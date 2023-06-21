Минтруд представил календарь выходных в 2024 г. Как россияне будут работать и отдыхать?

В следующем году новогодние каникулы продлятся 10 дней, а в мае два раза будут четырехдневные выходные. Всего в 2024 г. будет 248 рабочих дней.

Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2024 г. В следующем году планируется отдыхать в следующие дни:

с 1 по 8 января 2024 г. (сами новогодние каникулы продлятся 10 дней и начнутся 30 декабря 2023 года);

с 23 по 25 февраля;

с 8 по 10 марта;

С 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая

12 июня (среда);

3 и 4 ноября (воскресенье и понедельник)

с 29 по 31 декабря.

Нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочий день, напоминает Минтруд. Так, выходные 6 и 7 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, будут перенесены на 10 мая и 31 декабря соответственно. Таким образом, в 2024 г. будет 248 рабочих дней. В 2023 г. их насчитывается 247, но следующий год високосный.

Постановление пока не утверждено правительством. Госдума должна рассмотреть законопроект о переносе одного из выходных на понедельник после Пасхи. В следующем году праздник отмечают 5 мая. Если законопроект будет принят, Минтруд пересмотрит календарь, чтобы сделать 6 мая выходным днем.