Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 20.06
83,98
91,79
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Минтруд представил календарь выходных в 2024 г. Как россияне будут работать и отдыхать?

Минтруд представил календарь выходных в 2024 г. Как россияне будут работать и отдыхать?
Автор фото: Thought Catalog. Иллюстрация: unsplash.com

В следующем году новогодние каникулы продлятся 10 дней, а в мае два раза будут четырехдневные выходные. Всего в 2024 г. будет 248 рабочих дней.

#ОТДЫХ#НОВОСТИ

Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2024 г. В следующем году планируется отдыхать в следующие дни:  

  • с 1 по 8 января 2024 г. (сами новогодние каникулы продлятся 10 дней и начнутся 30 декабря 2023 года);
  • с 23 по 25 февраля; 
  • с 8 по 10 марта; 
  • С 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая 
  • 12 июня (среда); 
  • 3 и 4 ноября (воскресенье и понедельник) 
  • с 29 по 31 декабря.

Минтруд представил календарь выходных в 2024 г. Как россияне будут работать и отдыхать? 1

Нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочий день, напоминает Минтруд. Так, выходные 6 и 7 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, будут перенесены на 10 мая и 31 декабря соответственно. Таким образом, в 2024 г. будет 248 рабочих дней. В 2023 г. их насчитывается 247, но следующий год високосный.

Постановление пока не утверждено правительством. Госдума должна рассмотреть законопроект о переносе одного из выходных на понедельник после Пасхи. В следующем году праздник отмечают 5 мая. Если законопроект будет принят, Минтруд пересмотрит календарь, чтобы сделать 6 мая выходным днем.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Свердловская область заняла 13-е место в России по уровню доходов населенияСвердловская область заняла 13-е место в России по уровню доходов населения
  • Сбербанк объявил о закрытии сделки по продаже дочерней компании в АвстрииСбербанк объявил о закрытии сделки по продаже дочерней компании в Австрии
  • Почему вновь поднимают цены на бензин? Разбираемся, к чему это приведетПочему вновь поднимают цены на бензин? Разбираемся, к чему это приведет
  • В современном мире винить себя за чипсы или торт — большая ошибкаВ современном мире винить себя за чипсы или торт — большая ошибка
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.