб.— за ветеринарные услуги перед клиникой «Ника»;
  • 19 090 руб. — долг за аренду и коммунальные услуги.

Любая сумма для наших собак и кошек в помощь: невыпитая чашка кофе, «хвостик» на банковской карте, небольшое пожертвование помогут нам снизить эту огромную задолженность. Даже сто рублей способны спасти жизнь. Именно из небольших сумм складывается большое дело. Пожалуйста, не бросайте нас в этот сложный период, — просит команда проекта.

Помощь животным можно оказать:

  • через сайт «ЗООзащита», оформив разовое или постоянное пожертвование.
  • по номеру карты фонда: 2200 2910 8716 5063 (Банк «Точка»/ «Открытие»).

А 25 июня с 15.00 до 18.00 в амфитеатре у МЕГИ пройдет фестиваль ЗООФРЕНДЛИ для горожан, которые любят животных, хотят узнать о них больше и научиться их понимать.

В программе фестиваля:

  • семинары от кинологов;
  • танцы с собаками;
  • музыкальные выступления маленьких и больших артистов;
  • викторина и интерактивные игры для детей;
  • знакомство с подопечными «ЗООзащиты».

На фестивале можно будет приобрести амуницию и аксессуары для животных за донаты. Все вырученные средства будут направлены на оплату долгов перед ветеринарами и закуп корма для подопечных фонда.

Читайте также на DK.RU о ситуации с псевдоприютами, где «деньги пилят, а собак убивают»Об этом в интервью рассказала основатель и директор благотворительного фонда «ЗООзащита» Анна Вайман.

Автор: Виктория Говорковская
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