«Строитель — самая престижная профессия. Ее представители меняют жизнь к лучшему»

На строительной площадке ЖК «Нагорный» прошло два профессиональных конкурса: «Строймастер 2023» и «Славим человека труда». Победители представят свое мастерство на федеральном уровне.

Жилой квартал «Нагорный» вновь собрал на своей площадке сильнейших представителей строительной отрасли. На его территории состоялось сразу два состязания — региональный этап Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер 2023» и областной конкурс профмастерства «Славим человека труда».

Мероприятия были приурочены не только к грядущему Дню строителя, но и, конечно, к 300-летнему юбилею Екатеринбурга.

Строительная отрасль сегодня — одна из ключевых. Она определяет развитие экономики региона. Качество нашей жизни зависит от людей, которые строят дома, где мы живём, создают пространство, которое нас окружает, и, в конечном итоге — города и страны в целом. Значимость нашей профессии сложно переоценить, поэтому конкурсы профессионального мастерства, которые ежегодно проходят на настоящей строительной площадке, позволяют не только поднимать престиж строительных специальностей, но и продемонстрировать высокий уровень подготовки участников — он растёт с каждым годом. ЖК «Нагорный» также выбран в качестве конкурсной площадки неслучайно — это один из показательных объектов, где применяются строительные технологии самого высокого уровня, — отметил президент АСРО «Гильдия строителей Урала» Вячеслав Трапезников.

«Нагорный» для «битвы» профессионалов строительной отрасли выбирают уже второй год подряд. Жилой квартал не словом, а делом доказывает справедливость такой высокой оценки. В течение трех последних лет «Нагорный» становился победителем федерального градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК» и в 2023 г. вышел в финал престижной премии «Urban Awards». Профессиональное сообщество высоко оценило жилой квартал по множеству параметров. Среди них материалы строительства, архитектурные решения, инфраструктура комплекса и района, местоположение и многое другое.

В настоящее время «УГМК Застройщик» занимается возведением второй очереди ЖК, которая расположится на бывшей территории завода «Уралкабель» и займет площадь в 5,7 Га — это почти в два раза больше первой очереди. Это одна из самых высоких точек города, откуда открываются прекрасные виды как на центр уральской столицы, так и на Верх-Исетский пруд. В шаговой доступности для жителей ЖК расположены знаковые городские места. Это парк XXII Партсъезда, Центральный стадион — домашняя арена российской Премьер-лиги и футбольного клуба «Урал», Дворец Молодежи с многочисленными постановками и концертами, а также пруд, где можно научиться управлять яхтой и покорить водную стихию.

В планах «УГМК-Застройщик» возвести здесь 180 тыс. кв. м жилья бизнес-класса, построить современный урбан-парк для резидентов и горожан и «поиграть» с планировками квартир, чтобы каждый резидент мог найти квартиру своей мечты. Помимо этого, здесь запланировано строительство современной школы на 1100 мест и двух детских садов.

Мы строим вторую очередь «Нагорного» для всех, кто хочет жить в хороших условиях. Для тех, кто имеет твердые взгляды на жизнь, занимается своим делом и имеет четкое представление о том, что такое комфорт. Опыт продаж квартир в первой очереди показал: люди приобретают здесь жилье для себя. Это не инвестиционные квартиры мелкой нарезки, а качественный проект для высокого уровня жизни. То, что именно на этой площадке проводится конкурс профессионального мастерства, — еще один повод для гордости. Это значит, что здесь будут созданы не только лучшие условия для жизни, но и соберутся лучшие представители строительной отрасли. Наша задача — показать всему городу, что именно строители меняют нашу жизнь к лучшему. Это очень уважаемая и престижная профессия, — отметил директор АО «Специализированный застройщик «УГМК-Макаровский» Дмитрий Сторожилов.

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Соревнования среди представителей 14 компаний города и области проходили в шести разных категориях. Умениями и навыками мерились каменщики, монтажники каркасно-обшивных конструкций, плиточники, сварщики, штукатуры и штукатуры-маляры. Последняя номинация — новшество конкурса. Еще одно ноу-хау — участие в конкурсе учеников профильных колледжей.

Конкурсантов ждали нерядовые задачи. Так, к примеру, каменщики выполняли трехслойную кладку фрагмента угловой стены с имитацией утепления. Участники должны были выложить на стенке букву «К» — первую букву слова «Конкурс». И не просто выложить, а сделать ее объемной, выступающей от лицевой части стены.

При такой работе важно соблюдать горизонтальность первого слоя. Если он будет выполнен под неправильным углом, то и вся остальная стена будет «гулять». Помимо горизонтальности, мы оценим также заполняемость швов и их расшивку. Отдельное внимание — на соблюдение требований по охране труда при работе, на внешний вид конкурсантов и на то, как они организуют свое рабочее место, — рассказал о задании участников председатель комиссии в конкурсе каменщиков Павел Гырдымов.

Зрелищную и тонкую работу показывали плиточники. Конкурсантам необходимо было выполнить облицовку отштукатуренного участка стен керамической плиткой, чтобы получился определенный рисунок. После проведенной работы участники должны были успеть выполнить затирку швов.

Практическое задание штукатуров-маляров и вовсе было поделено на четыре блока. Изначально конкурсанты демонстрировали свое умение в покраске поверхности акриловой краской на водной основе. На втором этапе им предстояло закрасить фрагмент стены фактурной краской. Далее выполнить декоративную отделку окрашенной поверхности. И последнее — наклеить виниловые обои на флизелиновой основе с сохранением рисунка.

Все конкурсанты в каждой из шести категорий продемонстрировали высокое владение инструментом и знания своего дела. Организаторы и жюри оценили профессионализм конкурсантов и распределили призовые места.

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